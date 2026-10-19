Σουρεαλιστικό βίντεο από το Παρίσι: Ζευγάρι απολαμβάνει το ποτό του σε καφετέρια, ενώ δίπλα του οι δρόμοι έχουν πάρει φωτιά
Σουρεαλιστικό βίντεο από το Παρίσι: Ζευγάρι απολαμβάνει το ποτό του σε καφετέρια, ενώ δίπλα του οι δρόμοι έχουν πάρει φωτιά
Την ώρα που κάτοικοι και καταστηματάρχες στη γαλλική πρωτεύουσα ανησυχούσαν για τις περιουσίες τους, υπήρχε κόσμος που απολάμβανε χαλαρός το ποτό του
Ένα βίντεο με σουρεαλιστικές εικόνες κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο, παρουσιάζοντας τους διαφορετικούς κόσμους που συνυπάρχουν στο Παρίσι. Σε αυτό, διακρίνεται ένα ζευγάρι να κάθεται το βράδυ του Σαββάτου σε ένα καφέ κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου και να απολαμβάνει χαλαρό το ποτό του.
Την ίδια στιγμή, λίγα μέτρα δίπλα τους, έξω από το κατάστημα, οι δρόμοι έχουν πάρει φωτιά από τους διαδηλωτές, στη διάρκεια των σοβαρών επεισοδίων που ξέσπασαν τόσο στη γαλλική πρωτεύουσα, όσο και σε άλλες πόλεις της χώρας.
Δείτε το βίντεο
Την ίδια στιγμή, λίγα μέτρα δίπλα τους, έξω από το κατάστημα, οι δρόμοι έχουν πάρει φωτιά από τους διαδηλωτές, στη διάρκεια των σοβαρών επεισοδίων που ξέσπασαν τόσο στη γαλλική πρωτεύουσα, όσο και σε άλλες πόλεις της χώρας.
Δείτε το βίντεο
**צרפת | פריז בוערת – והזוג שותה קוניאק: התיעוד הסוריאליסטי שמסעיר את צרפת** pic.twitter.com/UaRDQsciVm— Ram Eli Brandts (@RamEliBrandts) October 19, 2026
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