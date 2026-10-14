Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Λεπέν: Η Γαλλία δεν μπορεί πλέον να χρηματοδοτεί την Ουκρανία, λόγω του τεράστιου δημόσιου χρέους της
Η Λεπέν κατήγγειλε επίσης την απόπειρα να «κλειδώσει» ο μελλοντικός, πολυετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από το τέλος του έτους, με το σκεπτικό ότι τους επόμενους μήνες αναμένονται εκλογές σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες
«Δεν μπορούμε πλέον να χρηματοδοτούμε την Ουκρανία» είπε η Λεπέν μιλώντας σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες. «Η Γαλλία σήμερα βρίσκεται σε μια εξαιρετικά επισφαλή κατάσταση», πρόσθεσε, αναφερόμενη στο υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα και την αδύναμη ανάπτυξη της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της ευρωζώνης.
Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Λεπέν θα μπορούσε να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές που πρόκειται να διεξαχθούν την άνοιξη.
Марін Ле Пен, беззаперечний лідер президентських симпатій Французів перед виборами на весні 2027: Ми більше не можемо фінансувати #Україна. Тому це фінансування буде припинено. Я вважаю, що чесно повідомити про це президенту #Зеленський зараз, а не давати йому надію на те, що ми можемо продовжувати фінансувати Україну безкінечно. Подивіться на бюджетну ситуацію у Франції. У нас просто більше немає можливостей. Зараз Франція перебуває в надзвичайно складній ситуації. Франція – лідер #ЄС, одна з найвпливовіших держав світу, навесні наступного року припинить давати гроші і іншу допомогу Україні, та заблокує такі дії ЄС. Чим Зеленський збирається воювати після червня 2027? Війна вже програна. Якщо якимось дивом Україна вистоїть зиму, ті, хто доживе до літа побачать розгром і капітуляцію.— Wenden (@WendenGall) October 14, 2026
Η Λεπέν κατήγγειλε επίσης την απόπειρα να «κλειδώσει» ο μελλοντικός, πολυετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από το τέλος του έτους, με το σκεπτικό ότι τους επόμενους μήνες αναμένονται εκλογές σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
«Όλα αυτά δεν είναι σοβαρά», είπε, θεωρώντας ότι η αναμενόμενη έγκριση του πολυετούς προϋπολογισμού είναι μια απόπειρα «να καταπνιγούν εκ των προτέρων οι μελλοντικές δημοκρατικές επιλογές».
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