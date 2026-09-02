Στους 21 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από το τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο στο Νότιο Σινά της Αιγύπτου
ΚΟΣΜΟΣ
Αίγυπτος Νεκροί Τροχαίο Δυστύχημα Τραυματίες Λεωφορείο

Στους 21 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από το τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο στο Νότιο Σινά της Αιγύπτου

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το λεωφορείο ανατράπηκε - Πέρυσι, σχεδόν 6.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαία σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με την αιγυπτιακή στατιστική υπηρεσία

Στους 21 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από το τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο στο Νότιο Σινά της Αιγύπτου
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Ο αριθμός των νεκρών από το τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο που σημειώθηκε σήμερα στο Νότιο Σινά της Αιγύπτου ανήλθε σε 21, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, ενώ 28 είναι οι τραυματίες.

Η ιορδανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι μεταξύ των νεκρών είναι δέκα Ιορδανοί, διευκρινίζοντας ότι το λεωφορείο μετέφερε συνολικά 43 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 22 Ιορδανοί.

Το δυστύχημα σημειώθηκε για άγνωστο λόγο στον δρόμο που συνδέει τις τουριστικές πόλεις Νταχάμπ και Νουεϊμπάα.



Πληροφορίες αναφέρουν ότι το λεωφορείο ανατράπηκε.

Η περιοχή είναι ένας τουριστικός προορισμός που φημίζεται για τη θαλάσσια βιοποικιλότητά της, τα φυσικά τοπία και τα ορεινά μονοπάτια πεζοπορίας.

Τέτοια δυστυχήματα είναι συνηθισμένα στην Αίγυπτο και συχνά αποδίδονται σε επικίνδυνη οδική συμπεριφορά, κακή συντήρηση οχημάτων και δρόμων και πλημμελή επιβολή της νομοθεσίας για την οδική ασφάλεια.

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Πέρυσι, σχεδόν 6.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαία σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με την αιγυπτιακή στατιστική υπηρεσία.

Τον περασμένο μήνα, τουλάχιστον 18 άνθρωποι, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν έφηβοι, έχασαν τη ζωή τους σε σύγκρουση μεταξύ δύο φορτηγών που μετέφεραν εργάτες στη βόρεια Αίγυπτο.
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