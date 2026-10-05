Φιάλη υγραερίου βρέθηκε κάτω από το αντίγραφο του αγάλματος του Δαυίδ στην Φλωρεντία
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Φλωρεντία Άγαλμα

Φιάλη υγραερίου βρέθηκε κάτω από το αντίγραφο του αγάλματος του Δαυίδ στην Φλωρεντία

Μέχρι αυτή την στιγμή δεν έχει γίνει γνωστό αν η φιάλη ήταν γεμάτη ή άδεια και αν θα μπορούσε να εκραγεί

Φιάλη υγραερίου βρέθηκε κάτω από το αντίγραφο του αγάλματος του Δαυίδ στην Φλωρεντία
Φιάλη υγραερίου τοποθετήθηκε από άγνωστους κάτω από το αντίγραφο του αγάλματος του Δαυίδ, στην πλατεία Μικελάντζελο της Φλωρεντίας. Το πρωτότυπο έργο βρίσκεται στο μουσείο Γκαλερία Ντελλ΄Ακαντέμια και είναι έργο του κορυφαίου γλύπτη και ζωγράφου Μιχαήλ Αγγέλου.

Την φιάλη παρατήρησε πρώτη μια υπάλληλος της εταιρίας καθαριότητας του δήμου, σήμερα το πρωί στις 7:30 ώρα Ιταλίας. Στην πλατεία Μικελάντζελο έσπευσαν καραμπινιέροι με πυροτεχνουργούς, οι οποίοι απέκλεισαν όλη την γύρω περιοχή. Μέχρι αυτή την στιγμή δεν έχει γίνει γνωστό αν η φιάλη ήταν γεμάτη ή άδεια και αν θα μπορούσε να εκραγεί.

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