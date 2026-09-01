Οδηγός στο Εθνικό Πάρκο Ζάιον στη Γιούτα ήρθε αντιμέτωπος με έναν ορμητικό χείμαρρο νερού, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Γιούτα ΗΠΑ Χείμαρρος Πλημμύρες

Οδηγός στο Εθνικό Πάρκο Ζάιον στη Γιούτα ήρθε αντιμέτωπος με έναν ορμητικό χείμαρρο νερού, δείτε βίντεο

Στην περιοχή είχαν εκδοθεί προειδοποιήσεις για ξαφνικές πλημμύρες

Οδηγός στο Εθνικό Πάρκο Ζάιον στη Γιούτα ήρθε αντιμέτωπος με έναν ορμητικό χείμαρρο νερού, δείτε βίντεο
Ένας οδηγός στο Εθνικό Πάρκο Ζάιον στη Γιούτα των ΗΠΑ βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν ορμητικό χείμαρρο νερού που κατέβαινε με μανία από την πλαγιά ενός βράχου και πλημμύριζε τον δρόμο μπροστά του, καθώς στην περιοχή είχαν εκδοθεί προειδοποιήσεις για ξαφνικές πλημμύρες.

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