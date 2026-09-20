Νέα επίθεση του αδελφού της Νταϊάνα στον Κάρολο: «Ήταν εκπληκτικά προκλητικός»

Το νέο βιβλίο «Swan Song: Diana, My Sister» ανοίγει ξανά παλιές πληγές με επίκεντρο την κηδεία της Νταϊάνα και τη σχέση της με τον Κάρολο





Ο κόμης Σπένσερ, μέσα από το νέο του βιβλίο «Swan Song: Diana, My Sister», επαναφέρει μια σειρά από προσωπικές αποκαλύψεις για τη σχέση της Νταϊάνα με τη βασιλική οικογένεια, αλλά και για τις ημέρες μετά το τραγικό δυστύχημα στο Παρίσι το 1997.







Η φράση που άνοιξε νέο μέτωπο Σύμφωνα με τον Σπένσερ, η διαφωνία του με τον Κάρολο αφορούσε τις λεπτομέρειες της κηδείας της Νταϊάνα και ειδικότερα το ζήτημα της παρουσίας των γιων της, Γουίλιαμ και Χάρι, στην πομπή πίσω από το φέρετρό της.



Ο κόμης υποστηρίζει ότι ο τότε πρίγκιπας Κάρολος του είπε: «Θα την ξεχάσουμε σύντομα».







Μιλώντας στη Mail on Sunday, ο Σπένσερ δήλωσε: «Δεν είναι κάθε μέρα που ξυπνάς και διαπιστώνεις ότι ο βασιλιάς προσπάθησε να σε κάνει να αμφιβάλλεις για τη δική σου πραγματικότητα».



Παράλληλα, χαρακτήρισε την αντίδραση του Παλατιού «εκπληκτικά προκλητική» και «χτύπημα κάτω από τη ζώνη», υποστηρίζοντας ότι ουσιαστικά άφησε να εννοηθεί πως δεν έλεγε την αλήθεια, χωρίς ο βασιλιάς να διαψεύσει ευθέως τα λεγόμενά του.



Κλείσιμο Η απάντηση του Μπάκιγχαμ Το Μπάκιγχαμ απάντησε στους ισχυρισμούς του Σπένσερ, σε μια σπάνια δημόσια τοποθέτηση για ένα τόσο προσωπικό ζήτημα, επισημαίνοντας ότι η θλίψη μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι θυμούνται γεγονότα του παρελθόντος.



«Η αδελφική θλίψη μπορεί να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να χρωματίσει τη μνήμη με τρόπους που οι άλλοι δεν αναγνωρίζουν», ανέφερε η ανακοίνωση.



Ο Σπένσερ θεώρησε ότι η συγκεκριμένη απάντηση αμφισβητεί την αξιοπιστία του και επέμεινε ότι «λέει την αλήθεια».



Όπως ανέφερε, μοιράστηκε αμέσως τη συγκεκριμένη συνομιλία με στενούς φίλους και συγγενείς, καθώς, όπως είπε, τα λόγια που άκουσε τον είχαν συγκλονίσει.



Οι αναφορές στον Χάρι και στις τελευταίες ημέρες της Νταϊάνα Στο βιβλίο του, ο κόμης Σπένσερ αναφέρεται επίσης στις ημέρες μετά την κηδεία της Νταϊάνα και στην κατάσταση των δύο γιων της. Περιγράφοντας το ταξίδι με το τρένο από το Λονδίνο προς το οικογενειακό κτήμα των Σπένσερ στο Άλθορπ, γράφει ότι ανησυχούσε ιδιαίτερα για τον τότε 12χρονο Χάρι, ο οποίος είχε χάσει τη μητέρα του.



«Χρειαζόταν τις αγκαλιές της Νταϊάνα, φυσικά, και αυτές θα του στερούνταν για πάντα. Όμως αντί για ηρεμία και φροντίδα, αφέθηκε να χάσει τον έλεγχο», αναφέρει στο βιβλίο.



Νέα ένταση έχει ξεσπάσει στη βρετανική βασιλική οικογένεια μετά τις δηλώσεις του Τσαρλς Σπένσερ, αδελφού της πριγκίπισσας Νταϊάνα, ο οποίος κατηγορεί τον βασιλιά Κάρολο ότι επιχείρησε να αμφισβητήσει τα λεγόμενά του για τα όσα συνέβησαν μετά τον θάνατο της αδελφής του.Ο κόμης Σπένσερ, μέσα από το νέο του βιβλίο «Swan Song: Diana, My Sister», επαναφέρει μια σειρά από προσωπικές αποκαλύψεις για τη σχέση της Νταϊάνα με τη βασιλική οικογένεια, αλλά και για τις ημέρες μετά το τραγικό δυστύχημα στο Παρίσι το 1997.Ο ίδιος επιμένει ότι η περιγραφή του για μια έντονη συνομιλία με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο μετά τον θάνατο της Νταϊάνα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, παρά την αντίδραση του Μπάκιγχαμ.Σύμφωνα με τον Σπένσερ, η διαφωνία του με τον Κάρολο αφορούσε τις λεπτομέρειες της κηδείας της Νταϊάνα και ειδικότερα το ζήτημα της παρουσίας των γιων της, Γουίλιαμ και Χάρι, στην πομπή πίσω από το φέρετρό της.Ο κόμης υποστηρίζει ότι ο τότε πρίγκιπας Κάρολος του είπε: «Θα την ξεχάσουμε σύντομα».Ο ίδιος χαρακτηρίζει τη φράση αυτή βαθιά προσβλητική, καθώς ειπώθηκε, όπως υποστηρίζει, σε μια περίοδο κατά την οποία η οικογένεια βίωνε το σοκ της απώλειας της Νταϊάνα.Μιλώντας στη Mail on Sunday, ο Σπένσερ δήλωσε: «Δεν είναι κάθε μέρα που ξυπνάς και διαπιστώνεις ότι ο βασιλιάς προσπάθησε να σε κάνει να αμφιβάλλεις για τη δική σου πραγματικότητα».Παράλληλα, χαρακτήρισε την αντίδραση του Παλατιού «εκπληκτικά προκλητική» και «χτύπημα κάτω από τη ζώνη», υποστηρίζοντας ότι ουσιαστικά άφησε να εννοηθεί πως δεν έλεγε την αλήθεια, χωρίς ο βασιλιάς να διαψεύσει ευθέως τα λεγόμενά του.Το Μπάκιγχαμ απάντησε στους ισχυρισμούς του Σπένσερ, σε μια σπάνια δημόσια τοποθέτηση για ένα τόσο προσωπικό ζήτημα, επισημαίνοντας ότι η θλίψη μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι θυμούνται γεγονότα του παρελθόντος.«Η αδελφική θλίψη μπορεί να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να χρωματίσει τη μνήμη με τρόπους που οι άλλοι δεν αναγνωρίζουν», ανέφερε η ανακοίνωση.Ο Σπένσερ θεώρησε ότι η συγκεκριμένη απάντηση αμφισβητεί την αξιοπιστία του και επέμεινε ότι «λέει την αλήθεια».Όπως ανέφερε, μοιράστηκε αμέσως τη συγκεκριμένη συνομιλία με στενούς φίλους και συγγενείς, καθώς, όπως είπε, τα λόγια που άκουσε τον είχαν συγκλονίσει.Στο βιβλίο του, ο κόμης Σπένσερ αναφέρεται επίσης στις ημέρες μετά την κηδεία της Νταϊάνα και στην κατάσταση των δύο γιων της. Περιγράφοντας το ταξίδι με το τρένο από το Λονδίνο προς το οικογενειακό κτήμα των Σπένσερ στο Άλθορπ, γράφει ότι ανησυχούσε ιδιαίτερα για τον τότε 12χρονο Χάρι, ο οποίος είχε χάσει τη μητέρα του.«Χρειαζόταν τις αγκαλιές της Νταϊάνα, φυσικά, και αυτές θα του στερούνταν για πάντα. Όμως αντί για ηρεμία και φροντίδα, αφέθηκε να χάσει τον έλεγχο», αναφέρει στο βιβλίο.

Ο Τσαρλς Σπένσερ, που είχε περπατήσει πίσω από το φέρετρο της Νταϊάνα μαζί με τον Γουίλιαμ, τον Χάρι, τον τότε πρίγκιπα Κάρολο και τον πρίγκιπα Φίλιππο, υποστηρίζει ότι στόχος του βιβλίου δεν είναι να προκαλέσει νέα σύγκρουση, αλλά να παρουσιάσει τη δική του μαρτυρία για τη ζωή της αδελφής του.



Η νέα αυτή αντιπαράθεση, ωστόσο, επαναφέρει στο προσκήνιο τις παλιές πληγές γύρω από τη Νταϊάνα, τον γάμο της με τον Κάρολο και τον τρόπο με τον οποίο η βασιλική οικογένεια διαχειρίστηκε τις συνέπειες του θανάτου της.