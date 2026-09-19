Τι προβλέπει το deal του Τραμπ για τη Γροιλανδία: Η ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ και το «μπλόκο» σε Κίνα και Ρωσία
Τι προβλέπει το deal του Τραμπ για τη Γροιλανδία: Η ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ και το «μπλόκο» σε Κίνα και Ρωσία
Η Ουάσινγκτον αποκτά διευρυμένες δυνατότητες δράσης στην Αρκτική, ενώ η Κοπεγχάγη κάνει λόγο για συμφωνία που συμφέρει το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη
Συμφωνία για την ασφάλεια της Γροιλανδίας ανακοίνωσε πριν από μερικές ώρες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με την Ουάσινγκτον να διασφαλίζει, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, ότι η Κίνα και η Ρωσία δεν θα μπορούν να δημιουργήσουν στρατιωτικές βάσεις ή να αναπτύξουν στρατεύματα στο στρατηγικής σημασίας νησί της Αρκτικής.
Η συμφωνία, που επιτεύχθηκε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Δανίας και Γροιλανδίας, ενισχύει τον ρόλο των ΗΠΑ στην περιοχή και προβλέπει τη δυνατότητα ανάπτυξης αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας, καθώς και τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό επενδύσεων από χώρες που η Ουάσινγκτον θεωρεί αντιπάλους.
Αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφερε ότι η συμφωνία «διασφαλίζει πως η Κίνα και η Ρωσία δεν μπορούν να διαθέτουν βάση στη Γροιλανδία, ότι δεν μπορούν να στείλουν στρατεύματα εκεί και ότι υπάρχουν οι απαραίτητοι μηχανισμοί για την αποτροπή οποιασδήποτε επένδυσης σε ευαίσθητους τομείς».
Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκτούν τη δυνατότητα «να ενεργούν στη Γροιλανδία όπως κρίνουν αναγκαίο προκειμένου να διαφυλάξουν την ασφάλεια και την άμυνα της αμερικανικής ηπείρου», ενώ η συμφωνία επιτρέπει την αύξηση του αριθμού των αμερικανικών βάσεων στο νησί, ανάλογα με τις ανάγκες.
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη συμφωνία μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ εξασφάλισαν «μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας και όλων των άλλων αναγκών στη Γροιλανδία».
«Συνεργαστήκαμε με εκπροσώπους της Δανίας και της Γροιλανδίας ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν για πάντα κάθε δυνατότητα να κάνουν ό,τι απαιτείται στη Γροιλανδία προκειμένου να διαφυλάξουν και να υπερασπιστούν την ασφάλεια της Γροιλανδίας, καθώς και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής», ανέφερε.
Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι κανένας αντίπαλος των ΗΠΑ δεν θα μπορεί στο εξής «να έχει βάση στη Γροιλανδία, να έχει στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία ή να πραγματοποιεί επενδύσεις ευαίσθητου χαρακτήρα στη Γροιλανδία χωρίς τη ρητή γραπτή έγκρισή μας». Παράλληλα υποστήριξε ότι η συμφωνία δεν έχει ημερομηνία λήξης, χαρακτηρίζοντάς την «συμφωνία απεριόριστης διάρκειας».
Ο κ. Τραμπ ανέφερε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν άμεσα τη διαδικασία ανάπτυξης «μεγάλης στρατιωτικής παρουσίας» σε κατάλληλα σημεία της Γροιλανδίας, σε συνεργασία με τον τοπικό πληθυσμό για την ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών.
Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν χαιρέτισε τη συμφωνία, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί μια εξέλιξη «καλή για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη».
Σύμφωνα με την ίδια, η συμφωνία αναγνωρίζει «την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου της Δανίας, καθώς και το δικαίωμα του λαού της Γροιλανδίας στην αυτοδιάθεση».
Η συμφωνία, που επιτεύχθηκε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Δανίας και Γροιλανδίας, ενισχύει τον ρόλο των ΗΠΑ στην περιοχή και προβλέπει τη δυνατότητα ανάπτυξης αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας, καθώς και τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό επενδύσεων από χώρες που η Ουάσινγκτον θεωρεί αντιπάλους.
Αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφερε ότι η συμφωνία «διασφαλίζει πως η Κίνα και η Ρωσία δεν μπορούν να διαθέτουν βάση στη Γροιλανδία, ότι δεν μπορούν να στείλουν στρατεύματα εκεί και ότι υπάρχουν οι απαραίτητοι μηχανισμοί για την αποτροπή οποιασδήποτε επένδυσης σε ευαίσθητους τομείς».
Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκτούν τη δυνατότητα «να ενεργούν στη Γροιλανδία όπως κρίνουν αναγκαίο προκειμένου να διαφυλάξουν την ασφάλεια και την άμυνα της αμερικανικής ηπείρου», ενώ η συμφωνία επιτρέπει την αύξηση του αριθμού των αμερικανικών βάσεων στο νησί, ανάλογα με τις ανάγκες.
Τραμπ: «Καμία εχθρική δύναμη δεν θα έχει παρουσία στη Γροιλανδία»
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη συμφωνία μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ εξασφάλισαν «μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας και όλων των άλλων αναγκών στη Γροιλανδία».
«Συνεργαστήκαμε με εκπροσώπους της Δανίας και της Γροιλανδίας ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν για πάντα κάθε δυνατότητα να κάνουν ό,τι απαιτείται στη Γροιλανδία προκειμένου να διαφυλάξουν και να υπερασπιστούν την ασφάλεια της Γροιλανδίας, καθώς και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής», ανέφερε.
Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι κανένας αντίπαλος των ΗΠΑ δεν θα μπορεί στο εξής «να έχει βάση στη Γροιλανδία, να έχει στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία ή να πραγματοποιεί επενδύσεις ευαίσθητου χαρακτήρα στη Γροιλανδία χωρίς τη ρητή γραπτή έγκρισή μας». Παράλληλα υποστήριξε ότι η συμφωνία δεν έχει ημερομηνία λήξης, χαρακτηρίζοντάς την «συμφωνία απεριόριστης διάρκειας».
Ο κ. Τραμπ ανέφερε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν άμεσα τη διαδικασία ανάπτυξης «μεγάλης στρατιωτικής παρουσίας» σε κατάλληλα σημεία της Γροιλανδίας, σε συνεργασία με τον τοπικό πληθυσμό για την ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών.
Δανία: «Καλή συμφωνία για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη»
Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν χαιρέτισε τη συμφωνία, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί μια εξέλιξη «καλή για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη».
Σύμφωνα με την ίδια, η συμφωνία αναγνωρίζει «την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου της Δανίας, καθώς και το δικαίωμα του λαού της Γροιλανδίας στην αυτοδιάθεση».
Η Κοπεγχάγη και η κυβέρνηση της Γροιλανδίας επιβεβαίωσαν νωρίτερα ότι επετεύχθη συμφωνία για την ασφάλεια στην Αρκτική και στον Βόρειο Ατλαντικό, ενώ η υπογραφή της αναμένεται την επόμενη εβδομάδα, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
Ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν δήλωσε ότι ο συμβιβασμός «εγγυάται και ενισχύει την ασφάλεια της Γροιλανδίας, του βασιλείου της Δανίας, των ΗΠΑ και της δυτικής συμμαχίας». Παράλληλα ανέφερε ότι η συμφωνία «αναγνωρίζει τα συμφέροντα της Γροιλανδίας και τη θέση μας στη διεθνή συνεργασία».
Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία έρχεται μετά τις προηγούμενες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ περί αμερικανικής προσάρτησης της Γροιλανδίας, οι οποίες είχαν προκαλέσει αντιδράσεις στην Ευρώπη.
Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ
«ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΗΣΗ: Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κατέληξαν σε συμφωνία με το Βασίλειο της Δανίας και τη Γροιλανδία, η οποία παρέχει στις ΗΠΑ μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας και όλων των άλλων αναγκών στη Γροιλανδία, αντιμετωπίζοντας πλήρως όλες τις πολλές ανησυχίες των Ηνωμένων Πολιτειών.
Δεν θα υπάρξει κανένα κόστος για τις Ηνωμένες Πολιτείες!
Με δική μου εντολή, συνεργαστήκαμε με εκπροσώπους της Δανίας και της Γροιλανδίας ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν για πάντα την πλήρη δυνατότητα να κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο στη Γροιλανδία, προκειμένου να εξασφαλίσουν και να υπερασπιστούν την ασφάλεια τόσο της Γροιλανδίας όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
Επιπλέον, από εδώ και στο εξής, κανένας αντίπαλος των ΗΠΑ δεν θα μπορεί ποτέ να έχει βάση στη Γροιλανδία, να διατηρεί στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία ή να πραγματοποιεί επενδύσεις ευαίσθητου χαρακτήρα στη Γροιλανδία χωρίς τη ρητή γραπτή έγκρισή μας.
Για περισσότερα από 100 χρόνια, οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών γνώριζαν τη στρατηγική σημασία της Γροιλανδίας, όμως κανείς από αυτούς δεν κατάφερε να κάνει κάτι γι’ αυτό. Είμαι υπερήφανος που είμαι ο πρόεδρος που αντιμετώπισε οριστικά και με τρόπο καθοριστικό αυτή την εξαιρετικά σημαντική κατάσταση.
Αυτή είναι μια συμφωνία «απεριόριστης διάρκειας» – δεν έχει τέλος! Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για όσα συνέβησαν μόλις τώρα και όλα όσα συμφωνήθηκαν σήμερα θα τιμηθούν από τον αμερικανικό λαό.
Θα ξεκινήσουμε άμεσα τη διαδικασία ανάπτυξης μεγάλης στρατιωτικής παρουσίας στις κατάλληλες περιοχές Γροιλανδίας, καθώς υπάρχουν πολλά τέτοια σημεία. Θα συνεργαστούμε με τον λαό της Γροιλανδίας για την ανάπτυξη και την κατασκευή των υποδομών.
Αυτή η λύση είναι εξαιρετική για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τη Δανία, τη Γροιλανδία και όλους τους συμμάχους μας. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τον υπέροχο λαό της Δανίας και της Γροιλανδίας για ένα λαμπρό μέλλον όσον αφορά αυτό το μεγάλο και εξαιρετικά στρατηγικής σημασίας κομμάτι γης.
Θα το προστατεύσουμε με κάθε τρόπο! Αυτό είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό, ιστορικό και ξεχωριστό.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα!
Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ»
Η Γροιλανδία χαιρετίζει τον συμβιβασμό
Ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν δήλωσε ότι ο συμβιβασμός «εγγυάται και ενισχύει την ασφάλεια της Γροιλανδίας, του βασιλείου της Δανίας, των ΗΠΑ και της δυτικής συμμαχίας». Παράλληλα ανέφερε ότι η συμφωνία «αναγνωρίζει τα συμφέροντα της Γροιλανδίας και τη θέση μας στη διεθνή συνεργασία».
Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία έρχεται μετά τις προηγούμενες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ περί αμερικανικής προσάρτησης της Γροιλανδίας, οι οποίες είχαν προκαλέσει αντιδράσεις στην Ευρώπη.
Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ
«ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΗΣΗ: Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κατέληξαν σε συμφωνία με το Βασίλειο της Δανίας και τη Γροιλανδία, η οποία παρέχει στις ΗΠΑ μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας και όλων των άλλων αναγκών στη Γροιλανδία, αντιμετωπίζοντας πλήρως όλες τις πολλές ανησυχίες των Ηνωμένων Πολιτειών.
Δεν θα υπάρξει κανένα κόστος για τις Ηνωμένες Πολιτείες!
Με δική μου εντολή, συνεργαστήκαμε με εκπροσώπους της Δανίας και της Γροιλανδίας ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν για πάντα την πλήρη δυνατότητα να κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο στη Γροιλανδία, προκειμένου να εξασφαλίσουν και να υπερασπιστούν την ασφάλεια τόσο της Γροιλανδίας όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
Επιπλέον, από εδώ και στο εξής, κανένας αντίπαλος των ΗΠΑ δεν θα μπορεί ποτέ να έχει βάση στη Γροιλανδία, να διατηρεί στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία ή να πραγματοποιεί επενδύσεις ευαίσθητου χαρακτήρα στη Γροιλανδία χωρίς τη ρητή γραπτή έγκρισή μας.
Για περισσότερα από 100 χρόνια, οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών γνώριζαν τη στρατηγική σημασία της Γροιλανδίας, όμως κανείς από αυτούς δεν κατάφερε να κάνει κάτι γι’ αυτό. Είμαι υπερήφανος που είμαι ο πρόεδρος που αντιμετώπισε οριστικά και με τρόπο καθοριστικό αυτή την εξαιρετικά σημαντική κατάσταση.
Αυτή είναι μια συμφωνία «απεριόριστης διάρκειας» – δεν έχει τέλος! Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για όσα συνέβησαν μόλις τώρα και όλα όσα συμφωνήθηκαν σήμερα θα τιμηθούν από τον αμερικανικό λαό.
Θα ξεκινήσουμε άμεσα τη διαδικασία ανάπτυξης μεγάλης στρατιωτικής παρουσίας στις κατάλληλες περιοχές Γροιλανδίας, καθώς υπάρχουν πολλά τέτοια σημεία. Θα συνεργαστούμε με τον λαό της Γροιλανδίας για την ανάπτυξη και την κατασκευή των υποδομών.
Αυτή η λύση είναι εξαιρετική για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τη Δανία, τη Γροιλανδία και όλους τους συμμάχους μας. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τον υπέροχο λαό της Δανίας και της Γροιλανδίας για ένα λαμπρό μέλλον όσον αφορά αυτό το μεγάλο και εξαιρετικά στρατηγικής σημασίας κομμάτι γης.
Θα το προστατεύσουμε με κάθε τρόπο! Αυτό είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό, ιστορικό και ξεχωριστό.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα!
Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ»
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