Τραγωδία στις Μπαχάμες: Νεκρή τετραμελής οικογένεια μετά τη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους
ΚΟΣΜΟΣ
Μπαχάμες Αεροσκάφος Πτώση αεροσκάφους

Τραγωδία στις Μπαχάμες: Νεκρή τετραμελής οικογένεια μετά τη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους

Οι σοροί ανασύρθηκαν από μέλη της οικογένειας με τη χρήση ιδιωτικών σκαφών

Τραγωδία στις Μπαχάμες: Νεκρή τετραμελής οικογένεια μετά τη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους
Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση αναζήτησης μιας τετραμελούς οικογένειας από τη Φλόριντα, μετά τη συντριβή του μικρού ιδιωτικού αεροσκάφους στο οποίο επέβαιναν στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο νησί Άντρος στις Μπαχάμες.

Οι σοροί και των τεσσάρων επιβαινόντων εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν από την περιοχή. Νεκροί είναι ο 80χρονος πιλότος Μάριο Λαμάρ, η 79χρονη σύζυγός του Λίλι Λαμάρ και τα δύο εγγόνια τους, η 28χρονη Σόφι Σόσα και ο 22χρονος Κρίστιαν Σόσα.

Το αεροσκάφος, ένα Piper PA-34, είχε απογειωθεί από το Great Harbour Cay στις Μπαχάμες με προορισμό το Miami Executive Airport στη Φλόριντα. Η επαφή του πύργου ελέγχου με το αεροσκάφος χάθηκε περίπου 13 μίλια δυτικά του νησιού Άντρος. Οι Αρχές έλαβαν στη συνέχεια αναφορά για πιθανή συντριβή στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο Red Bays.

Ο Μάριο Λαμάρ, ο οποίος χειριζόταν το αεροσκάφος, είχε περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας ως πιλότος και πραγματοποιούσε συχνά πτήσεις προς τις Μπαχάμες. Η οικογένεια διέθετε εξοχική κατοικία στην περιοχή.

Μετά την εξαφάνιση του αεροσκάφους, συγγενείς της οικογένειας απηύθυναν έκκληση για βοήθεια στις έρευνες εντοπισμού.

Τελικά, μέλη της οικογένειας και πολίτες που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάφεραν να εντοπίσουν τους τέσσερις αγνοούμενους και να ανασύρουν τις σορούς τους με δικά τους σκάφη.

Στις έρευνες συμμετείχε και η αμερικανική Ακτοφυλακή, ενώ οι προσπάθειες εντοπισμού δυσχεράνθηκαν από τις κακές καιρικές συνθήκες.

Κλείσιμο
Η οικογένεια ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στις προσπάθειες εντοπισμού των τεσσάρων ανθρώπων και ζήτησε σεβασμό στην ιδιωτικότητά της, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπη με το βαρύ πένθος.

Thema Insights

Back to School: Η σχολική τσάντα της νέας εποχής είναι εδώ!

Κάθε νέα σχολική χρονιά φέρνει μαζί της καινούριες ανάγκες, συνήθειες και, φυσικά, μια νέα σχολική τσάντα. Στο Πλαίσιο, η φετινή Back to School συλλογή αποτυπώνει αυτή την εξέλιξη, με προτάσεις που συνδυάζουν λειτουργικότητα, στυλ, τεχνολογία και δημιουργικότητα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης