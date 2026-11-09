Δείτε βίντεο: Πετρελαιοφόρο τυλίγεται στις φλόγες έπειτα από χτύπημα στα Στενά του Ορμούζ, «γνωρίζουν τους κανόνες διέλευσης» λέει το Ιράν

Το περιστατικό καταγράφηκε στα ανοιχτά του Ομάν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, την ώρα που το Ιράν ανακοίνωνε ότι τρία τάνκερ επλήγησαν και τυλίχθηκαν στις φλόγες, επειδή φέρονται να ακολούθησαν μη εγκεκριμένες θαλάσσιες διαδρομές





Σε αυτό φαίνει το πλοίο να έχει τυλιχτεί στις φλόγες, που υψώνονται προς τον ουρανό, την ώρα που στο σημείο έχουν σπεύσει άλλα πλοία που έπλεαν στην περιοχή για να βοηθήσουν τόσο στην κατάσβεση όσο και την περισυλλογή τυχόν διασωθέντων.







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An oil tanker burned off the coast of Oman near the Strait of Hormuz on Sunday, as Iranian state broadcaster IRIB, cited the Islamic Revolutionary Guard Corps Navy, reported that three tankers had been struck for using “unauthorized routes” in cooperation with the U.S. military. The incident came amid continued attacks on commercial shipping during the U.S.-Iran conflict. — CBS News (@CBSNews) November 9, 2026

Εκρήξεις και πυρκαγιές σε τρία δεξαμενόπλοια Σύμφωνα με την ιρανική κρατική ραδιοτηλεόραση IRIB, η οποία επικαλέστηκε το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), τα τρία δεξαμενόπλοια υπέστησαν εκρήξεις και εκτεταμένες πυρκαγιές τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (8/11), με πυκνούς καπνούς να καλύπτουν την περιοχή του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος.



Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι τα τρία δεξαμενόπλοια είχαν απενεργοποιήσει τα συστήματα πλοήγησης και αναγνώρισής τους, επιχειρώντας να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ από διαδρομές που η Τεχεράνη χαρακτηρίζει μη εγκεκριμένες.



Παράλληλα, κατηγόρησαν τα πληρώματα ότι ενεργούσαν σε συνεννόηση με τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις.

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«Γνωρίζουν τους κανόνες διέλευσης» Σε ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι οι κανόνες διέλευσης από το στενό έχουν γνωστοποιηθεί επανειλημμένα σε όλα τα πλοία, προειδοποιώντας ότι όσοι τους παραβιάζουν και συνεργάζονται με τον αμερικανικό στρατό θα αντιμετωπίζουν ανάλογες συνέπειες.



Ωστόσο, οι ιρανικές Αρχές δεν δημοσιοποίησαν τα ονόματα των τριών δεξαμενόπλοιων, τις σημαίες τους ή πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των πληρωμάτων.



Οι ισχυρισμοί της Τεχεράνης για τα τρία περιστατικά δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.



Φλεγόμενο δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά του Ομάν – Εκκενώθηκε το πλήρωμα Την ίδια ώρα, η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UK Maritime Trade Operations (UKMTO) επιβεβαίωσε ότι έλαβε αναφορά για δεξαμενόπλοιο που τυλίχθηκε στις φλόγες περίπου οκτώ ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Χασάμπ, στις ακτές του Ομάν.



Συγκλονιστικές εικόνες από τη στιγμή που τάνκερ φορτωμένο με χιλιάδες τόνους πετρελαίου πιάνει φωτιά έπειτα από χτύπημα κοντά στα Στενά του Ορμούζ κάνει τον γύρο του Διαδικτύου.Σε αυτό φαίνει το πλοίο να έχει τυλιχτεί στις φλόγες, που υψώνονται προς τον ουρανό, την ώρα που στο σημείο έχουν σπεύσει άλλα πλοία που έπλεαν στην περιοχή για να βοηθήσουν τόσο στην κατάσβεση όσο και την περισυλλογή τυχόν διασωθέντων.Σύμφωνα με το Reuters, το περιστατικό καταγράφηκε στα ανοιχτά του Ομάν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, την ώρα που το Ιράν ανακοίνωνε ότι τρία τάνκερ επλήγησαν και τυλίχθηκαν στις φλόγες , επειδή φέρονται να ακολούθησαν μη εγκεκριμένες θαλάσσιες διαδρομές σε συνεργασία με τον αμερικανικό στρατό.Σύμφωνα με την ιρανική κρατική ραδιοτηλεόραση IRIB, η οποία επικαλέστηκε το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), τα τρία δεξαμενόπλοια υπέστησαν εκρήξεις και εκτεταμένες πυρκαγιές τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (8/11), με πυκνούς καπνούς να καλύπτουν την περιοχή του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος.Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι τα τρία δεξαμενόπλοια είχαν απενεργοποιήσει τα συστήματα πλοήγησης και αναγνώρισής τους, επιχειρώντας να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ από διαδρομές που η Τεχεράνη χαρακτηρίζει μη εγκεκριμένες.Παράλληλα, κατηγόρησαν τα πληρώματα ότι ενεργούσαν σε συνεννόηση με τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις.Σε ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι οι κανόνες διέλευσης από το στενό έχουν γνωστοποιηθεί επανειλημμένα σε όλα τα πλοία, προειδοποιώντας ότι όσοι τους παραβιάζουν και συνεργάζονται με τον αμερικανικό στρατό θα αντιμετωπίζουν ανάλογες συνέπειες.Ωστόσο, οι ιρανικές Αρχές δεν δημοσιοποίησαν τα ονόματα των τριών δεξαμενόπλοιων, τις σημαίες τους ή πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των πληρωμάτων.Οι ισχυρισμοί της Τεχεράνης για τα τρία περιστατικά δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.Την ίδια ώρα, η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UK Maritime Trade Operations (UKMTO) επιβεβαίωσε ότι έλαβε αναφορά για δεξαμενόπλοιο που τυλίχθηκε στις φλόγες περίπου οκτώ ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Χασάμπ, στις ακτές του Ομάν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε στις 8 Νοεμβρίου, το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο εξαιτίας της πυρκαγιάς. Η αναφορά αφορούσε περιστατικό που είχε σημειωθεί το προηγούμενο βράδυ.



Η UKMTO δεν διευκρίνισε την αιτία της φωτιάς ούτε απέδωσε ευθύνες για το συμβάν. Επίσης, δεν επιβεβαίωσε εάν το συγκεκριμένο δεξαμενόπλοιο περιλαμβάνεται στα τρία πλοία για τα οποία έκανε λόγο το Ιράν.



Παράλληλα, η ίδια υπηρεσία ανακοίνωσε ακόμη ένα περιστατικό στα Στενά του Ορμούζ, κατά το οποίο δεξαμενόπλοιο που κατευθυνόταν προς την έξοδο του θαλάσσιου περάσματος χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα.



Στη δεύτερη αυτή περίπτωση, όλα τα μέλη του πληρώματος αναφέρθηκαν ασφαλή, ενώ δεν καταγράφηκε περιβαλλοντική επιβάρυνση.



Συνεχείς επιθέσεις σε εμπορικά πλοία Τα νέα περιστατικά σημειώνονται εν μέσω της συνεχιζόμενης πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία έχει μετατρέψει τα Στενά του Ορμούζ σε μία από τις πλέον επικίνδυνες θαλάσσιες περιοχές για την εμπορική ναυσιπλοΐα.



Στις 5 Νοεμβρίου, οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν ανακοινώσει ότι δύο δεξαμενόπλοια και ένα ρυμουλκό τυλίχθηκαν στις φλόγες σε διαφορετικά περιστατικά στην περιοχή.



Σύμφωνα με την ιρανική εκδοχή, ένα από τα δεξαμενόπλοια προσέκρουσε σε θαλάσσια νάρκη, ενώ το δεύτερο ξέσπασε σε φωτιά κατά τη διέλευσή του από το ανατολικό τμήμα του στενού. Το ρυμουλκό που προσέγγισε για να συνδράμει στην κατάσβεση επίσης έπιασε φωτιά.



Στο επίκεντρο η ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαύλους παγκοσμίως, καθώς από τη συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδο πραγματοποιείται σημαντικό μέρος των διεθνών μεταφορών πετρελαίου.



Οι επανειλημμένες αναφορές για εκρήξεις, νάρκες και πυρκαγιές σε δεξαμενόπλοια αυξάνουν την αβεβαιότητα για την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων, ενώ οι ναυτιλιακές εταιρείες καλούνται να αξιολογούν διαρκώς τους κινδύνους.



Η UKMTO έχει απευθύνει προειδοποιήσεις προς τα πλοία που κινούνται στην περιοχή να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να αναφέρουν αμέσως οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.



Με τον πόλεμο να συνεχίζεται και τις δύο πλευρές να διατηρούν τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις, η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ παραμένει ένα από τα κρισιμότερα ζητήματα για την περιοχή και το διεθνές εμπόριο.