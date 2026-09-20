Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο στα ανοικτά των ανατολικών της ακτών
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Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο στα ανοικτά των ανατολικών της ακτών

Η Πιονγκγιάνγκ απέρριψε χθες ψήφισμα του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας που καταδίκαζε την ανάπτυξη του πυρηνικού της προγράμματος

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο στα ανοικτά των ανατολικών της ακτών
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Η Βόρεια Κορέα  εκτόξευσε σήμερα βαλλιστικό πύραυλο στα ανοικτά των ανατολικών ακτών, η δεύτερη τέτοια δοκιμή σε μία περίπου εβδομάδα και μερικές ημέρες αφότου η Πιονγκγιάνγκ κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι κλιμακώνουν την ένταση στην κορεατική χερσόνησο μέσω σειράς στρατιωτικών ασκήσεων.

Το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων της Σεούλ ανακοίνωσε ότι εντόπισε τη δοκιμαστική εκτόξευση από την περιοχή Γουόνσαν γύρω στις 15.00 (τοπική ώρα, 09.00 ώρα Ελλάδας), ταυτοποιώντας το όπλο ως βαλλιστικό πύραυλο. Το υπουργείο Άμυνας της Ιαπωνίας επίσης δήλωσε ότι φαίνεται να πρόκειται για βαλλιστικό πύραυλο. Το ιαπωνικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NHK μετέδωσε ότι έπεσε έξω από την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ιαπωνίας.

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της προεδρίας της Νότιας Κορέας καταδίκασε την εκτόξευση πυραύλου μικρού βεληνεκούς, που έγινε σε συνέχεια δοκιμής στις 12 Σεπτεμβρίου. Το Συμβούλιο κάλεσε την Πιονγκγιάνγκ να «σταματήσει αμέσως» τις εκτοξεύσεις πυραύλων, χαρακτηρίζοντας την τελευταία αυτή πράξη «σοβαρή ενέργεια» που παραβιάζει τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Η εκτόξευση αυτή έγινε ενώ η Βόρεια Κορέα απέρριψε χθες ψήφισμα του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/ΙΑΕΑ) κατά του πυρηνικού προγράμματός της .

Την περασμένη εβδομάδα η Πιονγκγιάνγκ καταδίκασε επίσης τις υπό αμερικανική ηγεσία ναυτικές ασκήσεις, με τη συμμετοχή της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας, που έγιναν από τις 29 Αυγούστου έως τις 10 Σεπτεμβρίου κοντά στο Γκουάμ.
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