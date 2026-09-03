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Τρομακτικό δυστύχημα στη Βραζιλία: Μοτοσικλετιστής καρφώθηκε σε εκτός ελέγχου αυτοκίνητο που «έφυγε» σε στροφή
ΚΟΣΜΟΣ
Τροχαίο Δυστύχημα Βραζιλία Μοτοσικλετιστής αναβάτης Μηχανή Αυτοκίνητο

Τρομακτικό δυστύχημα στη Βραζιλία: Μοτοσικλετιστής καρφώθηκε σε εκτός ελέγχου αυτοκίνητο που «έφυγε» σε στροφή

Ο θάνατος του αναβάτη της μηχανής ήταν ακαριαίος - Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε και ο οδηγός του αυτοκινήτου

Τρομακτικό δυστύχημα στη Βραζιλία: Μοτοσικλετιστής καρφώθηκε σε εκτός ελέγχου αυτοκίνητο που «έφυγε» σε στροφή
16 ΣΧΟΛΙΑ
Τραγικό θάνατο βρήκε ένας μοτοσικλετιστής στη Βραζιλία όταν η μηχανή του καρφώθηκε πάνω σε ένα αυτοκίνητο που βρισκόταν εκτός ελέγχου στην περιοχή Μπάισο Σουλ.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο, το αυτοκίνητο στο οποίο έπεσε η μηχανή, είχε αρχίσει να κινείται ανεξελέγκτα καθώς ο οδηγός του βγήκε εκτός δρόμου πάνω σε στροφή με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος.



Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο θάνατος του αναβάτη της μηχανής ήταν ακαριαίος λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης

Από το τροχαίο τραυματίστηκε και ο οδηγός του αυτοκινήτου στον οποίο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
16 ΣΧΟΛΙΑ

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