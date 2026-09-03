Προκαταρκτική έρευνα διενεργεί η στρατιωτική εισαγγελία της Ρώμης σε βάρος του αρχηγού του ακροδεξιού κόμματος «Εθνικό Μέλλον»

Η έρευνα βασίζεται σε καταγγελίες ιταλικού συνδικάτου στρατιωτικών, στην οποία αναφέρεται ότι στα μέλη των ενόπλων δυνάμεων της χώρας απαγορεύεται ρητά να αποκτούν θέσεις οργανωτικής και διοικητικής ευθύνης σε πολιτικά κόμματα