Εξαρθρώθηκε στον Ισημερινό κύκλωμα που διακινούσε κοκαΐνη αξίας 1,7 δισ. δολαρίων στην Ευρώπη, 21 συλλήψεις

Ο Ισημερινός στο επίκεντρο των διαδρομών της κοκαΐνης

Ο Ρέιμπεργκ γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X τη σύλληψη του Σαμπράνο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για την αντιμετώπιση των οικονομικών δικτύων που στηρίζουν τις εγκληματικές οργανώσεις.Η έρευνα για το κύκλωμα είχε ξεκινήσει το 2024, έπειτα από μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις κοκαΐνης στην Ισπανία.Τότε, οι ισπανικές αρχές είχαν εντοπίσει 13 τόνους κοκαΐνης κρυμμένους σε φορτίο με μπανάνες, το οποίο είχε φτάσει στο λιμάνι της Αλχεσίρας, στη νότια Ισπανία, προερχόμενο από τον Ισημερινό.Η κατάσχεση αποτέλεσε την αφετηρία μιας ευρύτερης διεθνούς έρευνας, μέσα από την οποία αποκαλύφθηκε το δίκτυο εταιρειών και προσώπων που φέρονται να εμπλέκονταν στη μεταφορά των ναρκωτικών.Οι έρευνες που ακολούθησαν οδήγησαν σε νέες κατασχέσεις σε διάφορες χώρες, ανεβάζοντας τη συνολική ποσότητα της κοκαΐνης που εντοπίστηκε σε περίπου 45 τόνους.Όπως ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών του Ισημερινού, η αξία της συγκεκριμένης ποσότητας υπολογίζεται σε περίπου 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια.Ο Ισημερινός έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε έναν από τους σημαντικότερους διαμετακομιστικούς κόμβους κοκαΐνης στη Λατινική Αμερική.Η γεωγραφική του θέση, ανάμεσα στην Κολομβία και το Περού, δύο από τις μεγαλύτερες χώρες παραγωγής κοκαΐνης στον κόσμο, τον καθιστά ιδιαίτερα σημαντικό για τα διεθνή δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών.Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου το 70% της κοκαΐνης που παράγεται στην Κολομβία και το Περού διέρχεται από τον Ισημερινό, προτού καταλήξει σε αγορές του εξωτερικού.Η χώρα, που άλλοτε θεωρούνταν μία από τις πιο ειρηνικές και ασφαλείς της Λατινικής Αμερικής, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με έντονη έξαρση της εγκληματικής βίας, καθώς τα καρτέλ και οι τοπικές συμμορίες συγκρούονται για τον έλεγχο των διαδρομών διακίνησης ναρκωτικών και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων.