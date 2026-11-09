Δείτε βίντεο: Άνδρας εισβάλλει με εκσκαφέα σε κυβερνητικό κτίριο στην Κίνα και προκαλεί τεράστιες υλικές ζημιές

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον εκσκαφέα να κινείται μέσα στο συγκρότημα και να προκαλεί εκτεταμένες υλικές ζημιές, ενώ εργαζόμενοι και πολίτες παρακολουθούν από απόσταση





Όπως αναφέρει το







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A man has driven an excavator into a Chinese government affairs centre in Shaanxi, demolishing entrances and damaging several buildings amid an alleged dispute over unpaid villagers’ compensation. https://t.co/Oc3mDSxATt — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 9, 2026

Επί μία ώρα κατέστρεφε εισόδους και προσόψεις Σύμφωνα με δημοσιεύματα κινεζικών μέσων ενημέρωσης, ο άνδρας ξεκίνησε τη δράση του περίπου στις 11 το πρωί, τοπική ώρα.



Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το περιστατικό διήρκεσε σχεδόν μία ώρα, με τον χειριστή να χρησιμοποιεί τον εκσκαφέα όχι μόνο για να καταστρέφει τις εγκαταστάσεις, αλλά και για να εμποδίζει όποιον επιχειρούσε να τον πλησιάσει.



Από τη δράση του υπέστησαν ζημιές τουλάχιστον έξι σημεία του συγκροτήματος, σύμφωνα με τις εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν.



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Ζημιές εντοπίστηκαν επίσης στην πίσω πλευρά του κτηρίου και στις προσόψεις άλλων εγκαταστάσεων του συγκροτήματος.



«Κανείς δεν τολμούσε να τον σταματήσει» Εργαζόμενος του Κέντρου Κυβερνητικών Υπηρεσιών περιέγραψε στα κινεζικά μέσα ενημέρωσης τις στιγμές έντασης που επικράτησαν.



Όπως ανέφερε, μόλις έγινε αντιληπτό τι συνέβαινε, οι υπεύθυνοι προχώρησαν σε έκτακτη εκκένωση των κτηρίων, απομακρύνοντας τόσο το προσωπικό όσο και τους πολίτες που είχαν προσέλθει για να εξυπηρετηθούν.



Σκηνές πρωτοφανούς αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν στην Κίνα , όταν ένας άνδρας εισέβαλε με εκσκαφέα σε συγκρότημα κυβερνητικών υπηρεσιών στην επαρχία Σαανσί και άρχισε να γκρεμίζει εισόδους κτηρίων, καταστρέφοντας προσόψεις, γυάλινες πόρτες και τμήματα των εγκαταστάσεων.Όπως αναφέρει το AlJazeera.com , το περιστατικό σημειώθηκε στο Κέντρο Κυβερνητικών Υπηρεσιών της περιοχής Φενγκντόνγκ, στη νέα αστική ζώνη Σισιάν, κοντά στην πόλη Σιάν.Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον εκσκαφέα να κινείται μέσα στο συγκρότημα και να προκαλεί εκτεταμένες υλικές ζημιές, ενώ εργαζόμενοι και πολίτες παρακολουθούν από απόσταση.Σύμφωνα με δημοσιεύματα κινεζικών μέσων ενημέρωσης, ο άνδρας ξεκίνησε τη δράση του περίπου στις 11 το πρωί, τοπική ώρα.Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το περιστατικό διήρκεσε σχεδόν μία ώρα, με τον χειριστή να χρησιμοποιεί τον εκσκαφέα όχι μόνο για να καταστρέφει τις εγκαταστάσεις, αλλά και για να εμποδίζει όποιον επιχειρούσε να τον πλησιάσει.Από τη δράση του υπέστησαν ζημιές τουλάχιστον έξι σημεία του συγκροτήματος, σύμφωνα με τις εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν.Στην είσοδο του κτηρίου 1 καταστράφηκαν τα σκαλοπάτια, αποκολλήθηκαν τμήματα της μεγάλης επιγραφής και έσπασαν γυάλινες πόρτες.Ζημιές εντοπίστηκαν επίσης στην πίσω πλευρά του κτηρίου και στις προσόψεις άλλων εγκαταστάσεων του συγκροτήματος.Εργαζόμενος του Κέντρου Κυβερνητικών Υπηρεσιών περιέγραψε στα κινεζικά μέσα ενημέρωσης τις στιγμές έντασης που επικράτησαν.Όπως ανέφερε, μόλις έγινε αντιληπτό τι συνέβαινε, οι υπεύθυνοι προχώρησαν σε έκτακτη εκκένωση των κτηρίων, απομακρύνοντας τόσο το προσωπικό όσο και τους πολίτες που είχαν προσέλθει για να εξυπηρετηθούν.

«Ήμασταν πολύ φοβισμένοι. Κανείς δεν τολμούσε να τον σταματήσει», δήλωσε χαρακτηριστικά.



Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ο άνδρας συνέχισε να προκαλεί ζημιές σε διαφορετικά σημεία του συγκροτήματος, μέχρι που τελικά σταμάτησε τον εκσκαφέα.



Τότε επενέβησαν ειδικές αστυνομικές δυνάμεις και τον ακινητοποίησαν. Άλλος εργαζόμενος ανέφερε ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν περίπου 20 αστυνομικοί των ειδικών δυνάμεων.



Το πιθανό κίνητρο και η έρευνα των Αρχών Σύμφωνα με το Al Jazeera, πίσω από την ενέργεια ενδέχεται να βρίσκεται διαμάχη σχετικά με αποζημιώσεις που φέρονται να οφείλονται σε κατοίκους χωριών της περιοχής.



Ωστόσο, η συγκεκριμένη πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως και οι ακριβείς λόγοι που οδήγησαν τον άνδρα στην καταστροφική ενέργεια παραμένουν υπό διερεύνηση.



Μετά το περιστατικό, οι αστυνομικές Αρχές απέκλεισαν την περιοχή, ενώ στο σημείο έφτασαν περιπολικά και ειδικά συνεργεία για την καταγραφή των ζημιών και τη συλλογή στοιχείων.



Η λειτουργία του Κέντρου Κυβερνητικών Υπηρεσιών ανεστάλη προσωρινά, με σχετικές ανακοινώσεις να ενημερώνουν τους πολίτες ότι δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν λόγω έκτακτου συμβάντος.



Ωστόσο, περίπου στις 3 το μεσημέρι, τοπική ώρα, ορισμένες υπηρεσίες στους δύο πρώτους ορόφους του κτηρίου 1 άρχισαν σταδιακά να επαναλειτουργούν.



Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πληροφορίες για τραυματισμούς, ενώ η τοπική αστυνομία έχει επιβεβαιώσει ότι διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού.