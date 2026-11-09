Τραμπ σε Reuters: Το Κατάρ θέλει ειρηνική διευθέτηση με το Ιράν, αλλά εμείς είμαστε έτοιμοι για νέα επίθεση εάν χρειαστεί
Τραμπ σε Reuters: Το Κατάρ θέλει ειρηνική διευθέτηση με το Ιράν, αλλά εμείς είμαστε έτοιμοι για νέα επίθεση εάν χρειαστεί
Μετά τις συνομιλίες του με τον ηγέτη του Κατάρ, Αλ Θάνι, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι και η Σαουδική Αραβία επιθυμεί να επιλυθεί η κρίση μέσω της διπλωματίας και όχι με περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση
Την προτίμηση του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας σε μια ειρηνική διευθέτηση της σύγκρουσης με το Ιράν γνωστοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν έτοιμες να πραγματοποιήσουν στρατιωτικά πλήγματα εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.
Μιλώντας στο Reuters μετά τις συνομιλίες του με τον ηγέτη του Κατάρ, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η Ντόχα επιθυμεί να επιλυθεί η κρίση μέσω της διπλωματίας και όχι με περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση.
Παράλληλα, πρόσθεσε ότι και η Σαουδική Αραβία τάσσεται υπέρ μιας διπλωματικής λύσης, αναδεικνύοντας την επιθυμία δύο σημαντικών συμμάχων των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο να αποφευχθεί η συνέχιση της πολεμικής σύγκρουσης.
Παρά τη στάση των δύο χωρών, ο Τραμπ κατέστησε σαφές ότι η Ουάσινγκτον δεν αποκλείει τη στρατιωτική επιλογή.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Reuters, οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν προετοιμασμένες να εξαπολύσουν νέα πλήγματα κατά του Ιράν, εάν οι συνθήκες το απαιτήσουν.
Η τοποθέτηση αυτή υπογραμμίζει τη διπλή προσέγγιση του Λευκού Οίκου, ο οποίος διατηρεί ανοιχτό τον δρόμο των διαπραγματεύσεων, χωρίς να αποσύρει την απειλή στρατιωτικής δράσης.
Το Κατάρ διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, μεταφέροντας προτάσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν και επιχειρώντας να γεφυρώσει τις διαφωνίες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και τους όρους μιας ενδεχόμενης συμφωνίας.
Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, επισκέφθηκε την Ουάσινγκτον για συνομιλίες με την αμερικανική ηγεσία, έχοντας προηγουμένως πραγματοποιήσει επαφές στην Τεχεράνη.
Παρά την εντατικοποίηση των διπλωματικών επαφών, η αμερικανική κυβέρνηση εμφανίζεται επιφυλακτική ως προς την προοπτική άμεσης συμφωνίας.
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Κυριακή ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν έχουν σημειώσει περιορισμένη πρόοδο, χαρακτηρίζοντας ορισμένες από τις ιρανικές απαιτήσεις μη ρεαλιστικές και απαράδεκτες.
Ο Τραμπ έχει δηλώσει επίσης ότι θεωρεί εξαιρετικά απίθανη την ανάγκη νέων αμερικανικών επιθέσεων, εφόσον οι συνομιλίες οδηγήσουν σε μια ισχυρή συμφωνία. Παράλληλα, έχει προειδοποιήσει ότι οι ΗΠΑ έχουν εντοπίσει πρόσθετους στόχους στο Ιράν, μεταξύ των οποίων και γέφυρες, σε περίπτωση επανάληψης των στρατιωτικών επιχειρήσεων.
Reuters
Η επιθυμία του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας να επιλυθεί η σύγκρουση με διπλωματικά μέσα προσθέτει βάρος στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης, χωρίς ωστόσο να αίρει τις σοβαρές διαφωνίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.
Το κατά πόσον οι επαφές αυτές θα οδηγήσουν σε συμφωνία παραμένει ανοιχτό, με την αμερικανική κυβέρνηση να διατηρεί στο τραπέζι τόσο τη διπλωματική όσο και τη στρατιωτική επιλογή.
Μιλώντας στο Reuters μετά τις συνομιλίες του με τον ηγέτη του Κατάρ, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η Ντόχα επιθυμεί να επιλυθεί η κρίση μέσω της διπλωματίας και όχι με περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση.
Παράλληλα, πρόσθεσε ότι και η Σαουδική Αραβία τάσσεται υπέρ μιας διπλωματικής λύσης, αναδεικνύοντας την επιθυμία δύο σημαντικών συμμάχων των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο να αποφευχθεί η συνέχιση της πολεμικής σύγκρουσης.
Trump told Reuters following talks with Qatar’s leader that Qatar would prefer a peaceful resolution to the conflict with Iran, but Washington remains prepared to carry out military strikes if necessary. Trump added that Saudi Arabia also favors a diplomatic solution to the conflict.— Clash Report (@clashreport) November 9, 2026
Παρά τη στάση των δύο χωρών, ο Τραμπ κατέστησε σαφές ότι η Ουάσινγκτον δεν αποκλείει τη στρατιωτική επιλογή.
Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αμερικανικών πληγμάτων
Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Reuters, οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν προετοιμασμένες να εξαπολύσουν νέα πλήγματα κατά του Ιράν, εάν οι συνθήκες το απαιτήσουν.
Η τοποθέτηση αυτή υπογραμμίζει τη διπλή προσέγγιση του Λευκού Οίκου, ο οποίος διατηρεί ανοιχτό τον δρόμο των διαπραγματεύσεων, χωρίς να αποσύρει την απειλή στρατιωτικής δράσης.
Το Κατάρ διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, μεταφέροντας προτάσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν και επιχειρώντας να γεφυρώσει τις διαφωνίες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και τους όρους μιας ενδεχόμενης συμφωνίας.
Το Κατάρ σε ρόλο μεσολαβητή μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης
Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, επισκέφθηκε την Ουάσινγκτον για συνομιλίες με την αμερικανική ηγεσία, έχοντας προηγουμένως πραγματοποιήσει επαφές στην Τεχεράνη.
Παρά την εντατικοποίηση των διπλωματικών επαφών, η αμερικανική κυβέρνηση εμφανίζεται επιφυλακτική ως προς την προοπτική άμεσης συμφωνίας.
Ρούμπιο: Δεν διαφαίνεται άμεσα συμφωνία
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Κυριακή ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν έχουν σημειώσει περιορισμένη πρόοδο, χαρακτηρίζοντας ορισμένες από τις ιρανικές απαιτήσεις μη ρεαλιστικές και απαράδεκτες.
Ο Τραμπ έχει δηλώσει επίσης ότι θεωρεί εξαιρετικά απίθανη την ανάγκη νέων αμερικανικών επιθέσεων, εφόσον οι συνομιλίες οδηγήσουν σε μια ισχυρή συμφωνία. Παράλληλα, έχει προειδοποιήσει ότι οι ΗΠΑ έχουν εντοπίσει πρόσθετους στόχους στο Ιράν, μεταξύ των οποίων και γέφυρες, σε περίπτωση επανάληψης των στρατιωτικών επιχειρήσεων.
Reuters
Η επιθυμία του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας να επιλυθεί η σύγκρουση με διπλωματικά μέσα προσθέτει βάρος στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης, χωρίς ωστόσο να αίρει τις σοβαρές διαφωνίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.
Το κατά πόσον οι επαφές αυτές θα οδηγήσουν σε συμφωνία παραμένει ανοιχτό, με την αμερικανική κυβέρνηση να διατηρεί στο τραπέζι τόσο τη διπλωματική όσο και τη στρατιωτική επιλογή.
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