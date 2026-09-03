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Προκαταρκτική έρευνα διενεργεί η στρατιωτική εισαγγελία της Ρώμης σε βάρος του αρχηγού του ακροδεξιού κόμματος «Εθνικό Μέλλον»
ΚΟΣΜΟΣ
Ρώμη Έρευνα Ρομπέρτο Βανάτσι Ακροδεξιά Ένοπλες Δυνάμεις

Προκαταρκτική έρευνα διενεργεί η στρατιωτική εισαγγελία της Ρώμης σε βάρος του αρχηγού του ακροδεξιού κόμματος «Εθνικό Μέλλον»

Η έρευνα βασίζεται σε καταγγελίες ιταλικού συνδικάτου στρατιωτικών, στην οποία αναφέρεται ότι στα μέλη των ενόπλων δυνάμεων της χώρας απαγορεύεται ρητά να αποκτούν θέσεις οργανωτικής και διοικητικής ευθύνης σε πολιτικά κόμματα

Προκαταρκτική έρευνα διενεργεί η στρατιωτική εισαγγελία της Ρώμης σε βάρος του αρχηγού του ακροδεξιού κόμματος «Εθνικό Μέλλον»
Προκαταρκτική έρευνα σε βάρος του απόστρατου στρατηγού  Ρομπέρτο Βανάτσι, επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος «Εθνικό Μέλλον» διεξάγει η στρατιωτική εισαγγελία της Ρώμης. Στόχος της έρευνας είναι να εξακριβωθεί αν στο εσωτερικό του συγκεκριμένου κόμματος, κάποιες θέσεις ευθύνης έχουν καλυφθεί από μέλη των ενόπλων δυνάμεων.

Η έρευνα βασίζεται σε καταγγελίες ιταλικού συνδικάτου στρατιωτικών, στην οποία αναφέρεται ότι στα μέλη των ενόπλων δυνάμεων της χώρας απαγορεύεται ρητά να αποκτούν θέσεις οργανωτικής και διοικητικής ευθύνης σε πολιτικά κόμματα.



Στις σχετικές καταγγελίες υπογραμμίζεται επίσης ότι η στρατιωτική στολή και ό,τι αυτή συμβολίζει δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για δράσεις που σχετίζονται με πολιτική και κομματική προπαγάνδα. Η προκαταρκτική έρευνα της στρατιωτικής εισαγγελίας της Ρώμης, τέλος, βασίζεται και σε στοιχεία που περιέχονται σε άρθρα και ρεπορτάζ ξένων μέσων ενημέρωσης.

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