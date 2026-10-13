Νέες επιθέσεις της Σαουδικής Αραβίας κατά των Χούθι στην Υεμένη, χτυπήθηκε διυλιστήριο στη Σανάα, βίντεο
Μαχητικά της Συμμαχίας χτύπησαν στόχους στην πρωτεύουσα της Υεμένης ενώ είχαν προηγηθεί προειδοποιήσεις εκκένωσης προς τους πολίτες
Όπως αναφέρει το πρακτορείο Αναντολού, αυτή την ώρα μαχητικά της Συμμαχίας χτυπούν την πρωτεύουσα της Υεμένης ενώ είχαν προηγηθεί προειδοποιήσεις εκκένωσης προς τους πολίτες στη Σανάα, τη Χοντείντα και την Ρας Ισά. Στόχος είναι η πετρελαϊκή εταιρεία της Υεμένης στη Σαναά, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Al-Masirah, το οποίο ελέγχεται από τους Χούθι.
Σε ανακοίνωσή της, η Yemen Petroleum Company, η οποία διαχειρίζεται τις εγκαταστάσεις, δήλωσε ότι είχε λάβει «εκ των προτέρων όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα». «Οι εγκαταστάσεις αλ Σαμπάχα δεν περιέχουν επί του παρόντος αποθέματα πετρελαϊκών προϊόντων» και ως εκ τούτου η επίθεση «δεν έχει καμία επίπτωση στα αποθέματα ή τις προμήθειες πετρελαίου», τόνισε.
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Saudi forces successfully struck oil facilities in Yemen. Explosions are visible from a distance and fires are rising from the sites. Saudi government: “The Houthis will face the consequences of their crimes and aggression against the airports, Mecca and Medina.” https://t.co/NF2wzKE35V— DDF NEWS (@ddfmarketing1) October 13, 2026
Μάλιστα, εκατοντάδες οδηγοί βγήκαν στους δρόμους για να γεμίσουν με καύσιμα τα οχήματά τους μετά τις προειδοποιήσεις για χτυπήματα στο κεντρικό διυλιστήριο της Σαμπάα.
#URGENT Saudi-led coalition warplanes began airstrikes on Houthi positions in Sanaa within previously designated evacuation zone: Yemeni Information Ministry— Anadolu English (@anadoluagency) October 13, 2026
Long lines of vehicles were seen outside gas stations in Houthi-controlled Sana'a, shortly before Saudi Arabia struck the Yemeni oil company's Al Sabaha station. https://t.co/j28b7GJLQ9— Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) October 13, 2026
Νωρίτερα, πάντως, οι Χούθι δήλωσαν ότι θα στοχοθετήσουν το αεροδρόμιο του Ριάντ όπως και ένα διυλιστήριο στην πρωτεύουσα και την έδρα της πετρελαϊκής εταιρίας Aramco στην πόλη Νταμάμ εάν η Σαουδική Αραβία πλήξει την Σαναά.
«Οι υεμενίτικες ένοπλες δυνάμεις καλούν όλους τους πολίτες να εκκενώσουν χώρους στους οποίους βρίσκονται και να απομακρυνθούν από στόχους που οι ένοπλες δυνάμεις μας θα στοχεύσουν εάν ο Σαουδάραβας εχθρός επιτεθεί στους τόπους που έχουν ήδη ανακοινωθεί στην πρωτεύουσα Σαναά», έγραψε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος του φιλοϊρανικού κινήματος στην πλατφόρμα Χ, κατονομάζοντας τις τρεις σαουδαραβικές τοποθεσίες.
Παράλληλα, και η γαλλική πρεσβεία στη Σαουδική Αραβία συνέστησε στους Γάλλους πολίτες να μην ταξιδεύουν στην Τζέντα και το Νταμάμ, «εκτός αν υπάρχει επιτακτικός λόγος», έγραψε σε ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στο Instagram.
Ταξιδωτική προειδοποίηση από τη γαλλική πρεσβεία
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