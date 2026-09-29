Αλλάζουν όλα με το μεγάλο κοίτασμα - επένδυση που βρέθηκε
ΚΟΣΜΟΣ

Αλλάζουν όλα με το μεγάλο κοίτασμα - επένδυση που βρέθηκε

Η μεγαλύτερη χαλυβουργική επένδυση στην ιστορία των ΗΠΑ δεν αφορά μόνο τη βαριά βιομηχανία. Αγγίζει άμεσα το αυτοκίνητο, καθώς ο χάλυβας παραμένει βασικό υλικό για την κατασκευή οχημάτων και το κόστος του αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τις αυτοκινητοβιομηχανίες.

Αλλάζουν όλα με το μεγάλο κοίτασμα - επένδυση που βρέθηκε
UPD:

Μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές επενδύσεις που έχουν ανακοινωθεί ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική και για την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε στις 28 Σεπτεμβρίου το σχέδιο της Mesabi Metallics για τη δημιουργία ενός τεράστιου, πλήρως καθετοποιημένου χαλυβουργικού συγκροτήματος στην Αϊόβα, με την επένδυση για το ίδιο το εργοστάσιο να υπολογίζεται περίπου στα 15 δισ. δολάρια. Μαζί με τις επενδύσεις της εταιρείας στην εξόρυξη και επεξεργασία σιδηρομεταλλεύματος στη Μινεσότα, το συνολικό project προσεγγίζει τα 18 δισ. δολάρια.


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