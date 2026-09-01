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Οδηγός στο Εθνικό Πάρκο Ζάιον στη Γιούτα ήρθε αντιμέτωπος με έναν ορμητικό χείμαρρο νερού, δείτε βίντεο
Οδηγός στο Εθνικό Πάρκο Ζάιον στη Γιούτα ήρθε αντιμέτωπος με έναν ορμητικό χείμαρρο νερού, δείτε βίντεο
Στην περιοχή είχαν εκδοθεί προειδοποιήσεις για ξαφνικές πλημμύρες
Ένας οδηγός στο Εθνικό Πάρκο Ζάιον στη Γιούτα των ΗΠΑ βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν ορμητικό χείμαρρο νερού που κατέβαινε με μανία από την πλαγιά ενός βράχου και πλημμύριζε τον δρόμο μπροστά του, καθώς στην περιοχή είχαν εκδοθεί προειδοποιήσεις για ξαφνικές πλημμύρες.
A motorist in Zion National Park encountered a torrent of raging floodwater rushing down a cliffside and swamping the road ahead as flash flood warnings were reported in the area. pic.twitter.com/CNlQD9ouNS— ABC News (@ABC) September 1, 2026
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