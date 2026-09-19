Συναγερμός στις ΗΠΑ: Μαχητικό αναχαίτισε αεροσκάφος που πετούσε πάνω από το Καμπ Ντέιβιντ όπου βρισκόταν ο Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
Μαχητικό αεροσκάφος ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Μαχητικό αναχαίτισε αεροσκάφος που πετούσε πάνω από το Καμπ Ντέιβιντ όπου βρισκόταν ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος μετέβη στην προεδρική κατοικία στα βουνά Κατόκτιν του Μέριλαντ χθες το βράδυ και αναμένεται να παραμείνει εκεί μέχρι την Κυριακή

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Μαχητικό αναχαίτισε αεροσκάφος που πετούσε πάνω από το Καμπ Ντέιβιντ όπου βρισκόταν ο Τραμπ
Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου (19/9, τοπική ώρα), καθώς ένα μαχητικό του NORAD αναχαίτισε ένα αεροσκάφος που πετούσε πάνω από τον απαγορευμένο εναέριο χώρο του Καμπ Ντέιβιντ. Μάλιστα, στην περιοχή βρισκόταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως αναφέρει η New York Post, ο Αμερικανός πρόεδρος μετέβη στην προεδρική κατοικία στα βουνά Κατόκτιν του Μέριλαντ χθες το βράδυ και αναμένεται να παραμείνει εκεί μέχρι την Κυριακή.

Η Πρώτη Αεροπορική Δύναμη, που υπάγεται στη Βόρεια Διοίκηση των ΗΠΑ, ανακοίνωσε το περιστατικό στο X. «Πιλότοι! Μαχητικά αεροσκάφη του @NORADCommand αναχαίτισαν ένα αεροσκάφος που παραβίαζε τον απαγορευμένο εναέριο χώρο πάνω από το Θέρμοντ του Μέριλαντ, με αποτέλεσμα να εκτοξευθούν αμυντικά αντίμετρα», έγραψε στην ανάρτησή του.

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