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Φωτιά σε δασική έκταση στη Μαγνησία, επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα
Φωτιά σε δασική έκταση στη Μαγνησία, επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Κωφοί - Στο σημείο 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα
Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κωφοί Μαγνησίας, με επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής να κινητοποιούνται για την κατάσβεσή της.
Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Από αέρος στην επιχείρηση συμμετέχουν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Παράλληλα, στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες των ΟΤΑ.
Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Από αέρος στην επιχείρηση συμμετέχουν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Παράλληλα, στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες των ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη περιοχή Κωφοί Μαγνησίας. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 7, 2026
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