Δύο Λετονοί συνελήφθησαν ως ύποπτοι για παράνομη είσοδο σε βρετανική αεροπορική βάση
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Δύο Λετονοί συνελήφθησαν ως ύποπτοι για παράνομη είσοδο σε βρετανική αεροπορική βάση

Δεν υπάρχουν ενδείξεις που να συνδέουν το περιστατικό αυτό με τα γεγονότα στη βάση Φέρφορντ της RAF την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε η επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας του Λονδίνου

Δύο Λετονοί συνελήφθησαν ως ύποπτοι για παράνομη είσοδο σε βρετανική αεροπορική βάση
Η βρετανική αντιτρομοκρατική υπηρεσία διενεργεί έρευνα μετά τη σύλληψη δύο Λετονών κοντά σε βάση της Βασιλικής Αεροπορίας (RAF) στο Κέιμπριτζσαϊρ, τις πρώτες πρωινές ώρες, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι άνδρες συνελήφθησαν αρχικά ως ύποπτοι για παράνομη είσοδο σε τοποθεσία που απαγορεύεται η πρόσβαση και για πρόκληση υλικών ζημιών, ενώ στη συνέχεια συνελήφθησαν εκ νέου ως ύποπτοι για παράβαση του Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας του 2023 και συγκεκριμένα για «είσοδο σε χώρο απαγορεύεται η πρόσβαση με σκοπό επιζήμιο για το Ηνωμένο Βασίλειο».

«Έχουμε πλήρη επίγνωση του πρόσφατου αυξημένου ενδιαφέροντος και της ανησυχίας γύρω από τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ωστόσο σε αυτό το στάδιο δεν υπάρχουν ενδείξεις που να συνδέουν το περιστατικό αυτό με τα γεγονότα στη βάση Φέρφορντ της RAF την περασμένη εβδομάδα», δήλωσε η Χέλεν Φλάναγκαν επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας του Λονδίνου.

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