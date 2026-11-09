Τραμπ σε Reuters: Το Κατάρ θέλει ειρηνική διευθέτηση με το Ιράν, αλλά εμείς είμαστε έτοιμοι για νέα επίθεση εάν χρειαστεί

Μετά τις συνομιλίες του με τον ηγέτη του Κατάρ, Αλ Θάνι, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι και η Σαουδική Αραβία επιθυμεί να επιλυθεί η κρίση μέσω της διπλωματίας και όχι με περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση