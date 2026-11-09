Θολώνει τα νερά ο Χέγκσεθ για τα σενάρια παραπομπής του: Είναι πολιτικά παιχνίδια των Δημοκρατικών, είμαι περήφανος για τον Τραμπ, δηλώνει

Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος για όσα έχει κάνει ο πρόεδρός μας, τις αποφάσεις που έχει πάρει, τα θαρραλέα τηλεφωνήματα που έχει κάνει, τόνισε σε δηλώσεις του ο υπουργός Πολέμου