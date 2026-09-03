Ο Μπεν Γκβιρ ζητά την εκκένωση της Γάζας: Αντί να σκάβουν τούνελ, είναι ώρα να ετοιμάσουν βαλίτσες

Ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ έθεσε ως στόχο την «εθελοντική μετανάστευση» 250.000 κατοίκων της Γάζας εντός ενός έτους, με απώτερο σκοπό ο αριθμός να ανέλθει σε 1,86 εκατομμύρια σε βάθος επταετίας