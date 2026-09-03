Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία
Ζελένσκι: Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές αναμένονται σύντομα στο Κίεβο και τη Μόσχα
Ζελένσκι: Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές αναμένονται σύντομα στο Κίεβο και τη Μόσχα
«Αναμένουμε μια συνάντηση μαζί τους τις επόμενες ημέρες, είναι πολύ σημαντικό», πρόσθεσε
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε απόψε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές που προσπαθούν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, πρόκειται σύντομα να επισκεφθούν το Κίεβο και τη Μόσχα.
«Υπάρχουν προκαταρκτικές ημερομηνίες. Αναμένουμε να δούμε τους εκπροσώπους του Αμερικανού προέδρου εδώ στο Κίεβο», είπε στο νυχτερινό διάγγελμά του.
Στο παρελθόν οι απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ έχουν επισκεφτεί τις δύο χώρες σε προσπάθειες να διεξαχθούν ειρηνευτικές συνομιλίες.
«Θα υπάρξει μια συνάντηση μαζί στους στη Μόσχα και στο Κίεβο. Αναμένουμε μια συνάντηση μαζί τους τις επόμενες ημέρες. Είναι πολύ σημαντικό», πρόσθεσε.
«Υπάρχουν προκαταρκτικές ημερομηνίες. Αναμένουμε να δούμε τους εκπροσώπους του Αμερικανού προέδρου εδώ στο Κίεβο», είπε στο νυχτερινό διάγγελμά του.
Στο παρελθόν οι απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ έχουν επισκεφτεί τις δύο χώρες σε προσπάθειες να διεξαχθούν ειρηνευτικές συνομιλίες.
⚡️Ukraine expects Witkoff, Kushner to visit Kyiv in coming days, Zelensky says.— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) September 3, 2026
U.S. President Donald Trump’s envoys Steve Witkoff and Jared Kushner also plan to visit Moscow. https://t.co/9UnNUg6hSg
«Θα υπάρξει μια συνάντηση μαζί στους στη Μόσχα και στο Κίεβο. Αναμένουμε μια συνάντηση μαζί τους τις επόμενες ημέρες. Είναι πολύ σημαντικό», πρόσθεσε.
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