Φωτιά σε δασική έκταση στη Μαγνησία, επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη

Φωτιά σε δασική έκταση στη Μαγνησία, επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Κωφοί - Στο σημείο 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα

Φωτιά σε δασική έκταση στη Μαγνησία, επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα
Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κωφοί Μαγνησίας, με επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής να κινητοποιούνται για την κατάσβεσή της.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Από αέρος στην επιχείρηση συμμετέχουν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Παράλληλα, στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες των ΟΤΑ.

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