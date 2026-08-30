Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ επαινεί την επιδείνωση των συνθηκών κράτησης Παλαιστινίων γυναικών
Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ επαινεί την επιδείνωση των συνθηκών κράτησης Παλαιστινίων γυναικών
«Οι μέρες καλοκαιρινών κατασκηνώσεων στις φυλακές τελείωσαν», δήλωσε ο ακροδεξιός σύμμαχος του Μπενιαμίν Νετανιάχου στον κυβερνητικό συνασπισμό
Ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ επαίνεσε σήμερα την επιδείνωση των συνθηκών κράτησης Παλαιστινίων γυναικών κρατουμένων, σε επίσκεψή του σε γυναικείες φυλακές.
Δύο μήνες πριν τις βουλευτικές εκλογές, ο Μπεν Γκβιρ δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο φαίνονται γυναίκες να έχουν στηθεί στη σειρά μπροστά από έναν τοίχο. Μια γυναίκα με μαντήλα και το πρόσωπό της θολό στο βίντεο, λέει ότι οι συνθήκες στη φυλακή είναι «εξαιρετικά κακές», ότι οι κρατούμενες «δεν έχουν δικαιώματα» και ότι έχουν «συγκεκριμένες ανάγκες ως γυναίκες».
«Δεν έχουμε πλυθεί για τρεις ημέρες και δεν έχουμε αλλάξει τα εσώρουχά μας», είπε η γυναίκα, την οποία ο σύζυγός της κατονόμασε ως Γιασμίν Σααμπάν, η οποία συνελήφθη ξανά από τις ισραηλινές δυνάμεις τον Μάιο του 2025, μήνες μετά την απελευθέρωσή της στο πλαίσιο συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.
Ο Μπεν Γκβιρ επιδοκίμασε την κατάσταση, συγκρίνοντας τις συνθήκες αυτές με εκείνες των ομήρων που κρατούνταν για σχεδόν δύο χρόνια από τη Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις στη Γάζα μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.
«Οι όμηροί μας δεν είχαν σαμπουάν και δεν είχαν τέτοιες συνθήκες. Είμαι περήφανος που καταφέραμε να μειώσουμε τις συνθήκες κράτησης των τρομοκρατών στο ελάχιστο. Οι μέρες καλοκαιρινών κατασκηνώσεων στις φυλακές τελείωσαν», δήλωσε αυτός ο σύμμαχος του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στον κυβερνητικό συνασπισμό, γνωστός για τις προκλητικές δηλώσεις και πράξεις του.
Νωρίτερα φέτος, o ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας προκάλεσε κατακραυγή ακόμη και στην κυβέρνησή του και διεθνώς με τη δημοσιοποίηση ενός βίντεο που έδειχνε ακτιβιστές του "στολίσκου για τη Γάζα" με τα γόνατα στο έδαφος και δεμένα χέρια μετά τη σύλληψη-απαγωγή τους στη θάλασσα.
Ορισμένοι από αυτούς τους ακτιβιστές κατήγγειλαν ότι υπέστησαν σωματική βία στα χέρια ισραηλινών δυνάμεων, με μια Αυστραλή γυναίκα να ισχυρίζεται ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση.
Το Ισραήλ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς.
Ο Μπεν Γκβιρ προκάλεσε ξανά διεθνή καταδίκη πρόσφατα δηλώνοντας ότι το Ισραήλ θα έπρεπε να σκοτώνει «30 ή 40» ανθρώπους «κάθε νύκτα»
Η Επιτροπή Υποθέσεων Κρατουμένων της Παλαιστινιακής Αρχής κατηγόρησε τον Μπεν Γκβιρ για «βαρβαρότητα, μίσος και ρατσισμό».
Το υπουργείο Κρατουμένων της Γάζας, που διοικείται από τη Χαμάς, δήλωσε ότι το βίντεο «αντανακλά τα βάθη της εξαχρείωσης στα οποία έχει περιέλθει το καθεστώς κατοχής».
Δύο μήνες πριν τις βουλευτικές εκλογές, ο Μπεν Γκβιρ δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο φαίνονται γυναίκες να έχουν στηθεί στη σειρά μπροστά από έναν τοίχο. Μια γυναίκα με μαντήλα και το πρόσωπό της θολό στο βίντεο, λέει ότι οι συνθήκες στη φυλακή είναι «εξαιρετικά κακές», ότι οι κρατούμενες «δεν έχουν δικαιώματα» και ότι έχουν «συγκεκριμένες ανάγκες ως γυναίκες».
«Δεν έχουμε πλυθεί για τρεις ημέρες και δεν έχουμε αλλάξει τα εσώρουχά μας», είπε η γυναίκα, την οποία ο σύζυγός της κατονόμασε ως Γιασμίν Σααμπάν, η οποία συνελήφθη ξανά από τις ισραηλινές δυνάμεις τον Μάιο του 2025, μήνες μετά την απελευθέρωσή της στο πλαίσιο συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.
זה לא עובד עליי ״ההתבכיינויות״ של המחבלות על התנאים בבתי הכלא, לחטופים שלנו לא היו שום תנאים, אמשיך להוביל מדיניות מינימום של המינימום! pic.twitter.com/4WTESzG5eH— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) August 30, 2026
Ο Μπεν Γκβιρ επιδοκίμασε την κατάσταση, συγκρίνοντας τις συνθήκες αυτές με εκείνες των ομήρων που κρατούνταν για σχεδόν δύο χρόνια από τη Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις στη Γάζα μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.
«Οι όμηροί μας δεν είχαν σαμπουάν και δεν είχαν τέτοιες συνθήκες. Είμαι περήφανος που καταφέραμε να μειώσουμε τις συνθήκες κράτησης των τρομοκρατών στο ελάχιστο. Οι μέρες καλοκαιρινών κατασκηνώσεων στις φυλακές τελείωσαν», δήλωσε αυτός ο σύμμαχος του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στον κυβερνητικό συνασπισμό, γνωστός για τις προκλητικές δηλώσεις και πράξεις του.
Νωρίτερα φέτος, o ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας προκάλεσε κατακραυγή ακόμη και στην κυβέρνησή του και διεθνώς με τη δημοσιοποίηση ενός βίντεο που έδειχνε ακτιβιστές του "στολίσκου για τη Γάζα" με τα γόνατα στο έδαφος και δεμένα χέρια μετά τη σύλληψη-απαγωγή τους στη θάλασσα.
Ορισμένοι από αυτούς τους ακτιβιστές κατήγγειλαν ότι υπέστησαν σωματική βία στα χέρια ισραηλινών δυνάμεων, με μια Αυστραλή γυναίκα να ισχυρίζεται ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση.
Το Ισραήλ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς.
Ο Μπεν Γκβιρ προκάλεσε ξανά διεθνή καταδίκη πρόσφατα δηλώνοντας ότι το Ισραήλ θα έπρεπε να σκοτώνει «30 ή 40» ανθρώπους «κάθε νύκτα»
Η Επιτροπή Υποθέσεων Κρατουμένων της Παλαιστινιακής Αρχής κατηγόρησε τον Μπεν Γκβιρ για «βαρβαρότητα, μίσος και ρατσισμό».
Το υπουργείο Κρατουμένων της Γάζας, που διοικείται από τη Χαμάς, δήλωσε ότι το βίντεο «αντανακλά τα βάθη της εξαχρείωσης στα οποία έχει περιέλθει το καθεστώς κατοχής».
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