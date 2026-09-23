Ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ, μεταβαίνει στις ΗΠΑ για συνομιλίες

Ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, μεταβαίνει στις ΗΠΑ όπου θα έχει συνομιλίες με εκπροσώπους της κυβέρνησης Τραμπ, μετέδωσε το Reuters επικαλούμενο δύο πηγές που γνωρίζουν την προετοιμασία των επαφών.Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ειδησεογραφικού πρακτορείου, οι επαφές του Ντμίτριεφ θα γίνουν στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και αποτελούν συνέχεια της συνάντησης που είχε ο Πούτιν με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στο Κρεμλίνο, στις αρχές Σεπτεμβρίου.Επιπλέον, μια από τις πηγές ανέφερε στο Reuters πως στόχος της επίσκεψης Ντμίτριεφ στις ΗΠΑ είναι να συνεχιστεί ο διάλογος μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας και οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.