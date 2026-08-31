Ο δρόμος της Κίνας που μοιάζει με τρενάκι του λούνα παρκ, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Κίνα Γέφυρα

Ο δρόμος της Κίνας που μοιάζει με τρενάκι του λούνα παρκ, δείτε βίντεο

Στα 72 μέτρα ύψος η εντυπωσιακή γέφυρα

Ο δρόμος της Κίνας που μοιάζει με τρενάκι του λούνα παρκ, δείτε βίντεο
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Ένα από τα πιο εντυπωσιακά οδικά έργα της Κίνας έχει μετατραπεί σε αξιοθέατο, καθώς ένας ελικοειδής υπερυψωμένος δρόμος στη νοτιοδυτική χώρα δημιουργεί την εντυπωσιακή αίσθηση ότι οι οδηγοί ανεβαίνουν σταδιακά στον αέρα.

Πρόκειται για τη γέφυρα Sujiaba στην πόλη Τσονγκτσίνγκ, μια κατασκευή με ιδιαίτερο σπειροειδή σχεδιασμό και ομαλές καμπύλες, η οποία σε ορισμένα σημεία φτάνει περίπου τα 72 μέτρα πάνω από το έδαφος. Το ύψος της αντιστοιχεί περίπου σε ένα κτίριο άνω των 20 ορόφων, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα τόσο για όσους τη διασχίζουν όσο και για όσους την παρατηρούν από το έδαφος.


Ο ασυνήθιστος σχεδιασμός της δεν αποτελεί απλώς μια αρχιτεκτονική επιλογή. Η ελικοειδής διάταξη επιτρέπει στη γέφυρα να συνδέει την Caiyuanba Yangtze River Bridge με την Haitong Road, η οποία βρίσκεται σε σημαντικά χαμηλότερο υψόμετρο. Με αυτόν τον τρόπο, η κατασκευή αντιμετωπίζει μία από τις βασικές προκλήσεις της Τσονγκτσίνγκ: τις μεγάλες υψομετρικές διαφορές που χαρακτηρίζουν το έδαφος της πόλης.

Η οδήγηση πάνω στη Sujiaba δίνει την αίσθηση μιας συνεχούς ανόδου, καθώς ο δρόμος ακολουθεί τη χαρακτηριστική σπειροειδή πορεία του. Η εικόνα θυμίζει σε αρκετούς ένα τεράστιο τρενάκι του λούνα παρκ, αν και πρόκειται για έναν κανονικό δρόμο που εξυπηρετεί καθημερινά την κυκλοφορία.



Η εντυπωσιακή κατασκευή έχει πλέον αποκτήσει και τουριστικό ενδιαφέρον. Σε κοντινή απόσταση έχουν δημιουργηθεί υπαίθριο παρατηρητήριο και διάδρομος θέασης, από όπου κάτοικοι και επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν τη σύνθετη πολυεπίπεδη κατασκευή και να απολαύσουν τη θέα προς τον ορίζοντα της Τσονγκτσίνγκ.
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