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Εξαρθρώθηκε στον Ισημερινό κύκλωμα που διακινούσε κοκαΐνη αξίας 1,7 δισ. δολαρίων στην Ευρώπη, 21 συλλήψεις
Εξαρθρώθηκε στον Ισημερινό κύκλωμα που διακινούσε κοκαΐνη αξίας 1,7 δισ. δολαρίων στην Ευρώπη, 21 συλλήψεις
Τα ναρκωτικά κρύβονταν σε φορτία φρούτων και άλλων προϊόντων – Ανάμεσα στους συλληφθέντες δύο αστυνομικοί και χρηματοδότης της συμμορίας Los Lobos
Στην εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών προς την Ευρώπη, με τη συνδρομή της Europol και των ισπανικών διωκτικών αρχών, προχώρησε η αστυνομία του Ισημερινού. Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν 21 άτομα, ανάμεσά τους δύο εν ενεργεία αστυνομικοί, ενώ οι έρευνες που είχαν ξεκινήσει το 2024 οδήγησαν συνολικά στην κατάσχεση περίπου 45 τόνων κοκαΐνης, εκτιμώμενης αξίας 1,7 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε εταιρείες εξαγωγών ως βιτρίνες για τη μεταφορά ναρκωτικών και το ξέπλυμα χρήματος.
Την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης ανακοίνωσαν την Πέμπτη (8/10) οι αρχές του Ισημερινού, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν η αστυνομία της χώρας, η ισπανική αστυνομία, η ισπανική χωροφυλακή και η Europol.
Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών του Ισημερινού, Τζον Ρέιμπεργκ, οι συλληφθέντες διαχειρίζονταν επιχειρήσεις που χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη των παράνομων δραστηριοτήτων τους.
«Οι εταιρείες αυτές χρησιμοποιούνταν ως βιτρίνες, όχι μόνο για το ξέπλυμα χρήματος, αλλά και για τη διακίνηση ναρκωτικών προς ευρωπαϊκές χώρες», δήλωσε ο υπουργός σε συνέντευξή του σε ραδιοφωνικό σταθμό.
Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 15 εταιρείες εξαγωγών φέρονται να εμπλέκονταν στο παράνομο δίκτυο. Οι επιχειρήσεις αυτές δραστηριοποιούνταν στην εμπορία φρούτων, κακάο, αλιευμάτων και ξυλείας.
Τα ναρκωτικά τοποθετούνταν σε εμπορευματοκιβώτια μαζί με τα νόμιμα προϊόντα, με στόχο να αποφεύγονται οι έλεγχοι κατά τη μεταφορά τους.
Κυριότεροι προορισμοί των φορτίων στην Ευρώπη ήταν η Ισπανία, η Πορτογαλία, το Βέλγιο και η Ολλανδία, χώρες με σημαντική λιμενική και εμπορική δραστηριότητα.
Η συγκεκριμένη συμμορία αποτελεί μία από τις ισχυρότερες εγκληματικές οργανώσεις του Ισημερινού και δραστηριοποιείται κυρίως στη διακίνηση ναρκωτικών και στην εκμετάλλευση παράνομων μεταλλείων.
Επικεφαλής της φέρεται να είναι ο Γουίλμερ Τσαβαρία, γνωστός με το προσωνύμιο «Πίπο», ο οποίος βρίσκεται φυλακισμένος στην Ισπανία από το 2025.
Ο Τσαβαρία κατηγορείται στον Ισημερινό για εμπλοκή στον σχεδιασμό της δολοφονίας του υποψηφίου για την προεδρία Φερνάντο Βιγιαβισένσιο, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2023.
Την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης ανακοίνωσαν την Πέμπτη (8/10) οι αρχές του Ισημερινού, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν η αστυνομία της χώρας, η ισπανική αστυνομία, η ισπανική χωροφυλακή και η Europol.
Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών του Ισημερινού, Τζον Ρέιμπεργκ, οι συλληφθέντες διαχειρίζονταν επιχειρήσεις που χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη των παράνομων δραστηριοτήτων τους.
«Οι εταιρείες αυτές χρησιμοποιούνταν ως βιτρίνες, όχι μόνο για το ξέπλυμα χρήματος, αλλά και για τη διακίνηση ναρκωτικών προς ευρωπαϊκές χώρες», δήλωσε ο υπουργός σε συνέντευξή του σε ραδιοφωνικό σταθμό.
Έκρυβαν την κοκαΐνη σε κοντέινερ με φρούτα, κακάο και ξυλείαΤο κύκλωμα αξιοποιούσε το νόμιμο εμπόριο εξαγωγών από τον Ισημερινό προκειμένου να μεταφέρει μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών στην ευρωπαϊκή αγορά.
Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 15 εταιρείες εξαγωγών φέρονται να εμπλέκονταν στο παράνομο δίκτυο. Οι επιχειρήσεις αυτές δραστηριοποιούνταν στην εμπορία φρούτων, κακάο, αλιευμάτων και ξυλείας.
Τα ναρκωτικά τοποθετούνταν σε εμπορευματοκιβώτια μαζί με τα νόμιμα προϊόντα, με στόχο να αποφεύγονται οι έλεγχοι κατά τη μεταφορά τους.
Κυριότεροι προορισμοί των φορτίων στην Ευρώπη ήταν η Ισπανία, η Πορτογαλία, το Βέλγιο και η Ολλανδία, χώρες με σημαντική λιμενική και εμπορική δραστηριότητα.
Ανάμεσα στους συλληφθέντες χρηματοδότης της συμμορίας Los LobosΙδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι αρχές στη σύλληψη του Τζάκσον Σαμπράνο, ο οποίος, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους χρηματοδότες του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης Los Lobos («Οι Λύκοι»).
Η συγκεκριμένη συμμορία αποτελεί μία από τις ισχυρότερες εγκληματικές οργανώσεις του Ισημερινού και δραστηριοποιείται κυρίως στη διακίνηση ναρκωτικών και στην εκμετάλλευση παράνομων μεταλλείων.
Επικεφαλής της φέρεται να είναι ο Γουίλμερ Τσαβαρία, γνωστός με το προσωνύμιο «Πίπο», ο οποίος βρίσκεται φυλακισμένος στην Ισπανία από το 2025.
Ο Τσαβαρία κατηγορείται στον Ισημερινό για εμπλοκή στον σχεδιασμό της δολοφονίας του υποψηφίου για την προεδρία Φερνάντο Βιγιαβισένσιο, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2023.
Ο Ρέιμπεργκ γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X τη σύλληψη του Σαμπράνο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για την αντιμετώπιση των οικονομικών δικτύων που στηρίζουν τις εγκληματικές οργανώσεις.
Η έρευνα για το κύκλωμα είχε ξεκινήσει το 2024, έπειτα από μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις κοκαΐνης στην Ισπανία.
Τότε, οι ισπανικές αρχές είχαν εντοπίσει 13 τόνους κοκαΐνης κρυμμένους σε φορτίο με μπανάνες, το οποίο είχε φτάσει στο λιμάνι της Αλχεσίρας, στη νότια Ισπανία, προερχόμενο από τον Ισημερινό.
Η κατάσχεση αποτέλεσε την αφετηρία μιας ευρύτερης διεθνούς έρευνας, μέσα από την οποία αποκαλύφθηκε το δίκτυο εταιρειών και προσώπων που φέρονται να εμπλέκονταν στη μεταφορά των ναρκωτικών.
Οι έρευνες που ακολούθησαν οδήγησαν σε νέες κατασχέσεις σε διάφορες χώρες, ανεβάζοντας τη συνολική ποσότητα της κοκαΐνης που εντοπίστηκε σε περίπου 45 τόνους.
Όπως ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών του Ισημερινού, η αξία της συγκεκριμένης ποσότητας υπολογίζεται σε περίπου 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η γεωγραφική του θέση, ανάμεσα στην Κολομβία και το Περού, δύο από τις μεγαλύτερες χώρες παραγωγής κοκαΐνης στον κόσμο, τον καθιστά ιδιαίτερα σημαντικό για τα διεθνή δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου το 70% της κοκαΐνης που παράγεται στην Κολομβία και το Περού διέρχεται από τον Ισημερινό, προτού καταλήξει σε αγορές του εξωτερικού.
Η χώρα, που άλλοτε θεωρούνταν μία από τις πιο ειρηνικές και ασφαλείς της Λατινικής Αμερικής, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με έντονη έξαρση της εγκληματικής βίας, καθώς τα καρτέλ και οι τοπικές συμμορίες συγκρούονται για τον έλεγχο των διαδρομών διακίνησης ναρκωτικών και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων.
OPERACIÓN GRAN FÉNIX – CANTABRIA— John Reimberg (@JohnReimberg) October 8, 2026
GOLPE AL CORAZÓN EMPRESARIAL, LOGÍSTICO Y FINANCIERO DEL NARCOTRÁFICO INTERNACIONAL:
23 ALLANAMIENTOS, 21 DETENIDOS Y 1765 MILLONES EN GUAYAS Y LOS RÍOS EN ECUADOR, Y ESPAÑA, BÉLGICA, PORTUGAL Y PAÍSES BAJOS.
La Policía Nacional del Ecuador,… pic.twitter.com/YyUO44Cze1
Η έρευνα για το κύκλωμα είχε ξεκινήσει το 2024, έπειτα από μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις κοκαΐνης στην Ισπανία.
Τότε, οι ισπανικές αρχές είχαν εντοπίσει 13 τόνους κοκαΐνης κρυμμένους σε φορτίο με μπανάνες, το οποίο είχε φτάσει στο λιμάνι της Αλχεσίρας, στη νότια Ισπανία, προερχόμενο από τον Ισημερινό.
Η κατάσχεση αποτέλεσε την αφετηρία μιας ευρύτερης διεθνούς έρευνας, μέσα από την οποία αποκαλύφθηκε το δίκτυο εταιρειών και προσώπων που φέρονται να εμπλέκονταν στη μεταφορά των ναρκωτικών.
Οι έρευνες που ακολούθησαν οδήγησαν σε νέες κατασχέσεις σε διάφορες χώρες, ανεβάζοντας τη συνολική ποσότητα της κοκαΐνης που εντοπίστηκε σε περίπου 45 τόνους.
Όπως ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών του Ισημερινού, η αξία της συγκεκριμένης ποσότητας υπολογίζεται σε περίπου 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια.
Ο Ισημερινός στο επίκεντρο των διαδρομών της κοκαΐνηςΟ Ισημερινός έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε έναν από τους σημαντικότερους διαμετακομιστικούς κόμβους κοκαΐνης στη Λατινική Αμερική.
Η γεωγραφική του θέση, ανάμεσα στην Κολομβία και το Περού, δύο από τις μεγαλύτερες χώρες παραγωγής κοκαΐνης στον κόσμο, τον καθιστά ιδιαίτερα σημαντικό για τα διεθνή δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου το 70% της κοκαΐνης που παράγεται στην Κολομβία και το Περού διέρχεται από τον Ισημερινό, προτού καταλήξει σε αγορές του εξωτερικού.
Η χώρα, που άλλοτε θεωρούνταν μία από τις πιο ειρηνικές και ασφαλείς της Λατινικής Αμερικής, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με έντονη έξαρση της εγκληματικής βίας, καθώς τα καρτέλ και οι τοπικές συμμορίες συγκρούονται για τον έλεγχο των διαδρομών διακίνησης ναρκωτικών και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων.
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