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Τραγωδία στις Μπαχάμες: Νεκρή τετραμελής οικογένεια μετά τη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους
Τραγωδία στις Μπαχάμες: Νεκρή τετραμελής οικογένεια μετά τη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους
Οι σοροί ανασύρθηκαν από μέλη της οικογένειας με τη χρήση ιδιωτικών σκαφών
Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση αναζήτησης μιας τετραμελούς οικογένειας από τη Φλόριντα, μετά τη συντριβή του μικρού ιδιωτικού αεροσκάφους στο οποίο επέβαιναν στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο νησί Άντρος στις Μπαχάμες.
Οι σοροί και των τεσσάρων επιβαινόντων εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν από την περιοχή. Νεκροί είναι ο 80χρονος πιλότος Μάριο Λαμάρ, η 79χρονη σύζυγός του Λίλι Λαμάρ και τα δύο εγγόνια τους, η 28χρονη Σόφι Σόσα και ο 22χρονος Κρίστιαν Σόσα.
Το αεροσκάφος, ένα Piper PA-34, είχε απογειωθεί από το Great Harbour Cay στις Μπαχάμες με προορισμό το Miami Executive Airport στη Φλόριντα. Η επαφή του πύργου ελέγχου με το αεροσκάφος χάθηκε περίπου 13 μίλια δυτικά του νησιού Άντρος. Οι Αρχές έλαβαν στη συνέχεια αναφορά για πιθανή συντριβή στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο Red Bays.
Ο Μάριο Λαμάρ, ο οποίος χειριζόταν το αεροσκάφος, είχε περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας ως πιλότος και πραγματοποιούσε συχνά πτήσεις προς τις Μπαχάμες. Η οικογένεια διέθετε εξοχική κατοικία στην περιοχή.
Μετά την εξαφάνιση του αεροσκάφους, συγγενείς της οικογένειας απηύθυναν έκκληση για βοήθεια στις έρευνες εντοπισμού.
Τελικά, μέλη της οικογένειας και πολίτες που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάφεραν να εντοπίσουν τους τέσσερις αγνοούμενους και να ανασύρουν τις σορούς τους με δικά τους σκάφη.
Στις έρευνες συμμετείχε και η αμερικανική Ακτοφυλακή, ενώ οι προσπάθειες εντοπισμού δυσχεράνθηκαν από τις κακές καιρικές συνθήκες.
Η οικογένεια ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στις προσπάθειες εντοπισμού των τεσσάρων ανθρώπων και ζήτησε σεβασμό στην ιδιωτικότητά της, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπη με το βαρύ πένθος.
Οι σοροί και των τεσσάρων επιβαινόντων εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν από την περιοχή. Νεκροί είναι ο 80χρονος πιλότος Μάριο Λαμάρ, η 79χρονη σύζυγός του Λίλι Λαμάρ και τα δύο εγγόνια τους, η 28χρονη Σόφι Σόσα και ο 22χρονος Κρίστιαν Σόσα.
Το αεροσκάφος, ένα Piper PA-34, είχε απογειωθεί από το Great Harbour Cay στις Μπαχάμες με προορισμό το Miami Executive Airport στη Φλόριντα. Η επαφή του πύργου ελέγχου με το αεροσκάφος χάθηκε περίπου 13 μίλια δυτικά του νησιού Άντρος. Οι Αρχές έλαβαν στη συνέχεια αναφορά για πιθανή συντριβή στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο Red Bays.
A Florida family left Great Harbour Cay yesterday morning to fly home to Miami. They never made it.— Arkadalo® (@Arkadalo) September 8, 2026
Mario Lamar, 80, was at the controls of his Piper PA-34. His wife Lili, 79, was in the cabin with their grandkids Sofia Sosa, 28, and Christian Sosa, 22. Sofia texted the family… pic.twitter.com/853i2ahQkL
Μετά την εξαφάνιση του αεροσκάφους, συγγενείς της οικογένειας απηύθυναν έκκληση για βοήθεια στις έρευνες εντοπισμού.
Τελικά, μέλη της οικογένειας και πολίτες που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάφεραν να εντοπίσουν τους τέσσερις αγνοούμενους και να ανασύρουν τις σορούς τους με δικά τους σκάφη.
Στις έρευνες συμμετείχε και η αμερικανική Ακτοφυλακή, ενώ οι προσπάθειες εντοπισμού δυσχεράνθηκαν από τις κακές καιρικές συνθήκες.
Η οικογένεια ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στις προσπάθειες εντοπισμού των τεσσάρων ανθρώπων και ζήτησε σεβασμό στην ιδιωτικότητά της, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπη με το βαρύ πένθος.
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