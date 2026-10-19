Η Κίνα καλεί τους πολίτες της που ταξιδεύουν στη Γαλλία να «ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας τους»
ΚΟΣΜΟΣ
Κίνα Γαλλία πολίτες

Η Κίνα καλεί τους πολίτες της που ταξιδεύουν στη Γαλλία να «ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας τους»

Μετά τις ταραχές των τελευταίων ημερών στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πόλεις

Η Κίνα καλεί τους πολίτες της που ταξιδεύουν στη Γαλλία να «ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας τους»
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Η Κίνα κάλεσε σήμερα τους πολίτες της που ταξιδεύουν στη Γαλλία να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και να «ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας» που λαμβάνουν, μετά τις ταραχές των τελευταίων ημερών στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πόλεις.

Το υπουργείο Εξωτερικών και η πρεσβεία της Κίνας στη Γαλλία προέτρεψαν τους Κινέζους που βρίσκονται στη Γαλλία «να εντείνουν την επαγρύπνησή τους», να παρακολουθούν από κοντά την κατάσταση, να λάβουν μέτρα ασφαλείας και να αποφεύγουν τις ζώνες των διαδηλώσεων, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση CCTV.
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