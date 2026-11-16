Η επιλογή ιδιωτικής ασφάλειας υγείας βασίζεται συνήθως σε τρεις βασικούς παράγοντες: το ύψος της κάλυψης, το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας και την κάλυψη σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
Wall Street: Νέο ισχυρό κύμα ρευστοποιήσεων στις μετοχές AI - Νευρικότητα για Nvidia και Anthropic
Wall Street: Νέο ισχυρό κύμα ρευστοποιήσεων στις μετοχές AI - Νευρικότητα για Nvidia και Anthropic
Τα αποτελέσματα της Nvidia και η δημόσια προσφορά της Anthropic δοκιμάζουν την αμερικανική αγορά και τροφοδοτούν νέο κύμα ρευστοποιήσεων - Ισχυρές απώλειες για τεχνολογικές εταιρείες και ημιαγωγούς
Σε πτωτικό έδαφος κινείται η Wall Street και στη συνεδρίαση της Δευτέρας, καθώς οι πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές εντείνονται, με τους επενδυτές να περιορίζουν την έκθεσή τους στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης ενόψει δύο κρίσιμων γεγονότων: της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων της Nvidia την Τρίτη 17 Νοεμβρίου και της πολυαναμενόμενης εισαγωγής της Anthropic στο αμερικανικό χρηματιστήριο.
Έτσι, όλοι οι βασικοί δείκτες υποχωρούν, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον της Nvidia και οι ανησυχίες για τις αποτιμήσεις των εταιρειών AI εξακολουθούν να επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα.
Συγκεκριμένα, στο ταμπλό, ο Dow Jones υποχωρεί 1,22% στις 51.707 μονάδες, ο S&P 500 σημειώνει πτώση 1,74% στις 7.430 μονάδες και ο τεχνολογικός Nasdaq διολισθαίνει σε ποσοστό 2,26% και τις 24.566 μονάδες.
Η μετοχή της Nvidia υποχωρεί περαιτέρω κατά πάνω από 4%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των επτά τεχνολογικών κολοσσών της ομάδας Magnificent Seven. Η εταιρεία προέρχεται από τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοσή της από τον Απρίλιο του 2025, έχοντας χάσει 13% της χρηματιστηριακής της αξίας για το πενθήμερο.
Οι πιέσεις συνδέονται με την αποχώρηση του ιδρυτή και μέχρι πρότινος διευθύνοντος συμβούλου της, Τζένσεν Χουάνγκ, αλλά και με τα ερωτήματα που έχουν ανακύψει σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση και τη συμμόρφωση της Nvidia με τους αμερικανικούς περιορισμούς εξαγωγών προηγμένων μικροεπεξεργαστών προς την Κίνα.
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Έτσι, όλοι οι βασικοί δείκτες υποχωρούν, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον της Nvidia και οι ανησυχίες για τις αποτιμήσεις των εταιρειών AI εξακολουθούν να επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα.
Συγκεκριμένα, στο ταμπλό, ο Dow Jones υποχωρεί 1,22% στις 51.707 μονάδες, ο S&P 500 σημειώνει πτώση 1,74% στις 7.430 μονάδες και ο τεχνολογικός Nasdaq διολισθαίνει σε ποσοστό 2,26% και τις 24.566 μονάδες.
Η μετοχή της Nvidia υποχωρεί περαιτέρω κατά πάνω από 4%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των επτά τεχνολογικών κολοσσών της ομάδας Magnificent Seven. Η εταιρεία προέρχεται από τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοσή της από τον Απρίλιο του 2025, έχοντας χάσει 13% της χρηματιστηριακής της αξίας για το πενθήμερο.
Οι πιέσεις συνδέονται με την αποχώρηση του ιδρυτή και μέχρι πρότινος διευθύνοντος συμβούλου της, Τζένσεν Χουάνγκ, αλλά και με τα ερωτήματα που έχουν ανακύψει σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση και τη συμμόρφωση της Nvidia με τους αμερικανικούς περιορισμούς εξαγωγών προηγμένων μικροεπεξεργαστών προς την Κίνα.
Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες στο Newmoney.gr
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