Τι προβλέπει το deal του Τραμπ για τη Γροιλανδία: Η ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ και το «μπλόκο» σε Κίνα και Ρωσία

Η Γροιλανδία χαιρετίζει τον συμβιβασμό

Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ»







Η Κοπεγχάγη και η κυβέρνηση της Γροιλανδίας επιβεβαίωσαν νωρίτερα ότι επετεύχθη συμφωνία για την ασφάλεια στην Αρκτική και στον Βόρειο Ατλαντικό, ενώ η υπογραφή της αναμένεται την επόμενη εβδομάδα, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.Ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Γροιλανδίαςδήλωσε ότι ο συμβιβασμός «εγγυάται και ενισχύει την ασφάλεια της Γροιλανδίας, του βασιλείου της Δανίας, των ΗΠΑ και της δυτικής συμμαχίας». Παράλληλα ανέφερε ότι η συμφωνία «αναγνωρίζει τα συμφέροντα της Γροιλανδίας και τη θέση μας στη διεθνή συνεργασία».Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία έρχεται μετά τις προηγούμενες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ περί αμερικανικής προσάρτησης της Γροιλανδίας, οι οποίες είχαν προκαλέσει αντιδράσεις στην Ευρώπη.«ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΗΣΗ: Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κατέληξαν σε συμφωνία με το Βασίλειο της Δανίας και τη Γροιλανδία, η οποία παρέχει στις ΗΠΑ μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας και όλων των άλλων αναγκών στη Γροιλανδία, αντιμετωπίζοντας πλήρως όλες τις πολλές ανησυχίες των Ηνωμένων Πολιτειών.Δεν θα υπάρξει κανένα κόστος για τις Ηνωμένες Πολιτείες!Με δική μου εντολή, συνεργαστήκαμε με εκπροσώπους της Δανίας και της Γροιλανδίας ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν για πάντα την πλήρη δυνατότητα να κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο στη Γροιλανδία, προκειμένου να εξασφαλίσουν και να υπερασπιστούν την ασφάλεια τόσο της Γροιλανδίας όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.Επιπλέον, από εδώ και στο εξής, κανένας αντίπαλος των ΗΠΑ δεν θα μπορεί ποτέ να έχει βάση στη Γροιλανδία, να διατηρεί στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία ή να πραγματοποιεί επενδύσεις ευαίσθητου χαρακτήρα στη Γροιλανδία χωρίς τη ρητή γραπτή έγκρισή μας.Για περισσότερα από 100 χρόνια, οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών γνώριζαν τη στρατηγική σημασία της Γροιλανδίας, όμως κανείς από αυτούς δεν κατάφερε να κάνει κάτι γι’ αυτό. Είμαι υπερήφανος που είμαι ο πρόεδρος που αντιμετώπισε οριστικά και με τρόπο καθοριστικό αυτή την εξαιρετικά σημαντική κατάσταση.Αυτή είναι μια συμφωνία «απεριόριστης διάρκειας» – δεν έχει τέλος! Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για όσα συνέβησαν μόλις τώρα και όλα όσα συμφωνήθηκαν σήμερα θα τιμηθούν από τον αμερικανικό λαό.Θα ξεκινήσουμε άμεσα τη διαδικασία ανάπτυξης μεγάλης στρατιωτικής παρουσίας στις κατάλληλες περιοχές Γροιλανδίας, καθώς υπάρχουν πολλά τέτοια σημεία. Θα συνεργαστούμε με τον λαό της Γροιλανδίας για την ανάπτυξη και την κατασκευή των υποδομών.Αυτή η λύση είναι εξαιρετική για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τη Δανία, τη Γροιλανδία και όλους τους συμμάχους μας. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τον υπέροχο λαό της Δανίας και της Γροιλανδίας για ένα λαμπρό μέλλον όσον αφορά αυτό το μεγάλο και εξαιρετικά στρατηγικής σημασίας κομμάτι γης.Θα το προστατεύσουμε με κάθε τρόπο! Αυτό είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό, ιστορικό και ξεχωριστό.Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα!