Από τα μπάζα, ξανά στην παραγωγή: Η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO δείχνει τον δρόμο για έναν πιο βιώσιμο κύκλο κατασκευών - «Για εμάς τα μπάζα είναι παιχνιδάκι»
Βίντεο: Άνδρας στις ΗΠΑ οδηγούσε με 160 χλμ. για να ξεφύγει από την αστυνομία και τον βρήκαν κρυμμένο με το εσώρουχο κάτω από βεράντα
Βίντεο: Άνδρας στις ΗΠΑ οδηγούσε με 160 χλμ. για να ξεφύγει από την αστυνομία και τον βρήκαν κρυμμένο με το εσώρουχο κάτω από βεράντα
Οδηγούσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα για να αποφύγει τη σύλληψη – Εγκατέλειψε το αυτοκίνητο μετά από σύγκρουση και κρύφτηκε σε αυλή κατοικίας - Αστυνομικοί χρησιμοποίησαν drones και ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο για να τον εντοπίσουν
Σε πέντε χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε ένας 24χρονος στο Κολοράντο των ΗΠΑ, ο οποίος προσπάθησε να ξεφύγει από τον έλεγχο των αστυνομικών, προκαλώντας καταδίωξη με ταχύτητες που ξεπερνούσαν τα 160 χιλιόμετρα την ώρα. Τελικά η σύλληψη του ολοκληρώθηκε όταν οι αστυνομικοί τον εντόπισαν κρυμμένο κάτω από τη βεράντα ενός σπιτιού, φορώντας μόνο το εσώρουχό του.
Ο Ζάκαρι Ντιν Χίρσφιλντ καταδικάστηκε τη Δευτέρα (2/11), αφού παραδέχθηκε την ενοχή του για για την αποφυγή του αστυνομικού ελέγχου που είχε σημειωθεί στις 15 Ιανουαρίου 2026, στην κομητεία Ντάγκλας.
Βίντεο από τις κάμερες σώματος των αστυνομικών καταγράφει την καταδίωξη, τις επικίνδυνες κινήσεις του οδηγού και τη στιγμή της σύλληψής του.
Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικός σταμάτησε τον 24χρονο στο Καστλ Πάινς για υπερβολική ταχύτητα. Αντί να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του, ο Χίρσφιλντ πάτησε απότομα γκάζι και, σύμφωνα με τις Αρχές, κατεύθυνε το όχημά του προς τον αστυνομικό που του έκανε σήμα να σταματήσει, αναγκάζοντάς τον να πηδήξει στην άκρη για να τον παρασύρει.
«Φεύγει, μόλις προσπάθησε να με χτυπήσει», ακούγεται να αναφέρει ο αστυνομικός μέσω ασυρμάτου. Στην συνέχεια ακολούθησε καταδίωξη στους δρόμους του Κολοράντο, με τον οδηγό να περνά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να διασχίζει τις διαχωριστικές νησίδες με μεγάλη ταχύτητα, θέτοντας σε κίνδυνο άλλους οδηγούς.
Στο αυτοκίνητο βρισκόταν μαζί του και μια γυναίκα, η οποία, όπως κατέθεσε αργότερα, τον παρακαλούσε επανειλημμένα να σταματήσει. Η καταδίωξη πέρασε από τις περιοχές Χάιλαντς Ραντς και Λίτλετον, μέχρι που ο 24χρονος οδηγός συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο και εγκατέλειψε το όχημά του και προσπάθησε να διαφύγει πεζός.
Οι αστυνομικοί που τον κυνηγούσαν, χρησιμοποίησαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και ειδικά εκπαιδευμένο αστυνομικό σκύλο.
Περίπου μία ώρα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 24χρονο κρυμμένο κάτω από τη βεράντα κατοικίας. Αυτό όμως που τους έκανε εντύπωση είναι πως ο 24χρονος φορούσε μόνο το εσώρουχό του.
Ο Ζάκαρι Ντιν Χίρσφιλντ καταδικάστηκε τη Δευτέρα (2/11), αφού παραδέχθηκε την ενοχή του για για την αποφυγή του αστυνομικού ελέγχου που είχε σημειωθεί στις 15 Ιανουαρίου 2026, στην κομητεία Ντάγκλας.
Βίντεο από τις κάμερες σώματος των αστυνομικών καταγράφει την καταδίωξη, τις επικίνδυνες κινήσεις του οδηγού και τη στιγμή της σύλληψής του.
Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικός σταμάτησε τον 24χρονο στο Καστλ Πάινς για υπερβολική ταχύτητα. Αντί να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του, ο Χίρσφιλντ πάτησε απότομα γκάζι και, σύμφωνα με τις Αρχές, κατεύθυνε το όχημά του προς τον αστυνομικό που του έκανε σήμα να σταματήσει, αναγκάζοντάς τον να πηδήξει στην άκρη για να τον παρασύρει.
«Φεύγει, μόλις προσπάθησε να με χτυπήσει», ακούγεται να αναφέρει ο αστυνομικός μέσω ασυρμάτου. Στην συνέχεια ακολούθησε καταδίωξη στους δρόμους του Κολοράντο, με τον οδηγό να περνά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να διασχίζει τις διαχωριστικές νησίδες με μεγάλη ταχύτητα, θέτοντας σε κίνδυνο άλλους οδηγούς.
Στο αυτοκίνητο βρισκόταν μαζί του και μια γυναίκα, η οποία, όπως κατέθεσε αργότερα, τον παρακαλούσε επανειλημμένα να σταματήσει. Η καταδίωξη πέρασε από τις περιοχές Χάιλαντς Ραντς και Λίτλετον, μέχρι που ο 24χρονος οδηγός συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο και εγκατέλειψε το όχημά του και προσπάθησε να διαφύγει πεζός.
Οι αστυνομικοί που τον κυνηγούσαν, χρησιμοποίησαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και ειδικά εκπαιδευμένο αστυνομικό σκύλο.
Περίπου μία ώρα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 24χρονο κρυμμένο κάτω από τη βεράντα κατοικίας. Αυτό όμως που τους έκανε εντύπωση είναι πως ο 24χρονος φορούσε μόνο το εσώρουχό του.
Στο βίντεο της σύλληψης φαίνονται οι αστυνομικοί να ψάχνουν με φακούς τον χώρο κάτω από την ξύλινη κατασκευή και στη συνέχεια να ακινητοποιούν τον 24χρονο.
«Βάλε τα χέρια σου πίσω από την πλάτη», ακούγεται να του φωνάζει ένας αστυνομικός. Κατά την έρευνα στο αυτοκίνητό του, οι Αρχές εντόπισαν κοκαΐνη και σύνεργα χρήσης ναρκωτικών.
Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, ο Χίρσφιλντ είχε απασχολήσει επανειλημμένα τη Δικαιοσύνη καθώς τον Νοέμβριο του 2024 είχε καταδικαστεί για απόπειρα διακίνησης φαιντανύλης, αλλά του επιβλήθηκε ποινή με αναστολή και κοινωφελής εργασία, στο πλαίσιο συμφωνίας παραδοχής ενοχής.
Λιγότερο από τρεις μήνες αργότερα η αναστολή του ανακλήθηκε, ωστόσο τον Ιούνιο του 2025 τέθηκε εκ νέου σε καθεστώς αναστολής.
Τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς αντιμετώπισε νέα κατηγορία για ληστεία στην κομητεία Τζέφερσον και αφέθηκε ελεύθερος χωρίς την καταβολή χρηματικής εγγύησης.
«Βάλε τα χέρια σου πίσω από την πλάτη», ακούγεται να του φωνάζει ένας αστυνομικός. Κατά την έρευνα στο αυτοκίνητό του, οι Αρχές εντόπισαν κοκαΐνη και σύνεργα χρήσης ναρκωτικών.
Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, ο Χίρσφιλντ είχε απασχολήσει επανειλημμένα τη Δικαιοσύνη καθώς τον Νοέμβριο του 2024 είχε καταδικαστεί για απόπειρα διακίνησης φαιντανύλης, αλλά του επιβλήθηκε ποινή με αναστολή και κοινωφελής εργασία, στο πλαίσιο συμφωνίας παραδοχής ενοχής.
Λιγότερο από τρεις μήνες αργότερα η αναστολή του ανακλήθηκε, ωστόσο τον Ιούνιο του 2025 τέθηκε εκ νέου σε καθεστώς αναστολής.
Τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς αντιμετώπισε νέα κατηγορία για ληστεία στην κομητεία Τζέφερσον και αφέθηκε ελεύθερος χωρίς την καταβολή χρηματικής εγγύησης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα