Τραγικό δυστύχημα σε πρατήριο καυσίμων στην Ινδία: Έσπασε η σωλήνα και το ακροφύσιο σκότωσε 24χρονο υπάλληλο
ΚΟΣΜΟΣ
Ινδία Πρατήριο καυσίμων Υπάλληλος Εργαζόμενος

Τραγικό δυστύχημα σε πρατήριο καυσίμων στην Ινδία: Έσπασε η σωλήνα και το ακροφύσιο σκότωσε 24χρονο υπάλληλο

Ο Τουσάρ Καμρί εργαζόταν στη νυχτερινή βάρδια όταν σημειώθηκε το δυστύχημα την περασμένη Πέμπτη

Τραγικό δυστύχημα σε πρατήριο καυσίμων στην Ινδία: Έσπασε η σωλήνα και το ακροφύσιο σκότωσε 24χρονο υπάλληλο
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Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 24χρονος εργαζόμενος σε πρατήριο καυσίμων στην Ινδία όταν κατά τη διάρκεια ανεφοδιασμού αυτοκινήτου με υγραέριο, η σωλήνα με το αέριο έσπασε και το ακροφύσιο τον χτύπησε στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τους Times of India ο Τουσάρ Καμρί εργαζόταν στη νυχτερινή βάρδια όταν σημειώθηκε το δυστύχημα την περασμένη Πέμπτη.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας ο 24χρονος ήταν στο πρατήριο μαζί με άλλα άτομα όταν έσπασε η σωλήνα.



Αν και ο Καμρί μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Η οικογένεια του απαιτεί αποζημίωση υποστηρίζοντας ότι ήταν ο άτυχος 24χρονος υπάλληλος ήταν ο μοναδικός εργαζόμενος.
3 ΣΧΟΛΙΑ

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