Η Κίνα καλεί τους πολίτες της που ταξιδεύουν στη Γαλλία να «ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας τους»
Η Κίνα καλεί τους πολίτες της που ταξιδεύουν στη Γαλλία να «ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας τους»
Μετά τις ταραχές των τελευταίων ημερών στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πόλεις
Η Κίνα κάλεσε σήμερα τους πολίτες της που ταξιδεύουν στη Γαλλία να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και να «ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας» που λαμβάνουν, μετά τις ταραχές των τελευταίων ημερών στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πόλεις.
Το υπουργείο Εξωτερικών και η πρεσβεία της Κίνας στη Γαλλία προέτρεψαν τους Κινέζους που βρίσκονται στη Γαλλία «να εντείνουν την επαγρύπνησή τους», να παρακολουθούν από κοντά την κατάσταση, να λάβουν μέτρα ασφαλείας και να αποφεύγουν τις ζώνες των διαδηλώσεων, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση CCTV.
Το υπουργείο Εξωτερικών και η πρεσβεία της Κίνας στη Γαλλία προέτρεψαν τους Κινέζους που βρίσκονται στη Γαλλία «να εντείνουν την επαγρύπνησή τους», να παρακολουθούν από κοντά την κατάσταση, να λάβουν μέτρα ασφαλείας και να αποφεύγουν τις ζώνες των διαδηλώσεων, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση CCTV.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα