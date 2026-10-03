Ζελένσκι: Χάσιμο χρόνου οι διαπραγματεύσεις με τον Πούτιν, θα συνεχίσουμε να χτυπάμε ρωσικά διυλιστήρια

Σε συνέντευξή του στο Reuters, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι η χώρα του θα επιμείνει στα ενεργειακά πλήγματα σε βάρος της Ρωσίας και επισήμανε ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ και τον πρόεδρο Τραμπ





«Πιστεύω ότι οι ΗΠΑ θέλουν πραγματικά να σταματήσουν τον πόλεμο της Ρωσίας. Τους εμπιστεύομαι. Από την άλλη, κατανοώ ότι είναι δύσκολο να σταματήσεις κάποιον που είναι ισχυρός και δεν θέλει να σταματήσει. Γι' αυτό και επιδιώκονται συμβιβασμοί με τη Ρωσία. Ωστόσο, θεωρώ ότι χάνουμε χρόνο αν προσπαθούμε να παίξουμε το παιχνίδι των ρωσικών συμβιβασμών. Διότι, αν ο Πούτιν αντιληφθεί ότι είστε διατεθειμένοι να στηρίξετε κάτι, θα προσπαθήσει να προβάλει μια άλλη ιδέα, να θέσει νέα ζητήματα και νέους όρους. Νέα κυβέρνηση – νέοι όροι. Αλλαγή ηγετών στην Ευρώπη; Νέοι όροι. Η πολιτική των ΗΠΑ; Εμφανίστηκε ο πρόεδρος Τραμπ – πολύ ισχυρός – και προέκυψαν νέοι όροι. Προσπαθεί να είναι πολύ ευγενικός. Τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν μια πρόκληση στη Μέση Ανατολή: τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Θα δείτε τη Ρωσία να θέτει νέους όρους. Ο πρόεδρος Τραμπ επιθυμεί να σημειώσει κάποια νίκη πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Όμως, ο Πούτιν θα κάνει τα πάντα για να ενισχύσει τους Ιρανούς και να καταστήσει την όλη κατάσταση μη διαπραγματεύσιμη», δήλωσε αρχικά και πρόσθεσε:







I think the U.S. really wants to stop Russia’s war. I trust them. Then, I understand it's difficult to stop somebody who’s big and doesn't want to stop. That's why you're trying to find some compromises with Russia. But I think we are losing time if we want to play with Russian… pic.twitter.com/ZX5FxKny5O — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 3, 2026

«Θα χτυπήσουμε πρώτα τα διυλιστήρια» Ο Ουκρανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι το Κίεβο σκοπεύει να απαντήσει στις ρωσικές επιθέσεις εναντίον της ενεργειακής του υποδομής με αντίστοιχα πλήγματα κατά της ρωσικής ενεργειακής βιομηχανίας.



Έθεσε μάλιστα στην πρώτη γραμμή τα διυλιστήρια πετρελαίου, υποστηρίζοντας ότι τα έσοδά τους συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του ρωσικού πολέμου.



«Με τις επιθέσεις τους στην ενέργειά μας, πρέπει να απαντήσουμε στην ενέργειά τους. Πρώτα απ’ όλα στα διυλιστήρια, σε ό,τι τους δίνει χρήματα για αυτόν τον πόλεμο», είπε.



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«Οι Ρώσοι θα χτυπήσουν εκ νέου ουκρανικές υποδομές» Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών του Κιέβου έχουν αποκτήσει έγγραφα που, κατά τον ίδιο, δείχνουν πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει εγκρίνει ένα «νέο δόγμα» επιθέσεων, το οποίο διευρύνει σημαντικά το φάσμα των στόχων ενόψει του χειμώνα.



Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, στόχος της νέας αυτής τακτικής είναι να αυξηθεί η πίεση στους κατοίκους του Κιέβου και άλλων μεγάλων πόλεων ώστε να τις εγκαταλείψουν.



«Είδαμε έγγραφα και γνωρίζουμε ότι τους επιτρέπουν να χτυπούν υποδομές, logistics, δρόμους, σχολεία και νοσοκομεία, ώστε να πιέσουν τον κόσμο να φύγει από την πρωτεύουσα και από άλλες πόλεις», δήλωσε ο Ζελένσκι. Συνέντευξη στο Reuters έδωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι , στην οποία εξέφρασε την πρόθεση της Ουκρανίας να εντείνει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου, ως απάντηση στη νέα φάση των ρωσικών αεροπορικών επιδρομών εναντίον ουκρανικών υποδομών. Παράλληλα, επιτέθηκε για ακόμα μια φορά στον Βλαντίμιρ Πούτιν λέγοντας ότι είναι χάσιμο χρόνου το να θέλει κανείς να μπει σε διαπραγματεύσεις μαζί του.«Πιστεύω ότι οι ΗΠΑ θέλουν πραγματικά να σταματήσουν τον πόλεμο της Ρωσίας. Τους εμπιστεύομαι. Από την άλλη, κατανοώ ότι είναι δύσκολο να σταματήσεις κάποιον που είναι ισχυρός και δεν θέλει να σταματήσει. Γι' αυτό και επιδιώκονται συμβιβασμοί με τη Ρωσία. Ωστόσο, θεωρώ ότι χάνουμε χρόνο αν προσπαθούμε να παίξουμε το παιχνίδι των ρωσικών συμβιβασμών. Διότι, αν ο Πούτιν αντιληφθεί ότι είστε διατεθειμένοι να στηρίξετε κάτι, θα προσπαθήσει να προβάλει μια άλλη ιδέα, να θέσει νέα ζητήματα και νέους όρους. Νέα κυβέρνηση – νέοι όροι. Αλλαγή ηγετών στην Ευρώπη; Νέοι όροι. Η πολιτική των ΗΠΑ; Εμφανίστηκε ο πρόεδρος Τραμπ – πολύ ισχυρός – και προέκυψαν νέοι όροι. Προσπαθεί να είναι πολύ ευγενικός. Τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν μια πρόκληση στη Μέση Ανατολή: τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Θα δείτε τη Ρωσία να θέτει νέους όρους. Ο πρόεδρος Τραμπ επιθυμεί να σημειώσει κάποια νίκη πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Όμως, ο Πούτιν θα κάνει τα πάντα για να ενισχύσει τους Ιρανούς και να καταστήσει την όλη κατάσταση μη διαπραγματεύσιμη», δήλωσε αρχικά και πρόσθεσε:«Το ίδιο ισχύει και για τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Αν ο Πούτιν διαπιστώσει ότι ο Πρόεδρος Τραμπ έχει ανάγκη από μια νίκη, θα αποφασίσει εκείνος τι θα παραχωρήσει και τι όχι. Και εδώ έγκειται το πρόβλημα: ο Πούτιν άρχισε να πιστεύει ότι αυτός είναι που αποφασίζει. Όμως, η Αμερική είναι εκατό φορές ισχυρότερη από τη Ρωσία. Αναμφίβολα. Απλώς πρέπει να το θυμούνται αυτό».Ο Ουκρανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι το Κίεβο σκοπεύει να απαντήσει στις ρωσικές επιθέσεις εναντίον της ενεργειακής του υποδομής με αντίστοιχα πλήγματα κατά της ρωσικής ενεργειακής βιομηχανίας.Έθεσε μάλιστα στην πρώτη γραμμή τα διυλιστήρια πετρελαίου, υποστηρίζοντας ότι τα έσοδά τους συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του ρωσικού πολέμου.«Με τις επιθέσεις τους στην ενέργειά μας, πρέπει να απαντήσουμε στην ενέργειά τους. Πρώτα απ’ όλα στα διυλιστήρια, σε ό,τι τους δίνει χρήματα για αυτόν τον πόλεμο», είπε.Τόνισε, ωστόσο, ότι η Ουκρανία δεν προτίθεται να ακολουθήσει, όπως είπε, τη ρωσική τακτική πλήττοντας αδιακρίτως μη στρατιωτικούς στόχους.Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών του Κιέβου έχουν αποκτήσει έγγραφα που, κατά τον ίδιο, δείχνουν πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει εγκρίνει ένα «νέο δόγμα» επιθέσεων, το οποίο διευρύνει σημαντικά το φάσμα των στόχων ενόψει του χειμώνα.Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, στόχος της νέας αυτής τακτικής είναι να αυξηθεί η πίεση στους κατοίκους του Κιέβου και άλλων μεγάλων πόλεων ώστε να τις εγκαταλείψουν.«Είδαμε έγγραφα και γνωρίζουμε ότι τους επιτρέπουν να χτυπούν υποδομές, logistics, δρόμους, σχολεία και νοσοκομεία, ώστε να πιέσουν τον κόσμο να φύγει από την πρωτεύουσα και από άλλες πόλεις», δήλωσε ο Ζελένσκι.



Πολύ επιτυχημένη η επιχείρηση Vivaldi Παράλληλα, ο Ζελένσκι αναφέρθηκε σε ουκρανική αντεπίθεση στο Ντονμπάς με την κωδική ονομασία «Vivaldi», υποστηρίζοντας ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν ανακαταλάβει περίπου 140 τετραγωνικά χιλιόμετρα.



«Η επιχείρηση "Vivaldi" είναι πολύ επιτυχημένη. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Μέχρι σήμερα, έχουν απελευθερωθεί περίπου 125–140 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Είναι σημαντικό ότι ο αριθμός των Ρώσων νεκρών και τραυματιών έχει αυξηθεί τους τελευταίους 2–3 μήνες. Από την αρχή του έτους, είχαν 30–32.000 νεκρούς».

«Πού είναι ο FP-9;» Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και οι αναφορές του Ζελένσκι στα νέα ουκρανικά πυραυλικά συστήματα.



Η Ουκρανία ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα την πρώτη επιχειρησιακή χρήση του εγχώριας κατασκευής βαλλιστικού πυραύλου FP-7, ενώ η εταιρεία Fire Point αναπτύσσει ήδη τον μεγαλύτερου βεληνεκούς FP-9.



Ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι επικοινώνησε προσωπικά με την εταιρεία πιέζοντας για ταχύτερη ολοκλήρωση του νέου πυραύλου.



«Τους είπα: “Πού είναι ο FP-9 μου;”. Χρειαζόμαστε τον FP-9», ανέφερε, προσθέτοντας ότι εκτιμά πως θα είναι έτοιμος μέσα στο φθινόπωρο.



Η Fire Point έχει δηλώσει ότι ο FP-9 σχεδιάζεται για βεληνεκές έως περίπου 850 χιλιόμετρα, απόσταση που θα έθετε τη Μόσχα εντός της θεωρητικής εμβέλειάς του.



Η νέα απειλή των ταχύτερων Shahed Το Κίεβο αντιμετωπίζει ταυτόχρονα αυξανόμενο πρόβλημα από τη νέα γενιά ταχύτερων ρωσικών drones τύπου Shahed με κινητήρες τζετ.



Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, τα ουκρανικά μαχητικά F-16 και MiG αναγκάζονται σήμερα να καταρρίπτουν περίπου το 60% αυτών των drones, όμως τα αποθέματα πυρομαχικών των 20 χιλιοστών περιορίζονται.



Η Ουκρανία δοκιμάζει πέντε νέους τύπους drones αναχαίτισης, ενώ δύο από αυτά έχουν μέχρι στιγμής ποσοστό επιτυχίας περίπου 30%, σύμφωνα πάντα με τον Ουκρανό πρόεδρο.



Το Κίεβο αναμένει επίσης μέσα στο δεύτερο μισό του Οκτωβρίου τις πρώτες παραδόσεις μικρών, χαμηλού κόστους αντιαεροπορικών πυραύλων για την αντιμετώπιση των νέων Shahed.