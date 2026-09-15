Τραμπ κατά του «φρένου» στην ΑΙ: Τα ρομπότ δεν θα καταλάβουν τον κόσμο, ο μόνος έλεγχος που χρειάζεται είναι ένας έξυπνος πρόεδρος

Ο Αμερικανός πρόεδρος απορρίπτει τις εκκλήσεις για αυστηρότερους κανόνες, προτάσσοντας την υπεροχή έναντι της Κίνας και την οικονομική ανάπτυξη - Η κλήση στον CEO της Nvidia και οι αναφορές στη «χρυσή χήνα»





Ο Τραμπ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια «άρρωστη συνωμοσία» για την υπονόμευση της Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ επέμεινε ότι η δική του εποπτεία είναι επαρκής για να αποτρέψει οποιαδήποτε επικίνδυνη εξέλιξη.







Παράλληλα, επανέλαβε τη στήριξή του στα data centers που τροφοδοτούν τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, παρά τις αντιδράσεις που προκαλεί σε αρκετές τοπικές κοινωνίες η ταχεία εξάπλωσή τους.



«Οι άνθρωποι που λένε ότι η AI θα καταστρέψει τον κόσμο και ότι τα data centers είναι κακά για τις γειτονιές σας είναι οι ίδιοι που έλεγαν ότι ο κόσμος θα εξαφανιστεί εξαιτίας της “κλιματικής αλλαγής”», έγραψε, υποστηρίζοντας ότι τώρα «πέρασαν στην επόμενη απάτη».



Έξι αναρτήσεις σε μία ημέρα και τηλεφώνημα στον επικεφαλής της Nvidia Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας, ο Τραμπ είχε κάνει έξι αναρτήσεις για το θέμα, αποτυπώνοντας το πόσο γρήγορα η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει μετατραπεί σε κεντρικό ζήτημα της πολιτικής συζήτησης στις ΗΠΑ.



Παράλληλα, τηλεφώνησε στον διευθύνοντα σύμβουλο της



Ο Χουάνγκ, ο οποίος επίσης έχει εκφραστεί κατά της υπερβολικής ρύθμισης της βιομηχανίας, βρισκόταν εκείνη την ώρα επί σκηνής σε συνέδριο και έβαλε την κλήση σε ανοιχτή ακρόαση.



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Ο ίδιος είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους ότι χρησιμοποιεί προσωπικά Τεχνητή Νοημοσύνη. Σύμφωνα όμως με συμβούλους του, η χρήση αυτή περιορίζεται κυρίως στη δημιουργία εικόνων για αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Επιφυλάξεις και από τον Τζέι Ντι Βανς Στελέχη της κυβέρνησης, ανάμεσά τους και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, αμφισβήτησαν επίσης τα κίνητρα στελεχών του κλάδου που ζητούν περισσότερη κρατική εποπτεία.



Μεταξύ αυτών βρίσκεται ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, ο οποίος έχει ταχθεί υπέρ αυστηρότερων δικλίδων ασφαλείας.



Με μια καταιγίδα αναρτήσεων και δημόσιων παρεμβάσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου τις αυξανόμενες εκκλήσεις στελεχών της βιομηχανίας Τεχνητής Νοημοσύνης για αυστηρότερη κρατική εποπτεία. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατέστησε σαφές ότι θεωρεί μεγαλύτερη προτεραιότητα την επικράτηση των ΗΠΑ έναντι της Κίνας στην κούρσα της AI και τη διατήρηση των οικονομικών οφελών που συνδέονται με την τεχνολογία, παρά τις εντεινόμενες ανησυχίες για τους κινδύνους της.Ο Τραμπ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια «άρρωστη συνωμοσία» για την υπονόμευση της Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ επέμεινε ότι η δική του εποπτεία είναι επαρκής για να αποτρέψει οποιαδήποτε επικίνδυνη εξέλιξη.Χαρακτήρισε τις σχετικές ανησυχίες «απάτη», συγκρίνοντάς τες με όσα αποκαλεί «απάτη της υπερθέρμανσης του πλανήτη» αλλά και με την έρευνα για πιθανές σχέσεις της προεκλογικής εκστρατείας του με τη Ρωσία.Παράλληλα, επανέλαβε τη στήριξή του στα data centers που τροφοδοτούν τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, παρά τις αντιδράσεις που προκαλεί σε αρκετές τοπικές κοινωνίες η ταχεία εξάπλωσή τους.«Οι άνθρωποι που λένε ότι η AI θα καταστρέψει τον κόσμο και ότι τα data centers είναι κακά για τις γειτονιές σας είναι οι ίδιοι που έλεγαν ότι ο κόσμος θα εξαφανιστεί εξαιτίας της “κλιματικής αλλαγής”», έγραψε, υποστηρίζοντας ότι τώρα «πέρασαν στην επόμενη απάτη».Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας, ο Τραμπ είχε κάνει έξι αναρτήσεις για το θέμα, αποτυπώνοντας το πόσο γρήγορα η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει μετατραπεί σε κεντρικό ζήτημα της πολιτικής συζήτησης στις ΗΠΑ.Παράλληλα, τηλεφώνησε στον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia , Τζένσεν Χουάνγκ, για να του δηλώσει ότι «τα ρομπότ δεν πρόκειται να αναλάβουν τον έλεγχο».Ο Χουάνγκ, ο οποίος επίσης έχει εκφραστεί κατά της υπερβολικής ρύθμισης της βιομηχανίας, βρισκόταν εκείνη την ώρα επί σκηνής σε συνέδριο και έβαλε την κλήση σε ανοιχτή ακρόαση.Η έντονη αντίδραση του Τραμπ ακολούθησε ένα Σαββατοκύριακο στο γκολφικό του θέρετρο στην Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια του οποίου, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν τις συζητήσεις, είχε επαφές με συμβούλους και στελέχη του τεχνολογικού κλάδου που απορρίπτουν τις νέες εκκλήσεις για παγκόσμια επιβράδυνση της ανάπτυξης της AI.Ο ίδιος είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους ότι χρησιμοποιεί προσωπικά Τεχνητή Νοημοσύνη. Σύμφωνα όμως με συμβούλους του, η χρήση αυτή περιορίζεται κυρίως στη δημιουργία εικόνων για αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Στελέχη της κυβέρνησης, ανάμεσά τους και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, αμφισβήτησαν επίσης τα κίνητρα στελεχών του κλάδου που ζητούν περισσότερη κρατική εποπτεία.Μεταξύ αυτών βρίσκεται ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, ο οποίος έχει ταχθεί υπέρ αυστηρότερων δικλίδων ασφαλείας.

Η στάση του Λευκού Οίκου έρχεται σε αντίθεση με την αυξανόμενη καχυποψία της αμερικανικής κοινής γνώμης απέναντι στην AI, ενώ δημιουργεί πολιτικό πρόβλημα και σε ευάλωτους Ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι προσπαθούν να πείσουν τους ψηφοφόρους ότι λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες τους.



Ακόμη και ορισμένα στελέχη του Λευκού Οίκου εκφράζουν ιδιωτικά προβληματισμό για τη φαινομενικά περιορισμένη ανησυχία του Τραμπ σχετικά με τους κινδύνους της AI, στάση την οποία διατηρεί εδώ και μήνες παρά τις προειδοποιήσεις από την ίδια τη βιομηχανία.



«Ο μόνος έλεγχος που χρειάζεται η AI είναι ένας ισχυρός και έξυπνος πρόεδρος» Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποβάθμισε την ανάγκη για νέους μηχανισμούς ασφαλείας.



Υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν ήδη «τεράστια ποινική και ρυθμιστική εξουσία» απέναντι στις εταιρείες του κλάδου.



«Ο μόνος έλεγχος ή οι μόνες “δικλίδες ασφαλείας” που χρειάζεται η AI είναι ένας ισχυρός και έξυπνος - υψηλού IQ - πρόεδρος, και οι ΗΠΑ διαθέτουν έναν τέτοιο», έγραψε στο Truth Social, όπου συχνά αναρτά εικόνες και βίντεο του εαυτού του που έχουν δημιουργηθεί με AI.



Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ακόμη ότι η κυβέρνησή του έχει ήδη εμποδίσει εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης να κάνουν «κακά ή δυνητικά κακά πράγματα», ενώ επιτέθηκε προσωπικά στον Αμοντέι, κατηγορώντας τον ότι τώρα εμφανίζεται ως «τέλειος μικρός άγγελος».



Η κλήση στον Χουάνγκ: «Τα ρομπότ δεν θα αναλάβουν» Αργότερα τη Δευτέρα, ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Τζένσεν Χουάνγκ την ώρα που ο επικεφαλής της Nvidia μιλούσε σε σύνοδο στο Λος Άντζελες.



Όταν ο Χουάνγκ έβαλε την κλήση σε ανοιχτή ακρόαση, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι έχει και μια... γενετική προδιάθεση να κατανοεί το ζήτημα, επειδή ο θείος του είχε διδάξει στο Massachusetts Institute of Technology (MIT).



«Έχω επίσης κοινή λογική για την AI», είπε. «Τα ρομπότ δεν θα αναλάβουν. Η AI δεν θα καταλάβει τον υπόλοιπο κόσμο. Όλο αυτό είναι μια απάτη».



Η AI ως «χρυσή χήνα» για την αμερικανική οικονομία Ο Τραμπ έχει εδώ και καιρό αναδείξει τα οφέλη της Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ αρκετά κορυφαία στελέχη του κλάδου έχουν συνεισφέρει οικονομικά σε έργα και πρωτοβουλίες που θεωρεί σημαντικές.



Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το ταμείο της ορκωμοσίας του αλλά και η αίθουσα εκδηλώσεων που κατασκευάζει στον Λευκό Οίκο.



Η εκρηκτική ανάπτυξη της AI έχει επίσης συμβάλει σε σημαντική άνοδο των χρηματιστηριακών αγορών και έχει δώσει ώθηση στη μεταποίηση μέσω της κατασκευής νέων data centers.



Ο Τραμπ επικαλείται και τα δύο ως αποδείξεις της ισχυρής οικονομικής επίδοσης επί των ημερών του, χαρακτηρίζοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη σε άλλη ανάρτησή του «τη χρυσή χήνα».



Την ίδια ώρα, όμως, ενισχύονται οι φόβοι για πιθανές απώλειες θέσεων εργασίας, καθώς και οι αντιδράσεις για τις επιπτώσεις των data centers στις τοπικές κοινωνίες. Οι πρόσφατες προειδοποιήσεις σχετικά με ζητήματα ασφαλείας έχουν ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις εκκλήσεις για νέες δικλίδες προστασίας.



Βανς: Η ρύθμιση μπορεί να είναι «Δούρειος Ίππος» Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς προειδοποίησε ότι τα αιτήματα μεγάλων εταιρειών για περισσότερη ρύθμιση θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως «Δούρειος Ίππος», ευνοώντας τελικά επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στους νέους περιορισμούς.



«Υπάρχουν προφανείς κίνδυνοι στην AI και υπάρχουν και οφέλη», είπε σε δημοσιογράφους στην αεροπορική βάση Joint Base Andrews.



Ο Βανς πρόσθεσε ότι αισθάνεται «λίγο περίεργα» βλέποντας τόσες εταιρείες που βρίσκονται στην αιχμή της Τεχνητής Νοημοσύνης να προσέρχονται στην κυβέρνηση και να ζητούν να ρυθμιστούν.



Παρά τις επιφυλάξεις του, πάντως, αναγνώρισε ότι η νέα τεχνολογία συνοδεύεται από κινδύνους και εξέφρασε την ελπίδα ότι Λευκός Οίκος και Κογκρέσο θα συνεργαστούν για την ανάπτυξη κατάλληλων δικλίδων ασφαλείας.



«Δεν πιστεύω ότι οι Αμερικανοί πρέπει να φοβούνται. Πρέπει όμως να έχουμε υπόψη ότι υπάρχουν κίνδυνοι και αρνητικές συνέπειες σε οτιδήποτε, και αυτό ισχύει ασφαλώς και για την AI», είπε πριν επιβιβαστεί σε αεροσκάφος για περιοδεία ενόψει της προεκλογικής εκστρατείας.



Στο τραπέζι νέες συσκέψεις για AI και κυβερνοασφάλεια Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου ανέφεραν ότι εντός της εβδομάδας αναμένεται να πραγματοποιηθούν συναντήσεις με κυβερνητικούς ειδικούς στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια, προκειμένου να εξεταστούν πιθανά νέα μέτρα ρύθμισης.



Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον είχε δηλώσει την Κυριακή ότι επιθυμεί να συγκαλέσει συνομιλίες μεταξύ Τραμπ, βουλευτών και στελεχών της AI για να καθοριστεί η πορεία που θα ακολουθηθεί.



Τη Δευτέρα εκτίμησε ότι αυτή η συνάντηση πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί μέσα στην επόμενη μία ή δύο εβδομάδες, προειδοποιώντας ωστόσο να μη βιαστεί το Κογκρέσο να θεσπίσει αυστηρούς κανόνες.



Όπως είπε, θα πρέπει να υπάρξει προσεκτική συζήτηση για την ευθύνη των εταιρειών να διασφαλίζουν την ασφάλεια και για το ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος της κυβέρνησης.



Προειδοποίησε ότι εάν η νομοθετική εξουσία επιβάλει υπερβολική γραφειοκρατία και υπερρύθμιση, οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να χάσουν το τεχνολογικό τους πλεονέκτημα, κάτι που, όπως τόνισε, συνιστά ζήτημα εθνικής ασφάλειας.



Στο ίδιο μήκος κύματος, ο ηγέτης της πλειοψηφίας στη Γερουσία Τζον Θουν δήλωσε ότι χρειάζονται δικλίδες ασφαλείας στην AI, προκρίνοντας όμως μια ήπια ρυθμιστική προσέγγιση, ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες να παραμείνουν ανταγωνιστικές απέναντι στην Κίνα.



Η AI στην ατζέντα Τραμπ - Σι Τζινπίνγκ Την ίδια ώρα, Αμερικανοί αξιωματούχοι επιχειρούν να ενισχύσουν το σκέλος των συζητήσεων για την Τεχνητή Νοημοσύνη ενόψει της επίσκεψης του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα.



Ο Τραμπ προετοιμάζεται εντατικά για την επίσκεψη, μεταξύ άλλων ολοκληρώνοντας εργασίες ανακαίνισης στη βόρεια στοά του Λευκού Οίκου και την κατασκευή νέου ελικοδρομίου στο South Lawn.



Σε μία από τις αναρτήσεις του τη Δευτέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι ο Σι έχει ανακοινώσει πως η Κίνα «δεν θα κάνει απολύτως τίποτα για να σταθεί εμπόδιο στην AI ή στο μέλλον της».



Όταν οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν για τελευταία φορά, στο Πεκίνο τον Μάιο, συζήτησαν το ζήτημα των δικλίδων ασφαλείας στην Τεχνητή Νοημοσύνη, χωρίς όμως να υπάρξουν ουσιαστικά αποτελέσματα.



Την περασμένη εβδομάδα, το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε ότι Τραμπ και Σι συμφώνησαν στη δημιουργία διακυβερνητικού διαλόγου για την Τεχνητή Νοημοσύνη.