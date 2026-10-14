Λεπέν: Η Γαλλία δεν μπορεί πλέον να χρηματοδοτεί την Ουκρανία, λόγω του τεράστιου δημόσιου χρέους της
ΚΟΣΜΟΣ
Μαρίν Λεπέν Γαλλία Ουκρανία Δημόσιο χρέος

Λεπέν: Η Γαλλία δεν μπορεί πλέον να χρηματοδοτεί την Ουκρανία, λόγω του τεράστιου δημόσιου χρέους της

Η Λεπέν κατήγγειλε επίσης την απόπειρα να «κλειδώσει» ο μελλοντικός, πολυετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από το τέλος του έτους, με το σκεπτικό ότι τους επόμενους μήνες αναμένονται εκλογές σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες

Λεπέν: Η Γαλλία δεν μπορεί πλέον να χρηματοδοτεί την Ουκρανία, λόγω του τεράστιου δημόσιου χρέους της
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Η Γαλλία δεν μπορεί να συνεχίσει να χρηματοδοτεί την Ουκρανία λόγω της «επισφαλούς» κατάστασης της οικονομίας της, δήλωσε απόψε η υποψήφια της ακροδεξιάς για την προεδρία Μαρίν Λεπέν.

«Δεν μπορούμε πλέον να χρηματοδοτούμε την Ουκρανία» είπε η Λεπέν μιλώντας σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες. «Η Γαλλία σήμερα βρίσκεται σε μια εξαιρετικά επισφαλή κατάσταση», πρόσθεσε, αναφερόμενη στο υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα και την αδύναμη ανάπτυξη της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της ευρωζώνης.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Λεπέν θα μπορούσε να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές που πρόκειται να διεξαχθούν την άνοιξη.


Η Λεπέν κατήγγειλε επίσης την απόπειρα να «κλειδώσει» ο μελλοντικός, πολυετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από το τέλος του έτους, με το σκεπτικό ότι τους επόμενους μήνες αναμένονται εκλογές σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

«Όλα αυτά δεν είναι σοβαρά», είπε, θεωρώντας ότι η αναμενόμενη έγκριση του πολυετούς προϋπολογισμού είναι μια απόπειρα «να καταπνιγούν εκ των προτέρων οι μελλοντικές δημοκρατικές επιλογές».
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