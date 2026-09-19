Θρίλερ στον Ατλαντικό με πτήση της KLM: Powerbank πήρε φωτιά μέσα στο αεροσκάφος, αναγκαστική επιστροφή στο Άμστερνταμ
Θρίλερ στον Ατλαντικό με πτήση της KLM: Powerbank πήρε φωτιά μέσα στο αεροσκάφος, αναγκαστική επιστροφή στο Άμστερνταμ
Το περιστατικό σημειώθηκε στην πτήση προς Κουρασάο – Πληροφορίες ότι το powerbank ανήκε στον πρώην CEO της εταιρείας
Στιγμές αγωνίας έζησαν οι 322 επιβάτες πτήσης της KLM πάνω από τον Ατλαντικό, όταν ένα powerbank τυλίχθηκε στις φλόγες μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους, αναγκάζοντας το πλήρωμα να επιστρέψει στο αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ, περίπου πέντε ώρες και 30 λεπτά μετά την αναχώρηση.
Η πτήση KL735 της KLM, που εκτελούσε το δρομολόγιο Άμστερνταμ – Κουρασάο, είχε ήδη διασχίσει μεγάλο μέρος της διαδρομής πάνω από τον Ατλαντικό όταν εκδηλώθηκε η φωτιά. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν ολλανδικά μέσα, το περιστατικό προκλήθηκε από φορητή μπαταρία (powerbank), η οποία άρχισε να υπερθερμαίνεται και να φλέγεται μέσα στο αεροσκάφος.
Η KLM δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε την πληροφορία για την ταυτότητα του κατόχου του powerbank, επισημαίνοντας ότι δεν σχολιάζει προσωπικά στοιχεία επιβατών.
Ο Έουρλινγκς είχε αναλάβει την ηγεσία της KLM το 2013, αντικαθιστώντας τον Πίτερ Χάρτμαν, και παρέμεινε στη θέση του CEO μέχρι το 2014.
Το πλήρωμα κατάφερε να θέσει γρήγορα υπό έλεγχο τη φωτιά, ωστόσο ο κυβερνήτης αποφάσισε για προληπτικούς λόγους να επιστρέψει στο Σίπχολ, αντί να συνεχίσει την πτήση προς την Καραϊβική.
Μετά την προσγείωση στο Άμστερνταμ, οι 322 επιβάτες οδηγήθηκαν σε ξενοδοχείο, ενώ την επόμενη ημέρα μεταφέρθηκαν στον προορισμό τους με άλλη πτήση.
Η KLM έχει συγκεκριμένους περιορισμούς για τη μεταφορά powerbank στις πτήσεις της, με τις φορητές μπαταρίες να πρέπει να μεταφέρονται στην καμπίνα και όχι στις αποσκευές που παραδίδονται προς φόρτωση.
Η πτήση KL735 της KLM, που εκτελούσε το δρομολόγιο Άμστερνταμ – Κουρασάο, είχε ήδη διασχίσει μεγάλο μέρος της διαδρομής πάνω από τον Ατλαντικό όταν εκδηλώθηκε η φωτιά. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν ολλανδικά μέσα, το περιστατικό προκλήθηκε από φορητή μπαταρία (powerbank), η οποία άρχισε να υπερθερμαίνεται και να φλέγεται μέσα στο αεροσκάφος.
Οι πληροφορίες για τον πρώην επικεφαλής της KLMΙδιαίτερη αναφορά έγινε στην πληροφορία ότι το powerbank ανήκε στον Καμίλ Έουρλινγκς, πρώην πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της KLM. Ο Έουρλινγκς, ο οποίος βρισκόταν στην πτήση, φέρεται σύμφωνα με τις ίδιες πηγές να υπέστη ελαφρά τραύματα κατά τη διάρκεια του περιστατικού.
Η KLM δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε την πληροφορία για την ταυτότητα του κατόχου του powerbank, επισημαίνοντας ότι δεν σχολιάζει προσωπικά στοιχεία επιβατών.
Ο Έουρλινγκς είχε αναλάβει την ηγεσία της KLM το 2013, αντικαθιστώντας τον Πίτερ Χάρτμαν, και παρέμεινε στη θέση του CEO μέχρι το 2014.
Ζημιές στην καμπίνα – Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχείοΒίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν μετά το περιστατικό δείχνουν σημάδια από εγκαύματα και ζημιές στα καθίσματα και στο τμήμα της καμπίνας όπου σημειώθηκε η φωτιά.
Το πλήρωμα κατάφερε να θέσει γρήγορα υπό έλεγχο τη φωτιά, ωστόσο ο κυβερνήτης αποφάσισε για προληπτικούς λόγους να επιστρέψει στο Σίπχολ, αντί να συνεχίσει την πτήση προς την Καραϊβική.
Μετά την προσγείωση στο Άμστερνταμ, οι 322 επιβάτες οδηγήθηκαν σε ξενοδοχείο, ενώ την επόμενη ημέρα μεταφέρθηκαν στον προορισμό τους με άλλη πτήση.
🚨 KLM uçağında Atlantik üzerinde korku dolu anlar!— herdem_aviation (@muratherdemm) September 18, 2026
Amsterdam-Curaçao seferini yapan uçakta alev alan powerbank nedeniyle uçak yaklaşık 5,5 saatlik uçuşun ardından Schiphol Havalimanı'na geri döndü.
RTL Nieuws'un birden fazla kaynağa dayandırdığı bilgilere göre yangına neden… pic.twitter.com/bScSeW9Pjt
Τα powerbank και οι κανόνες ασφαλείας στις πτήσειςΤα περιστατικά με φορητές μπαταρίες αποτελούν διαχρονική ανησυχία για τις αεροπορικές εταιρείες, καθώς οι μπαταρίες λιθίου μπορούν σε περίπτωση βλάβης να προκαλέσουν απότομη υπερθέρμανση ή πυρκαγιά.
Η KLM έχει συγκεκριμένους περιορισμούς για τη μεταφορά powerbank στις πτήσεις της, με τις φορητές μπαταρίες να πρέπει να μεταφέρονται στην καμπίνα και όχι στις αποσκευές που παραδίδονται προς φόρτωση.
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