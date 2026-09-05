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Ιρανικά ΜΜΕ: Εκρήξεις κοντά στη νήσο Χαργκ, αναφορές ότι πύραυλος έπληξε ιρανικό πετρελαιοφόρο
Ιρανικά ΜΜΕ: Εκρήξεις κοντά στη νήσο Χαργκ, αναφορές ότι πύραυλος έπληξε ιρανικό πετρελαιοφόρο
Η νήσος Χαργκ αποτελεί βασικό κόμβο των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου, καθώς διακινεί περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας
Ιρανικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι «αρκετές εκρήξεις» ακούστηκαν σήμερα κοντά στη νήσο Χαργκ, όπου βρίσκεται ο κυριότερος τερματικός σταθμός πετρελαίου της χώρας στον Κόλπο.
Το πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι δεν φαινόταν καπνός μετά τις εκρήξεις, ενώ το τοπικό πρακτορείο ειδήσεων SNN μετέδωσε ότι «ένα ιρανικό πετρελαιοφόρο τέθηκε στο στόχαστρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες» κοντά στο νησί.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες δεν έχουν αναφερθεί θύματα.
Σημειώνεται πως στο παρεθλόν ο Ντόναλντ Τραμπ έχει διατυπώσει απειλές για την κατάληψη της περιοχής, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της νήσου Χαργκ, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς κόμβους του Ιράν και κρίσιμο σημείο για τις εξαγωγές πετρελαίου της χώρας.
Μάλιστα λίγες ημέρες νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δημοσιεύσει βίντεο δημιουργημένο με AI, το οποίο παρουσίαζε εικόνες υποτιθέμενου βομβαρδισμού του νησιού Χαργκ.
Το πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι δεν φαινόταν καπνός μετά τις εκρήξεις, ενώ το τοπικό πρακτορείο ειδήσεων SNN μετέδωσε ότι «ένα ιρανικό πετρελαιοφόρο τέθηκε στο στόχαστρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες» κοντά στο νησί.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες δεν έχουν αναφερθεί θύματα.
Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση των ιρανικών αρχών σχετικά με τις εκρήξεις.
Explosions heard near Iran's Kharg Island in Gulf, origin unclear: Fars News— First Squawk (@FirstSquawk) September 5, 2026
Σημειώνεται πως στο παρεθλόν ο Ντόναλντ Τραμπ έχει διατυπώσει απειλές για την κατάληψη της περιοχής, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της νήσου Χαργκ, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς κόμβους του Ιράν και κρίσιμο σημείο για τις εξαγωγές πετρελαίου της χώρας.
Μάλιστα λίγες ημέρες νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δημοσιεύσει βίντεο δημιουργημένο με AI, το οποίο παρουσίαζε εικόνες υποτιθέμενου βομβαρδισμού του νησιού Χαργκ.
BREAKING: President Trump has posted an AI-generated video depicting a U.S. strike on Iran’s Kharg Island, amid renewed military tensions between Washington and Tehran.— The Iranian Letter (@TheIranianzg3z) August 31, 2026
The video comes shortly after U.S. forces struck Iranian launchers on Larak Island and Iran retaliated with… pic.twitter.com/DKH4hNVQyY
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