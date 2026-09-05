Υπουργείο Παιδείας: 17 ολοκαίνουργια σχολεία στη Δυτική Μακεδονία, εξασφαλισμένη η συντήρησή τους για 25 χρόνια

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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε το νέο 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων, νεόδμητο σχολικό συγκρότημα που αντικατέστησε το παλιό προκατασκευασμένο κτήριο του 1970, στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος κατασκευής 17 νέων σχολικών συγκροτημάτων στον Νομό Θεσσαλονίκης, μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού φορέα και με εξασφαλισμένη τη συντήρησή τους για 25 χρόνια.Συνοδευόμενος από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα και τον Δήμαρχο Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος Λάζαρο Κυρίζογλου, ο Πρωθυπουργός, ξεναγήθηκε από τη Διευθύντρια του Σχολείου Βιργινία Αρβανιτίδου στις σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, στα εργαστήρια, στη βιβλιοθήκη και στις αίθουσες πληροφορικής που στεγάζονται στο βασικό κτήριο δύο ορόφων, αλλά και στον ανεξάρτητο χώρο όπου έχει κατασκευαστεί γυμναστήριο.Αμέσως μετά, ο Πρωθυπουργός δήλωσε: «Εγώ χαίρομαι, Σεβασμιώτατε, Δήμαρχε, πάρα πολύ που επισκέπτομαι σήμερα και πάλι, έτοιμο, αυτό το ολοκαίνουργιο σχολείο, το 5ο Δημοτικό Σχολείο εδώ στους Αμπελόκηπους. Δωδεκαθέσιο, θα υποδεχθεί παραπάνω από 200 μαθητές, κα Διευθύντρια, σε λίγες μέρες από τώρα.Ένα μόνο από τα 17 σχολεία τα οποία κατασκευάστηκαν στην Κεντρική Μακεδονία -τα 16, βέβαια, είναι στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης-, ολοκαίνουργια, υποδειγματικά, βιοκλιματικά, προσβάσιμα, ευχάριστα, φιλικά, όμορφα, με τους χώρους άθλησής τους, όπως πρέπει να είναι ένα σύγχρονο σχολείο τον 21ο αιώνα.Θερμά συγχαρητήρια στο Υπουργείο, στις “Κτιριακές Υποδομές”, που έφεραν εις πέρας αυτό το απαιτητικό έργο. Μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρεία ΜΕΤΚΑ γιατί και αυτή τήρησε τα χρονοδιαγράμματά της. Θα παραδίδουμε εντός των επομένων μηνών και τα εναπομείναντα σχολεία, τα οποία θα τεθούν σε λειτουργία εντός και αυτού του σχολικού έτους.Και να επαναλάβω κι εγώ πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι μέσα από αυτό το σχήμα, αυτός ο τεχνικός όρος “σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα” μπορεί να μην λέει πολλά στους πολίτες, όμως επειδή πληρώνουμε ουσιαστικά το έργο σε βάθος χρόνου, εξασφαλίζουμε με αυτόν τον τρόπο και τη συντήρηση, ώστε να μην έχουμε το πρόβλημα να κατασκευάζουμε καινούργιες υποδομές και μετά από 5, 10 χρόνια αυτές να φθίνουν με μεγάλη ταχύτητα.Αλλά για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή, η μεγαλύτερη χαρά θα είναι τα χαμόγελα των παιδιών στον αγιασμό όταν θα έρθουν σε αυτό το σχολείο.Καλορίζικο να είναι και καλή αρχή. Καλή αρχή στη σχολική χρονιά».Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας σημείωσε: «17 σχολεία μέσω συμπράξεων δημοσίου - ιδιωτικού τομέα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το μόνο πράγμα το οποίο θέλω να πω εγώ, πέραν του ότι το σχολείο αυτό είναι καταπληκτικό και συγχαρητήρια και στη ΜΕΤΚΑ, είναι το γεγονός ότι πλέον η συντήρηση για 25 χρόνια για τα 17 σχολεία περνάει, αγαπητέ Λάζαρε, στον ιδιωτικό φορέα σύμπραξης, άρα ο ιδιωτικός τομέας κρατάει και τη συντήρηση στα 17 σχολεία.Από εκεί και πέρα, είναι τα πιο σύγχρονα, τα καλύτερα σχολεία τα οποία δίνουμε στην Κεντρική Μακεδονία και γι’ αυτό είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι».Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου επισήμανε: «Ευχαριστούμε την εταιρεία που το κατασκευάζει, τους εργαζόμενους αυτής της εταιρείας, που ήταν συνεπέστατοι και έχυσαν ιδρώτα πολύτιμο εδώ, για να είμαστε σήμερα έτοιμοι.Θέλω επίσης να ευχαριστήσω και τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, μα πάνω απ΄ όλα, κ. Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω εσάς. Διότι -πρέπει να πούμε γιατί- υπήρχε ένα πρόγραμμα για τα 17 σχολεία στην Κεντρική Μακεδονία, ένα ανάλογο για την Αθήνα έγινε, το δικό μας ήταν πεθαμένο και το αναστήσατε εσείς. Με ευθύνη των προηγούμενων κυβερνήσεων δεν γινόταν.