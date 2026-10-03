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Οι Χούθι δηλώνουν ότι το Ριάντ εξαπέλυσε 26 αεροπορικές επιδρομές στη Σαναά μόνο σήμερα
Οι Χούθι δηλώνουν ότι το Ριάντ εξαπέλυσε 26 αεροπορικές επιδρομές στη Σαναά μόνο σήμερα
Οι σαουδαραβικές δυνάμεις έπληξαν τη Σαναά, την πρωτεύουσα, για πρώτη φορά έπειτα από χρόνια την Πέμπτη (1/10)
Οι φιλοϊρανοί Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν σήμερα ότι οι σαουδαραβικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 26 πλήγματα κατά της πρωτεύουσας Σαναά σήμερα, μετέδωσε μέσο ενημέρωσης της οργάνωσης, καθώς κλιμακώνεται ο εμφύλιος πόλεμος στη χώρα.
Το τηλεοπτικό δίκτυο Almasirah μετέδωσε ότι «εχθρικά αεροσκάφη» του βασιλείου, το οποίο υποστηρίζει την κυβέρνηση της Υεμένης, έβαλαν στο στόχαστρο την πρωτεύουσα, η οποία ελέγχεται από τους Χούθι, χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία για τα θύματα.
Οι σαουδαραβικές δυνάμεις έπληξαν τη Σαναά για πρώτη φορά έπειτα από χρόνια την Πέμπτη (1/10), μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης των Χούθι.
Το τηλεοπτικό δίκτυο Almasirah μετέδωσε ότι «εχθρικά αεροσκάφη» του βασιλείου, το οποίο υποστηρίζει την κυβέρνηση της Υεμένης, έβαλαν στο στόχαστρο την πρωτεύουσα, η οποία ελέγχεται από τους Χούθι, χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία για τα θύματα.
Loud explosions heard in Yemeni capital of Sanaa, as Yemen's Houthis say Saudi forces launched 26 strikes on capital Sanaa on Saturday – AFP pic.twitter.com/dxRFsBNpyo— TRT World Now (@TRTWorldNow) October 3, 2026
Οι σαουδαραβικές δυνάμεις έπληξαν τη Σαναά για πρώτη φορά έπειτα από χρόνια την Πέμπτη (1/10), μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης των Χούθι.
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