Χέιλι Μπίμπερ για την εμφάνιση της προεμμηνορροϊκής δυσφορικής διαταραχής μετά τη γέννηση του γιου της: Δυσκολεύτηκα αρκετά
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Χέιλι Μπίμπερ Προεμμηνορυσιακό σύνδρομο

Χέιλι Μπίμπερ για την εμφάνιση της προεμμηνορροϊκής δυσφορικής διαταραχής μετά τη γέννηση του γιου της: Δυσκολεύτηκα αρκετά

Το μοντέλο απέκτησε τον Τζακ Μπλουζ τον Αύγουστο του 2024

Χέιλι Μπίμπερ για την εμφάνιση της προεμμηνορροϊκής δυσφορικής διαταραχής μετά τη γέννηση του γιου της: Δυσκολεύτηκα αρκετά
Ιωάννα Μαρίνου
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Μία εξομολόγηση για την έντονη περίοδο που πέρασε μετά τη γέννηση του γιου της, Τζακ Μπλουζ, λόγω της προεμμηνορροϊκής δυσφορικής διαταραχής (PMDD), έκανε η Χέιλι Μπίμπερ, σημειώνοντας πως δυσκολεύτηκε αρκετά καθώς ένιωθε μόνη στην προσπάθειά της να διαχειριστεί την κατάσταση.

Το μοντέλο αναφέρθηκε στη διάγνωσή της σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Women’s Wear Daily και επισήμανε πως δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες και γνώση γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα, γεγονός που θα ήθελε να αλλάξει, γι' αυτό και αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά.

«Μετά τη γέννηση του γιου μου, δυσκολεύτηκα αρκετά με αυτό, και απλώς δεν υπάρχει πολλή συζήτηση ή έρευνα γύρω από το PMDD», είπε αρχικά η Μπίμπερ και πρόσθεσε: «Η συζήτηση, προσωπικά, με κάνει να νιώθω λιγότερο μόνη. Όταν μπορούμε να ταυτιστούμε η μία με την άλλη και να κάνουμε συζητήσεις για όσα βιώνουμε, για όσα αντιμετωπίζουμε και με τα οποία δυσκολευόμαστε, πιστεύω ότι κάνει αυτή τη διαδρομή να μοιάζει λιγότερο μοναχική».


Η Μπίμπερ, η οποία απέκτησε τον γιο της τον Αύγουστο του 2024, τόνισε ακόμη: «Ειδικά μετά την απόκτηση του δικού μου παιδιού. Ήταν απλώς ένα πολύ έντονο και ξεχωριστό ταξίδι για μένα. Συμβαίνουν τόσα πολλά όταν είσαι έγκυος, κατά τη διάρκεια του τοκετού. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που συμβαίνουν μέχρι να αποκτήσεις ένα παιδί».

Το μοντέλο αποκάλυψε τη διάγνωσή της με PMDD, που φέρεται πως προκαλεί έντονες μεταπτώσεις στη διάθεση και άγχος, τον Μάιο, κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο podcast «SHE MD», επισημαίνοντας πως επηρέασε έντονα την προσωπική της ζωή αλλά και τα επαγγελματικά της.

«Ένιωθα ότι τη εβδομάδα πριν από την περίοδό μου βίωνα κάτι ακραίο σε ψυχολογικό επίπεδο. Σαν να σκεφτόμουν "Γιατί νιώθω ότι ολόκληρη η ζωή μου πρόκειται να τελειώσει;". Είναι απαίσιο. Είναι επίσης επικίνδυνο και θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη», είχε εξηγήσει.
Ιωάννα Μαρίνου
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