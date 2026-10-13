Νέες επιθέσεις της Σαουδικής Αραβίας κατά των Χούθι στην Υεμένη, χτυπήθηκε διυλιστήριο στη Σανάα, βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Χούθι Υεμένη Σαουδική Αραβία

Νέες επιθέσεις της Σαουδικής Αραβίας κατά των Χούθι στην Υεμένη, χτυπήθηκε διυλιστήριο στη Σανάα, βίντεο

Μαχητικά της Συμμαχίας χτύπησαν στόχους στην πρωτεύουσα της Υεμένης ενώ είχαν προηγηθεί προειδοποιήσεις εκκένωσης προς τους πολίτες

Νέες επιθέσεις της Σαουδικής Αραβίας κατά των Χούθι στην Υεμένη, χτυπήθηκε διυλιστήριο στη Σανάα, βίντεο
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Νέες επιθέσεις εξαπολύει αυτή την ώρα η στρατιωτική συμμαχία με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία κατά της Σανάα. Τα νέα χτυπήματα στο προπύργιο των Χούθι στην Υεμένη έρχονται σε συνέχεια του μπαράζ χτυπημάτων των προηγούμενων ημερών με βασικό στόχο το αεροδρόμιο του Ριάντ.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο Αναντολού, αυτή την ώρα μαχητικά της Συμμαχίας χτυπούν την πρωτεύουσα της Υεμένης ενώ είχαν προηγηθεί προειδοποιήσεις εκκένωσης προς τους πολίτες στη Σανάα, τη Χοντείντα και την Ρας Ισά.  Στόχος είναι η πετρελαϊκή εταιρεία της Υεμένης στη Σαναά, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Al-Masirah, το οποίο ελέγχεται από τους Χούθι.

Σε ανακοίνωσή της, η Yemen Petroleum Company, η οποία διαχειρίζεται τις εγκαταστάσεις, δήλωσε ότι είχε λάβει «εκ των προτέρων όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα». «Οι εγκαταστάσεις αλ Σαμπάχα δεν περιέχουν επί του παρόντος αποθέματα πετρελαϊκών προϊόντων» και ως εκ τούτου η επίθεση «δεν έχει καμία επίπτωση στα αποθέματα ή τις προμήθειες πετρελαίου», τόνισε.

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Μάλιστα, εκατοντάδες οδηγοί βγήκαν στους δρόμους για να γεμίσουν με καύσιμα τα οχήματά τους μετά τις προειδοποιήσεις για χτυπήματα στο κεντρικό διυλιστήριο της Σαμπάα.

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Νωρίτερα, πάντως, οι Χούθι δήλωσαν ότι θα στοχοθετήσουν το αεροδρόμιο του Ριάντ όπως και ένα διυλιστήριο στην πρωτεύουσα και την έδρα της πετρελαϊκής εταιρίας Aramco στην πόλη Νταμάμ εάν η Σαουδική Αραβία πλήξει την Σαναά.

«Οι υεμενίτικες ένοπλες δυνάμεις καλούν όλους τους πολίτες να εκκενώσουν χώρους στους οποίους βρίσκονται και να απομακρυνθούν από στόχους που οι ένοπλες δυνάμεις μας θα στοχεύσουν εάν ο Σαουδάραβας εχθρός επιτεθεί στους τόπους που έχουν ήδη ανακοινωθεί στην πρωτεύουσα Σαναά», έγραψε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος του φιλοϊρανικού κινήματος στην πλατφόρμα Χ, κατονομάζοντας τις τρεις σαουδαραβικές τοποθεσίες.


Ταξιδωτική προειδοποίηση από τη γαλλική πρεσβεία

Παράλληλα, και η γαλλική πρεσβεία στη Σαουδική Αραβία συνέστησε στους Γάλλους πολίτες να μην ταξιδεύουν στην Τζέντα και το Νταμάμ, «εκτός αν υπάρχει επιτακτικός λόγος», έγραψε σε ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στο Instagram.

«Δεδομένης της κατάστασης ασφαλείας, συστήνεται έντονα στους Γάλλους πολίτες να μην ταξιδεύουν ή να διέρχονται από το διεθνές αεροδρόμιο "Βασιλιάς Χαλίντ" στο Ριάντ, το αεροδρόμιο "Βασιλιάς Αμπντουλάχ Μπιν Αμπντουλαζίζ" στην Τζέντα και το αεροδρόμιο "Βασιλιάς Φαχντ" στο Νταμάμ», ανέφερε η ανάρτηση.
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