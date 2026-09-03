Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας απειλεί με εκτεταμένα αντίποινα εάν το Ιράν επιτεθεί στη χώρα του

Μιλώντας σήμερα σε εργαζόμενους του υπουργείου Άμυνας, δήλωσε ότι μια «ιρανική επίθεση στο Ισραήλ θα απελευθερώσει το Ισραήλ από τους όποιους περιορισμούς υπάρχουν σχετικά με μια επίθεση στο Ιράν»