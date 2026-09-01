Βρετανός νάρκωνε και κακοποιούσε σεξουαλικά τη σύζυγό του για πάνω από 20 χρόνια, δικάζεται μαζί με άλλους 12 άνδρες
ΚΟΣΜΟΣ
Μάντσεστερ Σεξουαλική κακοποίηση Σύζυγος

Βρετανός νάρκωνε και κακοποιούσε σεξουαλικά τη σύζυγό του για πάνω από 20 χρόνια, δικάζεται μαζί με άλλους 12 άνδρες

Ο άνδρας αντιμετωπίζει συνολικά 48 κατηγορίες για αδικήματα που φέρεται να διαπράχθηκαν από το 2004 και μετά

Βρετανός νάρκωνε και κακοποιούσε σεξουαλικά τη σύζυγό του για πάνω από 20 χρόνια, δικάζεται μαζί με άλλους 12 άνδρες
Ένας 60χρονος ο οποίος κατηγορείται ότι νάρκωνε και κακοποιούσε σεξουαλικά τη σύζυγό του για περισσότερες από δύο δεκαετίες, πρόκειται να δικαστεί την Τρίτη στο Μάντσεστερ της Αγγλίας, μαζί με άλλους 12 άνδρες που φέρονται να συμμετείχαν ή να διευκόλυναν την κακοποίηση.

Ο άνδρας από το Στόκπορτ, αντιμετωπίζει συνολικά 48 κατηγορίες για αδικήματα που φέρεται να διαπράχθηκαν από το 2004 και μετά, σύμφωνα με την εισαγγελία. Η ταυτότητά του δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, προκειμένου να προστατευθεί η ιδιωτικότητα της συζύγου του.

Αρχικά ο κατηγορούμενος αρνήθηκε όλες τις εις βάρος του κατηγορίες, ωστόσο στη συνέχεια παραδέχθηκε την ενοχή του για 15 από αυτές, σύμφωνα με το CNN, μεταξύ των οποίων και πέντε βιασμούς. Για τις υπόλοιπες 33 κατηγορίες εξακολουθεί να δηλώνει αθώος.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ορισμένοι από τους άνδρες που κατηγορούνται στην υπόθεση φέρεται να είχαν προσκληθεί στο σπίτι του ζευγαριού στο Στόκπορτ, περίπου μισή ώρα οδικώς νοτιοανατολικά του Μάντσεστερ, όπου -όπως υποστηρίζεται- σημειώθηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

Οι 12 συγκατηγορούμενοι του 60χρονου, ηλικίας από 28 έως 73 ετών, προέρχονται από διάφορες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου και αρνούνται το σύνολο των κατηγοριών που τους αποδίδονται.

Η δίκη, που αναμένεται να διαρκέσει περίπου 12 εβδομάδες, θα διεξαχθεί στο Κακουργιοδικείο της Minshull Street στο Μάντσεστερ.

Thema Insights

Η Allwyn φέρνει στην Αθήνα το πρώτο Allwyn x McLaren Racing Live

Χιλιάδες φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν το μονοθέσιο που κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών της Formula 1 το 2025 και τη θρυλική McLaren MP4/6 του Ayrton Senna να «βρυχώνται» σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα στο ΟΑΚΑ.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης