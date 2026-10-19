Σουρεαλιστικό βίντεο από το Παρίσι: Ζευγάρι απολαμβάνει το ποτό του σε καφετέρια, ενώ δίπλα του οι δρόμοι έχουν πάρει φωτιά
ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία Παρίσι Επεισόδια

Σουρεαλιστικό βίντεο από το Παρίσι: Ζευγάρι απολαμβάνει το ποτό του σε καφετέρια, ενώ δίπλα του οι δρόμοι έχουν πάρει φωτιά

Την ώρα που κάτοικοι και καταστηματάρχες στη γαλλική πρωτεύουσα ανησυχούσαν για τις περιουσίες τους, υπήρχε κόσμος που απολάμβανε χαλαρός το ποτό του

Σουρεαλιστικό βίντεο από το Παρίσι: Ζευγάρι απολαμβάνει το ποτό του σε καφετέρια, ενώ δίπλα του οι δρόμοι έχουν πάρει φωτιά
67 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα βίντεο με σουρεαλιστικές εικόνες κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο, παρουσιάζοντας τους διαφορετικούς κόσμους που συνυπάρχουν στο Παρίσι. Σε αυτό, διακρίνεται ένα ζευγάρι να κάθεται το βράδυ του Σαββάτου σε ένα καφέ κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου και να απολαμβάνει χαλαρό το ποτό του.

Την ίδια στιγμή, λίγα μέτρα δίπλα τους, έξω από το κατάστημα, οι δρόμοι έχουν πάρει φωτιά από τους διαδηλωτές, στη διάρκεια των σοβαρών επεισοδίων που ξέσπασαν τόσο στη γαλλική πρωτεύουσα, όσο και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Δείτε το βίντεο


67 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το μέλλον της εργασίας

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα μας πάρει πρώτα το βαρετό, μετά ότι είναι «ρουτίνα» και στο τέλος την ίδια την ανάγκη για δουλειά και γιατί αυτό μπορεί να είναι το καλύτερο πράγμα που μας συνέβη εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ή μήπως όχι;

Plastic Free Greece 2026: Σκιάθος

Στο πιο κοσμοπολίτικο νησί των Σποράδων, που ξεχωρίζει για τις καταγάλανες παραλίες και τα καταπράσινα πευκοδάση συνεχίστηκε στις αρχές του Φθινοπώρου (7 - 9 Σεπτεμβρίου) το πρόγραμμα Plastic Free Greece, με παράκτιους και υποθαλάσσιους καθαρισμούς που αποδείχτηκαν εξαιρετικά αποδοτικοί.  

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης