Θολώνει τα νερά ο Χέγκσεθ για τα σενάρια παραπομπής του: Είναι πολιτικά παιχνίδια των Δημοκρατικών, είμαι περήφανος για τον Τραμπ, δηλώνει
Θολώνει τα νερά ο Χέγκσεθ για τα σενάρια παραπομπής του: Είναι πολιτικά παιχνίδια των Δημοκρατικών, είμαι περήφανος για τον Τραμπ, δηλώνει
Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος για όσα έχει κάνει ο πρόεδρός μας, τις αποφάσεις που έχει πάρει, τα θαρραλέα τηλεφωνήματα που έχει κάνει, τόνισε σε δηλώσεις του ο υπουργός Πολέμου
Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, υποβάθμισε σήμερα τον κίνδυνο παραπομπής του με το ερώτημα της καθαίρεσης, υπογραμμίζοντας πως είναι έτοιμος να υπερασπιστεί τα πεπραγμένα του ως επικεφαλής του Πενταγώνου, ενώ δήλωσε ότι είναι περήφανος για τον Τραμπ και τις μέχρι τώρα αποφάσεις του.
«Δεν ανησυχούμε για αυτό», είπε ο Χέγκσεθ όταν ρωτήθηκε εάν είχε επαρκή στήριξη από τους Ρεπουμπλικάνους προκειμένου να απορριφθούν οι κατηγορίες σε βάρος του.
Παράλληλα, ο Υπουργός Πολέμου δήλωσε ότι η κριτική στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Τραμπ σημαίνει κριτική στους στρατιώτες που τις εκτέλεσαν, ανταπαντώντας στους Δημοκρατικούς για ό,τι αποκαλεί «πολιτικά παιχνίδια».
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Υπερασπιζόμενος τις στρατιωτικές αποφάσεις του Αμερικανού προέδρου, ο Χέγκσεθ επαίνεσε την ηγεσία του και το θάρρος των μελών των ενόπλων δυνάμεων της Αμερικής.
«Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος για όσα έχει κάνει ο πρόεδρός μας, τις αποφάσεις που έχει πάρει, τα θαρραλέα τηλεφωνήματα που έχει κάνει», είπε και πρόσθεσε: «Οποιοσδήποτε προσέχει ξέρει ότι αυτά είναι μέρος των πολιτικών παιχνιδιών που παίζουν οι Δημοκρατικοί εδώ και πάρα πολύ καιρό».
Οι δηλώσεις του Χέγκσεθ έγιναν την ώρα που ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τόμας Μάσι επιχειρεί να επισπεύσει τη διεξαγωγή ψηφοφορίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων επί της πρότασης για παραπομπή του υπουργού, ενώ ο υπουργός Πολέμου αναμένεται να δώσει συνέντευξη Τύπου αύριο, Τρίτη, για όλα τα τρέχοντα θέματα.
«Δεν ανησυχούμε για αυτό», είπε ο Χέγκσεθ όταν ρωτήθηκε εάν είχε επαρκή στήριξη από τους Ρεπουμπλικάνους προκειμένου να απορριφθούν οι κατηγορίες σε βάρος του.
Παράλληλα, ο Υπουργός Πολέμου δήλωσε ότι η κριτική στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Τραμπ σημαίνει κριτική στους στρατιώτες που τις εκτέλεσαν, ανταπαντώντας στους Δημοκρατικούς για ό,τι αποκαλεί «πολιτικά παιχνίδια».
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Secretary of War Hegseth says criticizing President Trump's military operations means criticizing the troops who carried them out, pushing back against Democrats over what he calls partisan political games. Defending Trump's military decisions, Hegseth praises the president's leadership and the courage of American service members. "I couldn't be more proud of what our president has done, the decisions that he's made, the courageous calls that he's made." "Anybody who's paying attention knows that these are the kind of partisan political games Democrats have been playing for a very long time."— Fox News (@FoxNews) November 9, 2026
«Αυτά που κάνουν οι Δημοκρατικοί είναι πολιτικά παιχνίδια»
Υπερασπιζόμενος τις στρατιωτικές αποφάσεις του Αμερικανού προέδρου, ο Χέγκσεθ επαίνεσε την ηγεσία του και το θάρρος των μελών των ενόπλων δυνάμεων της Αμερικής.
«Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος για όσα έχει κάνει ο πρόεδρός μας, τις αποφάσεις που έχει πάρει, τα θαρραλέα τηλεφωνήματα που έχει κάνει», είπε και πρόσθεσε: «Οποιοσδήποτε προσέχει ξέρει ότι αυτά είναι μέρος των πολιτικών παιχνιδιών που παίζουν οι Δημοκρατικοί εδώ και πάρα πολύ καιρό».
Οι δηλώσεις του Χέγκσεθ έγιναν την ώρα που ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τόμας Μάσι επιχειρεί να επισπεύσει τη διεξαγωγή ψηφοφορίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων επί της πρότασης για παραπομπή του υπουργού, ενώ ο υπουργός Πολέμου αναμένεται να δώσει συνέντευξη Τύπου αύριο, Τρίτη, για όλα τα τρέχοντα θέματα.
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