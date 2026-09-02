Άγρια επίθεση από βίδρα σε κολυμβήτρια σε λίμνη στη Νεβάδα: «Δεν σταματούσε με τίποτα» περιγράφει το θύμα, σκληρά βίντεο

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Άγρια επίθεση από βίδρα με αποτέλεσμα να χρειαστούν 38 ράμματα για να αντιμετωπιστούν τα τραύματά της δέχθηκε το πρωί της περασμένης Κυριακής η 51χρονη Λίνετ Μπέλιν ενώ κολυμπούσε στη λίμνη Τάχο στη Νεβάδα των ΗΠΑ.«Κάτι άρπαξε το πόδι μου και με τράβηξε κάτω από το νερό», δήλωσε στο CBS η Μπέλιν, η οποία είναι ιδιοκτήτρια ναυαγοσωστικής σχολής. «Ήταν τόσο δυνατό που νόμιζα πως ήταν άνθρωπος» συμπλήρωσε.Η Μπέλιν, η οποία κολυμπά στη λίμνη Τάχο εδώ και 25 χρόνια, είπε ότι η βίδρα όρμησε πάνω της και άρχισε να τη «δαγκώνει και να τη γρατζουνά». «Ήταν πραγματικά αμείλικτη. Ήταν δόντια και νύχια και η επίθεση κράτησε πολύ ώρα. Συνέχιζε να έρχεται καταπάνω μου. Την έσπρωχνα μακριά και εκείνη επέστρεφε ξανά» πρόσθεσε η 51χρονη.Η ίδια, μάλιστα, έκανε δύο αναρτήσεις στο Instagram αποτυπώνοντας το σοκ που υπέστη από την επίθεση της βίδρας.«Γράφω αυτή την ανάρτηση από τα επείγοντα περιστατικά. Είχα βγει για κολύμπι κατά μήκος της ανατολικής όχθης της λίμνης Τάχο και δέχθηκα επίθεση από μια άγρια βίδρα. Κολυμπούσα περίπου μισή ώρα όταν ένιωσα κάτι να αρπάζει το πόδι μου. Νόμιζα ότι ήταν άνθρωπος μέχρι που είδα τη βίδρα και τότε άρχισε να μου επιτίθεται με δόντια και νύχια. Προσπάθησα να την απωθήσω, αλλά ήταν ασταμάτητη. Κατάφερα να φτάσω σε έναν βράχο, αλλά ανέβηκε κι εκεί και συνέχισε να μου επιτίθεται. Ορκίζομαι ότι η επίθεση κράτησε πέντε λεπτά! Φώναζα και την έσπρωχνα, αλλά εκείνη συνέχιζε να έρχεται πάνω μου» γράφει στην ανάρτησή της η 51χρονη.«Τελικά ανέβηκα σε έναν μεγαλύτερο βράχο και ξέφυγα, όμως συνέχιζε να κινείται κυκλικά στην περιοχή, οπότε ήξερα ότι δεν μπορούσα να επιστρέψω στο νερό. Σκαρφάλωσα πάνω από βράχια και έναν φράχτη μέχρι να φτάσω στο μονοπάτι και στη συνέχεια περπάτησα ξυπόλητη για να επιστρέψω, τρομάζοντας όλους όσοι με έβλεπαν να περνάω. Ένας ποδηλάτης κάλεσε τις αρχές και πριν το καταλάβω είχα γύρω μου τρεις σερίφηδες, δασοφύλακες και πυροσβέστες. Νομίζω ότι χρειάζομαι ράμματα και αντιλυσσικό εμβόλιο. Ένας θηροφύλακας ήρθε στο σπίτι μου για να καταγράψει το περιστατικό και έχουν ήδη βγάλει σκάφη στη λίμνη για να την εντοπίσουν και να τη συλλάβουν» πρόσθεσε.«Το πιο λυπηρό σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι το κολύμπι στη λίμνη Τάχο είναι το αγαπημένο μου πράγμα και αυτό που μου προσφέρει τόση γαλήνη. Και τώρα φοβάμαι να ξαναμπώ στο νερό. Κανείς από όσους ανταποκρίθηκαν σήμερα στο περιστατικό δεν είχε ακούσει ποτέ για επίθεση βίδρας στη λίμνη Τάχο. Οπότε μάλλον κέρδισα το... λαχείο της βίδρας!» κατέληξε η 51χρονη.Σε δεύτερη ανάρτηση η Μπέλιν αποτύπωσε το σοκ στο οποίο βρέθηκε από την επίθεση του ζώου σημειώνοντας, επίσης, ότι «σύμφωνα με το Google έχουν σημειωθεί 59 επιθέσεις από βίδρες από το 1875. Οπότε φαντάζομαι ότι είμαι το τυχερό 60!»