Εκατοντάδες εργαζόμενοι στη Βόρεια Θάλασσα καλούνται να κάνουν... δίαιτα για να μετακινηθούν με ελικόπτερο

Από την 1η Νοεμβρίου, κάθε εργαζόμενος σε εξέδρα άντλησης πετρελαίου που θα φτάνει στο ελικοδρόμιο και θα ζυγίζει πάνω από 124 κιλά δεν θα μπορεί να μεταβεί στην εργασία του





Από τον Νοέμβριο, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ζυγίζουν έως 124 κιλά, μαζί με τα ρούχα και τα υποδήματά τους, ώστε να μπορούν να διασωθούν με βαρούλκο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.









Hundreds of North Sea workers too heavy for new helicopter rules https://t.co/AOYKDhlgVm — BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) September 3, 2026





Ωστόσο, εργατολόγος ανέφερε ότι οι εταιρείες θα μπορούσαν να εξετάσουν τη μεταφορά εργαζομένων σε εναλλακτικές θέσεις εργασίας στην ξηρά.



Η νέα πολιτική ασφαλούς ορίου βάρους θεσπίστηκε μετά από προειδοποίηση της Maritime and Coastguard Agency (MCA) ότι τα βαρούλκα διάσωσης των ελικοπτέρων, τα οποία είναι κρίσιμα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, δεν μπορούν να ανυψώσουν με ασφάλεια άτομα που ζυγίζουν περισσότερο.



Κλείσιμο 249 κιλά. Σε αυτό περιλαμβάνονται το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του εργαζομένου με τα ρούχα του, το μέσο βάρος του διασώστη, το φορείο και ο εξοπλισμός.



Γιατρός επαγγελματικής υγείας στο Αμπερντίν δήλωσε ότι οι νέοι κανόνες αποτελούν εδώ και μήνες σημαντικό θέμα συζήτησης μεταξύ των εργαζομένων. Όσοι ξεπερνούν το όριο δεν θα μπορούν να λάβουν το απαιτούμενο ιατρικό πιστοποιητικό για την εργασία τους.



Ο ίδιος ανέφερε ότι οι αντιδράσεις είναι διαφορετικές: Κάποιοι εργαζόμενοι προσπαθούν να χάσουν βάρος, ενώ άλλοι έχουν αποφασίσει να αποχωρήσουν από τον υπεράκτιο κλάδο. Παράλληλα, ορισμένοι εξετάζουν τη μεταφορά τους σε θέσεις εργασίας στην ξηρά ή σε άλλες χώρες.



Κίνδυνος απώλειας θέσεων εργασίας Ο ειδικός σε θέματα εργατικού δικαίου Γουίλ Ρόλινσον δήλωσε ότι, πριν από οποιαδήποτε απόφαση απόλυσης λόγω του ορίου βάρους, οι εργοδότες θα πρέπει να εξετάσουν τις προσπάθειες που έχει καταβάλει ο εργαζόμενος, τους λόγους για τους οποίους δεν κατάφερε να φτάσει στο όριο και το κατά πόσο μπορεί να του προσφερθεί περαιτέρω υποστήριξη.



Εκατοντάδες εργαζόμενοι στη Βόρεια Θάλασσα εξακολουθούν να υπερβαίνουν το νέο όριο βάρους για τις μετακινήσεις με ελικόπτερα , λιγότερο από δύο μήνες πριν τεθούν σε ισχύ οι νέοι κανόνες, σύμφωνα με το BBC Scotland Από τον Νοέμβριο, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ζυγίζουν έως 124 κιλά, μαζί με τα ρούχα και τα υποδήματά τους, ώστε να μπορούν να διασωθούν με βαρούλκο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.Όταν τα σχέδια ανακοινώθηκαν πέρυσι από τον κλαδικό φορέα Offshore Energies UK (OEUK), εκτιμάτο ότι περισσότεροι από 2.200 εργαζόμενοι ξεπερνούσαν το όριο. Τα νέα στοιχεία δείχνουν ότι σήμερα ο αριθμός τους ανέρχεται σε 500 έως 800 άτομα.Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε απώλειες θέσεων εργασίας . Ειδικός στην επαγγελματική υγεία δήλωσε ότι ορισμένοι εργαζόμενοι έχουν ήδη αποχωρήσει από τον υπεράκτιο κλάδο επειδή δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν να χάσουν το απαιτούμενο βάρος.Ωστόσο, εργατολόγος ανέφερε ότι οι εταιρείες θα μπορούσαν να εξετάσουν τη μεταφορά εργαζομένων σε εναλλακτικές θέσεις εργασίας στην ξηρά.Η νέα πολιτική ασφαλούς ορίου βάρους θεσπίστηκε μετά από προειδοποίηση της Maritime and Coastguard Agency (MCA) ότι τα βαρούλκα διάσωσης των ελικοπτέρων, τα οποία είναι κρίσιμα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, δεν μπορούν να ανυψώσουν με ασφάλεια άτομα που ζυγίζουν περισσότερο.Το συνολικό μέγιστο φορτίο του βαρούλκου διάσωσης των ελικοπτέρων της Ακτοφυλακής είναι. Σε αυτό περιλαμβάνονται το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του εργαζομένου με τα ρούχα του, το μέσο βάρος του διασώστη, το φορείο και ο εξοπλισμός.Γιατρός επαγγελματικής υγείας στο Αμπερντίν δήλωσε ότι οι νέοι κανόνες αποτελούν εδώ και μήνες σημαντικό θέμα συζήτησης μεταξύ των εργαζομένων. Όσοι ξεπερνούν το όριο δεν θα μπορούν να λάβουν το απαιτούμενο ιατρικό πιστοποιητικό για την εργασία τους.Ο ίδιος ανέφερε ότι οι αντιδράσεις είναι διαφορετικές: Κάποιοι εργαζόμενοι προσπαθούν να χάσουν βάρος, ενώ άλλοι έχουν αποφασίσει να αποχωρήσουν από τον υπεράκτιο κλάδο. Παράλληλα, ορισμένοι εξετάζουν τη μεταφορά τους σε θέσεις εργασίας στην ξηρά ή σε άλλες χώρες.Ο ειδικός σε θέματα εργατικού δικαίου Γουίλ Ρόλινσον δήλωσε ότι, πριν από οποιαδήποτε απόφαση απόλυσης λόγω του ορίου βάρους, οι εργοδότες θα πρέπει να εξετάσουν τις προσπάθειες που έχει καταβάλει ο εργαζόμενος, τους λόγους για τους οποίους δεν κατάφερε να φτάσει στο όριο και το κατά πόσο μπορεί να του προσφερθεί περαιτέρω υποστήριξη.

Παράλληλα, θα μπορούσαν να εξεταστούν εναλλακτικές θέσεις εργασίας στην ξηρά. Ωστόσο, εάν ένας εργαζόμενος σε θέση που απαιτεί υπεράκτια εργασία δεν καταφέρει να βρεθεί κάτω από το ασφαλές όριο και ο εργοδότης έχει ακολουθήσει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, η λύση της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας είναι πιθανή.



Ο υπεύθυνος υγείας, ασφάλειας και προστασίας της OEUK, Γκρέιαμ Σκίνερ, ανέφερε ότι, «είναι σημαντικά λιγότεροι από όταν ξεκινήσαμε και αυτό είναι ένα πολύ θετικό σημάδι», προσθέτοντας ότι απομένει αρκετή δουλειά.