Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Μελόνι κατά της συμφωνίας Τραμπ - Πούτιν για το ρωσικό φυσικό αέριο: Ιδιαίτερα επικίνδυνη επιλογή
Μελόνι κατά της συμφωνίας Τραμπ - Πούτιν για το ρωσικό φυσικό αέριο: Ιδιαίτερα επικίνδυνη επιλογή
Προειδοποίησε ότι η συμφωνία νομιμοποιεί τη Μόσχα και της εξασφαλίζει νέα έσοδα για τον πόλεμο στην Ουκρανία – Ζήτησε συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση στο υψηλό ενεργειακό κόστος
«Στο θέμα της ενέργειας χρειάζεται μια γρήγορη και συντονισμένη απάντηση, κανείς δεν μπορεί να απαντήσει μόνος του», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι κατά την παρέμβασή της στην ιταλική Γερουσία ενόψει της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής της 15ης και 16ης Οκτωβρίου.
«Το πρόβλημα, που σήμερα προκαλεί μεγαλύτερες δυσκολίες στην οικονομία μας και στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας, είναι το κόστος της ενέργειας», πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός, σύμφωνα με την οποία «οι κανόνες δεν μπορούν να επιδεινώσουν την κρίση».
«Οι επιχειρήσεις μας αντιμετωπίζουν σήμερα έναν όλο και πιο επιθετικό ανταγωνισμό. Κάθε επιπλέον κόστος, που η Ευρώπη επιβάλλει στον εαυτό της, αποτελεί πλεονέκτημα για τους ανταγωνιστές της» είπε, χαρακτηριστικά, η Μελόνι.
Η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης εξέφρασε παράλληλα σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με την πρόσφατη συμφωνία Τραμπ - Πούτιν για την πώληση ρωσικού φυσικού αερίου.
«Η συμφωνία για το φυσικό αέριο, η οποία ανακοινώθηκε την περασμένη Παρασκευή από τον πρόεδρο Τραμπ, είναι μια επιλογή την οποία θεωρώ ιδιαίτερα επικίνδυνη. Η αύξηση της τιμής των καυσίμων οφείλεται κυρίως στον πόλεμο στο Ιράν, όχι στην σύρραξη στην Ουκρανία. Το αποτέλεσμα της επιλογής αυτής -κατά συνέπεια- είναι αμφίβολη, ενώ οι κίνδυνοι είναι σαφείς: η νομιμοποίηση της Μόσχας ενώ οι βόμβες της συνεχίζουν να πέφτουν στις πόλεις της Ουκρανίας, νέα έσοδα για την χρηματοδότηση του πολέμου, η έμμεση εξασθένηση του μοχλού πίεσης των κυρώσεων αποτελούν στοιχεία που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και τα οποία, εκ των πραγμάτων, αμφισβητούν τα όσα έκαναν έως τώρα οι δυτικές χώρες -συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών- για να ωθήσουν τον Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης», τόνισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.
«Το πρόβλημα, που σήμερα προκαλεί μεγαλύτερες δυσκολίες στην οικονομία μας και στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας, είναι το κόστος της ενέργειας», πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός, σύμφωνα με την οποία «οι κανόνες δεν μπορούν να επιδεινώσουν την κρίση».
«Οι επιχειρήσεις μας αντιμετωπίζουν σήμερα έναν όλο και πιο επιθετικό ανταγωνισμό. Κάθε επιπλέον κόστος, που η Ευρώπη επιβάλλει στον εαυτό της, αποτελεί πλεονέκτημα για τους ανταγωνιστές της» είπε, χαρακτηριστικά, η Μελόνι.
Η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης εξέφρασε παράλληλα σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με την πρόσφατη συμφωνία Τραμπ - Πούτιν για την πώληση ρωσικού φυσικού αερίου.
«Η συμφωνία για το φυσικό αέριο, η οποία ανακοινώθηκε την περασμένη Παρασκευή από τον πρόεδρο Τραμπ, είναι μια επιλογή την οποία θεωρώ ιδιαίτερα επικίνδυνη. Η αύξηση της τιμής των καυσίμων οφείλεται κυρίως στον πόλεμο στο Ιράν, όχι στην σύρραξη στην Ουκρανία. Το αποτέλεσμα της επιλογής αυτής -κατά συνέπεια- είναι αμφίβολη, ενώ οι κίνδυνοι είναι σαφείς: η νομιμοποίηση της Μόσχας ενώ οι βόμβες της συνεχίζουν να πέφτουν στις πόλεις της Ουκρανίας, νέα έσοδα για την χρηματοδότηση του πολέμου, η έμμεση εξασθένηση του μοχλού πίεσης των κυρώσεων αποτελούν στοιχεία που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και τα οποία, εκ των πραγμάτων, αμφισβητούν τα όσα έκαναν έως τώρα οι δυτικές χώρες -συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών- για να ωθήσουν τον Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης», τόνισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.
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