Δείτε βίντεο: 15χρονη στη Γουατεμάλα «ζωντάνεψε» μέσα στο φέρετρό της, ενώ η οικογένειά της την θεωρούσε νεκρή

Αρχικά το κορίτσι εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις, η οικογένεια αγόρασε ένα φέρετρο χωρίς να έχει προηγηθεί ιατρική εξέταση ή να έχει εκδοθεί πιστοποιητικό θανάτου και επέστρεψε στο σπίτι για να ξεκινήσει η αγρυπνία





Η 15χρονη Γιουλέιντι Ισκοτογιάκ (Yuleidy Ixcotoyac) είχε χάσει τις αισθήσεις της τις πρώτες πρωινές ώρες της 10ης Οκτωβρίου, ενώ ο πατέρας της τη μετέφερε με αυτοκίνητο σε ιατρικό κέντρο, σύμφωνα με τη







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🇬🇹 | ¡DESPERTÓ EN MEDIO DE SU PROPIO VELORIO! Una adolescente pasó ocho horas dentro de un ataúd en Guatemala después de que su familia la creyera muerta. Durante el funeral, notaron que el cuerpo comenzaba a moverse y descubrieron que SEGUÍA VIVA. https://t.co/oILNLRL6uy — Polymarket Español (@polymarketenesp) October 11, 2026 Η στιγμή που η 15χρονη άνοιξε τα μάτια της μέσα στο φέρετρο





Η μητέρα της, Λέσβια Ρίος, έσκυψε πάνω από το φέρετρο κλαίγοντας, όταν ξαφνικά παρατήρησε ότι η κόρη της άρχισε να κινείται.



Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η θλίψη μετατράπηκε σε έκπληξη, καθώς η 15χρονη άνοιξε τα μάτια της και ανασηκώθηκε μέσα στο φέρετρο, μπροστά στους εμβρόντητους παρευρισκόμενους.



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Περιγράφοντας τη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι η κόρη της είχε ανακτήσει τις αισθήσεις της, ανέφερε: «Ενώ έκλαιγα πάνω από το φέρετρό της, ανοίξαμε το παράθυρο και εκείνη άρχισε να κινείται. Ξυπνούσε και ξαφνικά ανασηκώθηκε».



Οι συγγενείς έσπευσαν να βοηθήσουν την ανήλικη, της πρόσφεραν νερό και τη σήκωσαν από το φέρετρο. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο στη συνέχεια κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο.



«Η καρδιά μου άρχισε να πονάει πολύ και μετά έχασα τις αισθήσεις μου»



Ένα πρωτοφανές περιστατικό εκτυλίχθηκε στη Γουατεμάλα , όταν μια 15χρονη κοπέλα άνοιξε τα μάτια της και ανασηκώθηκε μέσα στο φέρετρό της, ενώ συγγενείς και φίλοι είχαν συγκεντρωθεί στο σπίτι της οικογένειας για να την αποχαιρετήσουν, πιστεύοντας ότι είχε πεθάνει οκτώ ώρες νωρίτερα.Η 15χρονη Γιουλέιντι Ισκοτογιάκ (Yuleidy Ixcotoyac) είχε χάσει τις αισθήσεις της τις πρώτες πρωινές ώρες της 10ης Οκτωβρίου, ενώ ο πατέρας της τη μετέφερε με αυτοκίνητο σε ιατρικό κέντρο, σύμφωνα με τη The Sun Ο πατέρας της, Αμπραχάμ Ισκοτογιάκ, ο οποίος είναι ευαγγελικός πάστορας, σταμάτησε στην άκρη του δρόμου και προσπάθησε να διαπιστώσει αν η κόρη του ανέπνεε και αν είχε σφυγμό. Καθώς δεν μπόρεσε να εντοπίσει κανένα από τα δύο, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είχε πεθάνει. Ωστόσο, η ανήλικη δεν έφτασε ποτέ στο νοσοκομείο, ούτε εξετάστηκε από γιατρό. Η οικογένεια αγόρασε ένα φέρετρο, χωρίς να έχει προηγηθεί ιατρική εξέταση ή να έχει εκδοθεί πιστοποιητικό θανάτου, και επέστρεψε στο σπίτι για να ξεκινήσει η αγρυπνία.Στις 2:30 περίπου το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, συγγενείς και φίλοι είχαν συγκεντρωθεί στο σπίτι της οικογένειας, στην κοινότητα Ελ Χοκότε, στην περιφέρεια Κιτσέ της Γουατεμάλας, για να αποχαιρετήσουν την έφηβη.Η μητέρα της, Λέσβια Ρίος, έσκυψε πάνω από το φέρετρο κλαίγοντας, όταν ξαφνικά παρατήρησε ότι η κόρη της άρχισε να κινείται.Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η θλίψη μετατράπηκε σε έκπληξη, καθώς η 15χρονη άνοιξε τα μάτια της και ανασηκώθηκε μέσα στο φέρετρο, μπροστά στους εμβρόντητους παρευρισκόμενους.«Συνέχιζα να λέω ότι ήταν ζωντανή, ότι δεν είχε πεθάνει», δήλωσε η μητέρα της σε τοπικά μέσα ενημέρωσης.Περιγράφοντας τη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι η κόρη της είχε ανακτήσει τις αισθήσεις της, ανέφερε: «Ενώ έκλαιγα πάνω από το φέρετρό της, ανοίξαμε το παράθυρο και εκείνη άρχισε να κινείται. Ξυπνούσε και ξαφνικά ανασηκώθηκε».Οι συγγενείς έσπευσαν να βοηθήσουν την ανήλικη, της πρόσφεραν νερό και τη σήκωσαν από το φέρετρο. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο στη συνέχεια κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο.«Η καρδιά μου άρχισε να πονάει πολύ και μετά έχασα τις αισθήσεις μου»

Η ίδια η Γιουλέιντι περιέγραψε αργότερα όσα θυμόταν από τις στιγμές πριν χάσει τις αισθήσεις της, εξηγώντας ότι ένιωσε έναν έντονο πόνο στο στήθος.



«Η καρδιά μου άρχισε να πονάει πάρα πολύ. Την ένιωθα βαριά και μετά όλα σκοτείνιασαν, σαν να λιποθύμησα», ανέφερε.



Η 15χρονη απέδωσε την επιστροφή της στις αισθήσεις της σε θεϊκή παρέμβαση.



«Δεν έχω λόγια να ευχαριστήσω τον Θεό για όλα όσα έχει κάνει στη ζωή μου», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Ήταν ένα θαύμα».



Από την πλευρά του, ο πατέρας της επιβεβαίωσε ότι η κόρη του δεν έφτασε ποτέ σε ιατρική μονάδα, καθώς ο ίδιος είχε θεωρήσει ότι είχε πεθάνει κατά τη διάρκεια της διαδρομής.



«Σταμάτησα στην άκρη του δρόμου, πάρκαρα το αυτοκίνητο και πήγα κοντά της. Είδα ότι είχε πάψει να ζει, ότι είχε πεθάνει καθ' οδόν», δήλωσε.



«Διαπίστωσα ότι δεν ανέπνεε πλέον και δεν μπορούσα να αισθανθώ τον σφυγμό στους καρπούς της. Ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή για μένα. Δεν πήγε στο νοσοκομείο», πρόσθεσε.



Από το πένθος στους πανηγυρισμούς – Τι λένε οι υγειονομικές αρχές Όσοι είχαν συγκεντρωθεί για να αποχαιρετήσουν την 15χρονη βρέθηκαν ξαφνικά να πανηγυρίζουν, καθώς η κοπέλα, την οποία θεωρούσαν νεκρή, είχε ανακτήσει τις αισθήσεις της.



Η οικογένειά της έκανε λόγο για θεϊκή παρέμβαση, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό θαύμα.



Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η Γιουλέιντι έχει τις αισθήσεις της και αναρρώνει στο σπίτι της, αν και η ίδια ανέφερε ότι τα χέρια της εξακολουθούν να τρέμουν.



Πάντως, οι υγειονομικές αρχές της Γουατεμάλας δεν έχουν δημοσιοποιήσει ιατρικά πορίσματα για το περιστατικό, ενώ δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη ιατρική εξήγηση για όσα συνέβησαν.



Παράλληλα, το γεγονός ότι η ανήλικη δεν εξετάστηκε από γιατρό και δεν εκδόθηκε πιστοποιητικό θανάτου σημαίνει ότι ο θάνατός της δεν είχε διαπιστωθεί επισήμως, παρά την αρχική πεποίθηση της οικογένειάς της.