Βίντεο: Άνδρας στις ΗΠΑ οδηγούσε με 160 χλμ. για να ξεφύγει από την αστυνομία και τον βρήκαν κρυμμένο με το εσώρουχο κάτω από βεράντα

Στο βίντεο της σύλληψης φαίνονται οι αστυνομικοί να ψάχνουν με φακούς τον χώρο κάτω από την ξύλινη κατασκευή και στη συνέχεια να ακινητοποιούν τον 24χρονο.«Βάλε τα χέρια σου πίσω από την πλάτη», ακούγεται να του φωνάζει ένας αστυνομικός. Κατά την έρευνα στο αυτοκίνητό του, οι Αρχές εντόπισαν κοκαΐνη και σύνεργα χρήσης ναρκωτικών.Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, ο Χίρσφιλντ είχε απασχολήσει επανειλημμένα τη Δικαιοσύνη καθώς τον Νοέμβριο του 2024 είχε καταδικαστεί για απόπειρα διακίνησης φαιντανύλης, αλλά του επιβλήθηκε ποινή με αναστολή και κοινωφελής εργασία, στο πλαίσιο συμφωνίας παραδοχής ενοχής.Λιγότερο από τρεις μήνες αργότερα η αναστολή του ανακλήθηκε, ωστόσο τον Ιούνιο του 2025 τέθηκε εκ νέου σε καθεστώς αναστολής.Τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς αντιμετώπισε νέα κατηγορία για ληστεία στην κομητεία Τζέφερσον και αφέθηκε ελεύθερος χωρίς την καταβολή χρηματικής εγγύησης.