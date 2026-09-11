Ανησυχία για τη ναυσιπλοΐα: Οι σύμμαχοι των Ιρανών, αντάρτες Χούθι, πήραν τον έλεγχο του στρατηγικής σημασίας στενού του Μπαμπ ελ Μαντέμπ
ΚΟΣΜΟΣ
Υεμένη Χούθι Ερυθρά θάλασσα

Ανησυχία για τη ναυσιπλοΐα: Οι σύμμαχοι των Ιρανών, αντάρτες Χούθι, πήραν τον έλεγχο του στρατηγικής σημασίας στενού του Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την πιο σημαντική προώθηση της οργάνωσης προς τον έλεγχο της κρίσιμης σημασίας ναυτιλιακής οδού, με τους Χούθι πάντως να υπόσχονται «ασφαλή» διέλευση από το στρατηγικής σημασίας στενό

Ανησυχία για τη ναυσιπλοΐα: Οι σύμμαχοι των Ιρανών, αντάρτες Χούθι, πήραν τον έλεγχο του στρατηγικής σημασίας στενού του Μπαμπ ελ Μαντέμπ
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Οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι της Υεμένης πήραν τον έλεγχο των δύο τελευταίων νησιών του Στενού Μπαμπ ελ Μάντεμπ, δήλωσε σήμερα Υεμενίτης αξιωματούχος.

Το σύνολο της ακτής της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα είναι πλέον στα χέρια των Χούθι, οι οποίοι κατέλαβαν τα τελευταία νησιά του στρατηγικής σημασίας Στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ, τόνισε.

«Όλα όσα ήταν υπό τον έλεγχό μας στη δυτική ακτή έχουν καταληφθεί» δήλωσε στρατιωτικός αξιωματούχος της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, η οποία υποστηρίζεται από το Ριάντ, και ενώ οι Υεμενίτες μαχητές είχαν ήδη καταλάβει λίγες ώρες νωρίτερα το νησί Μαγιούν (που είναι επίσης γνωστό με την ονομασία Περίμ), που βρίσκεται στο κέντρο του στενού, μετά την υποχώρηση των κυβερνητικών δυνάμεων.


Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την πιο σημαντική προώθηση της οργάνωσης προς τον έλεγχο της κρίσιμης σημασίας ναυτιλιακής οδού.

Παρά τις διεθνείς ανησυχίες, οι Χούθι υπόσχονται την «ασφαλή» διέλευση από το στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, το οποίο συνδέει την Ευρώπη με την Ασία, κατι που δεν θα ισχύει για τον Σαουδάραβα εχθρό τους.

Σε μια αστραπιαία επίθεση οι μαχητές αυτοί, οι οποίοι ήλεγχαν μέχρι πρότινος ένα μεγάλο μέρος του βόρειου τμήματος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σαναά και της πόλης Χοντέιντα (δυτικά) -προωθήθηκαν προς την Ερυθρά Θάλασσα μέσα σε λίγες ημέρες.
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