Σώζεται η ιστορική ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, ανακλήθηκε η απόφαση των Γερμανών για λουκέτο

Στην ανάκληση της απόφασης να μπει λουκέτο στην ελληνική υπηρεσία προχώρησε η Deutsche Welle. Το κλείσιμο της υπηρεσίας μετά από 62 χρόνια συνεχούς λειτουργίας είχε αποφασιστεί τον περασμένο Φεβρουάριο στο πλαίσιο περικοπών 20 εκατ. Ευρώ για τη γερμανική δημόσια ραδιοτηλεόραση. Η Ελληνική υπηρεσία ήταν το μόνο πρόγραμμα από τα 32 συνολικά, για το οποίο είχε αποφασιστεί να καταργηθεί.Οι αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφαση ήταν τεράστιες, ενώ παρεμβάσεις για τη συνέχιση της λειτουργίας της ιστορικής υπηρεσίας έκαναν θεσμικοί και πολιτικοί παράγοντες και επρόσωποι φορέων από όλο το φάσμα, εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων. Σύμφωνα με πληροφορίες τα στελέχη της DW μιλούσαν για «ιστορικές» αντιδράσεις, ωστόσο το πρώτο διάστημα κανείς δεν πίστευε ότι μια απόφαση που ελήφθη από τις γερμανικές αρχές στο ανώτατο επίπεδο μπορούσε να ανατραπεί- κάτι τέτοιο, άλλωστε, δεν έχει προηγούμενο. Σημειώνεται ότι το κόστος για τη λειτουργία της ελληνικής υπηρεσίας που παράγει πρωτογενές περιεχόμενο online, ραδιοφωνικό, τηλεοπτικό και εντείνει την παρουσία του στα social media, ανέρχεται στις 720.000 ευρώ ετησίως. Παράλληλα, το περιεχόμενο της ελληνικής υπηρεσίας διανέμεται σε ελληνικά Μέσα Ενημέρωσης μέσω επίσημων συμφωνιών με την DW. To protothema.gr είναι επίσημος partner της DW.Οι αντιδράσεις από τη μια πλευρά σε συνδυασμό με την εντυπωσιακή άνοδο των μετρήσιμων επιδόσεων του ελληνικού προγράμματος ακόμη και μετά την απόφαση να καταργηθεί στις 31 Δεκεμβρίου του 2026, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για την ανάκληση της απόφασης, η οποία πρέπει να σημειωθεί ελήφθη ομοφώνως, ενώ η απόφαση για το κλείσιμο είχε ληφθεί κατά πλειοψηφία.Η DW θα προχωρήσει εν τέλει σε περικοπές 10 εκατ. Ευρώ, οι οποίες θα κατανεμηθούν αναλογικά σε όλο το πρόγραμμα.