Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Η NASA εκτόξευσε το νέο διαστημικό της τηλεσκόπιο, Nancy Grace Roman, δείτε βίντεο
Η NASA εκτόξευσε το νέο διαστημικό της τηλεσκόπιο, Nancy Grace Roman, δείτε βίντεο
Το τηλεσκόπιο έχει σχεδιαστεί για να διερευνά κοσμικά αινίγματα όπως η σκοτεινή ενέργεια και η σκοτεινή ύλη, ενώ παράλληλα δοκιμάζει τη βαρύτητα σε τεράστιες κλίμακες και αναζητά εξωπλανήτες
H NASA εκτόξευσε σήμερα το νέο εμβληματικό αστρονομικό παρατηρητήριο, σε μία αποστολή που έχει ως στόχο να διερευνήσει ορισμένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της αστροφυσικής και της κοσμολογίας, και να προσφέρει έναν «νέο άτλαντα του σύμπαντος».
Το διαστημικό τηλεσκόπιο «Nancy Grace Roman», ένα έργο κόστους περίπου 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και ύψους άνω των 12 μέτρων εκτοξεύθηκε από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της NASA στη Φλόριντα με έναν πύραυλο Falcon Heavy της SpaceX, στις 7:26 τοπική ώρα (14:26 ώρα Ελλάδας).
Το τηλεσκόπιο έχει σχεδιαστεί για να διερευνά κοσμικά αινίγματα όπως η σκοτεινή ενέργεια και η σκοτεινή ύλη, ενώ παράλληλα δοκιμάζει τη βαρύτητα σε τεράστιες κλίμακες και αναζητά εξωπλανήτες, όπως ονομάζονται οι πλανήτες πέρα από το ηλιακό μας σύστημα. Παρά τις ανησυχίες που υπήρχαν σχετικά με τις καιρικές συνθήκες πριν από την εκτόξευση, ο πύραυλος εκτοξεύθηκε με επιτυχία και κατάφερε να μεταφέρει το τηλεσκόπιο στο διάστημα.
Το «Nancy Grace Roman» θα ταξιδέψει στο διάστημα προς μια τροχιακή θέση που ονομάζεται Σημείο Λαγκράνζ 2, η οποία βρίσκεται περίπου ένα 1,6 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τη Γη και στην οποία θα χρειαστεί περίπου 100 ημέρες για να φτάσει. Η αποστολή του έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει πέντε χρόνια, αν και η NASA ανέφερε ότι το τηλεσκόπιο ενδέχεται να διαθέτει αρκετό καύσιμο για πέντε επιπλέον χρόνια.
Το διαστημικό τηλεσκόπιο «Nancy Grace Roman», ένα έργο κόστους περίπου 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και ύψους άνω των 12 μέτρων εκτοξεύθηκε από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της NASA στη Φλόριντα με έναν πύραυλο Falcon Heavy της SpaceX, στις 7:26 τοπική ώρα (14:26 ώρα Ελλάδας).
Το τηλεσκόπιο έχει σχεδιαστεί για να διερευνά κοσμικά αινίγματα όπως η σκοτεινή ενέργεια και η σκοτεινή ύλη, ενώ παράλληλα δοκιμάζει τη βαρύτητα σε τεράστιες κλίμακες και αναζητά εξωπλανήτες, όπως ονομάζονται οι πλανήτες πέρα από το ηλιακό μας σύστημα. Παρά τις ανησυχίες που υπήρχαν σχετικά με τις καιρικές συνθήκες πριν από την εκτόξευση, ο πύραυλος εκτοξεύθηκε με επιτυχία και κατάφερε να μεταφέρει το τηλεσκόπιο στο διάστημα.
Το τηλεσκόπιο πήρε το όνομά του για να τιμήσει τη Νάνσι Γκρέις Ρόμαν, την πρώτη επικεφαλής αστρονόμο της NASA, η οποία θεωρείται «η μητέρα του Διαστημικού Τηλεσκοπίου Hubble».
Liftoff! @NASARoman begins its flight to space. The Roman telescope’s wide field of view will generate never-before-seen images, revolutionizing our understanding of the universe. pic.twitter.com/tWGW14hohO— NASA (@NASA) August 30, 2026
Το «Nancy Grace Roman» θα ταξιδέψει στο διάστημα προς μια τροχιακή θέση που ονομάζεται Σημείο Λαγκράνζ 2, η οποία βρίσκεται περίπου ένα 1,6 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τη Γη και στην οποία θα χρειαστεί περίπου 100 ημέρες για να φτάσει. Η αποστολή του έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει πέντε χρόνια, αν και η NASA ανέφερε ότι το τηλεσκόπιο ενδέχεται να διαθέτει αρκετό καύσιμο για πέντε επιπλέον χρόνια.
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