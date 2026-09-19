Ρωσία: Κυβερνοεπίθεση στο ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας της Μόσχας εν μέσω βουλευτικών εκλογών
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Ρωσία Βουλευτικές εκλογές Κυβερνοεπίθεση

Ρωσία: Κυβερνοεπίθεση στο ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας της Μόσχας εν μέσω βουλευτικών εκλογών

Η επικεφαλής της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής κάνει λόγο για «σοβαρή επίθεση» - Οι αρχές υποστηρίζουν ότι η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο

Ρωσία: Κυβερνοεπίθεση στο ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας της Μόσχας εν μέσω βουλευτικών εκλογών
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Το ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας στη Μόσχα δέχθηκε σοβαρή επίθεση στη διάρκεια της νύχτας ενώ διεξάγονται βουλευτικές εκλογές αλλά η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Οι επιθέσεις συνεχίζονται αλλά αντιμετωπίζονται επιτυχώς, δήλωσε η Έλα Παμφίλοβα, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Στη χώρα διεξάγονται από χθες, Παρασκευή, μέχρι και αύριο βουλευτικές εκλογές.
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