«Νομίσαμε ότι ήταν πυροτεχνήματα»: Ανθρωποκυνηγητό στην Ελβετία για τους δράστες της αιματηρής επίθεσης σε rave party
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«Νομίσαμε ότι ήταν πυροτεχνήματα»: Ανθρωποκυνηγητό στην Ελβετία για τους δράστες της αιματηρής επίθεσης σε rave party

Μία 22χρονη σκοτώθηκε και πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ μέσα σε πλήθος 3.500 ανθρώπων – Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψη των δραστών

«Νομίσαμε ότι ήταν πυροτεχνήματα»: Ανθρωποκυνηγητό στην Ελβετία για τους δράστες της αιματηρής επίθεσης σε rave party
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Η ελβετική αστυνομία αναζητά τους δράστες της ένοπλης επίθεσης που στοίχισε την ζωή σε μία 22χρονη γυναίκα και τραυμάτισε άλλους πέντε ανθρώπους την νύκτα κατά την διάρκεια rave party στην πόλη Ααράου της βόρειας Ελβετίας.

Σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο, πυρά ακούστηκαν περί τις 03.00 τοπική ώρα κατά την διάρκεια του «Aarauer Rave», του ετήσιου techno πάρτι με την συμμετοχή 3.500 ατόμων στο ιπποδρόμιο του Ααράου. Η εκδήλωση διαρκεί από νωρίς απόγευμα μέχρι τις 02.00 την νύκτα.

«Μία γυναίκα 22 ετών υπέκυψε στα τραύματά της επί τόπου. Τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα, 24 έως 27 ετών, νοσηλεύονται με τραύματα από ελαφρά έως σοβαρά», ανακοίνωσε μέσω του Χ η αστυνομία του καντονίου του Άαργκαου.



Οι έρευνες για την ανεύρεση των, προς το παρόν, άγνωστων δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη, αναφέρεται στην ανάρτηση της αστυνομίας του Άαργκαου. «Τα τυχόν κίνητρα καθώς και οι ακριβείς συνθήκες της ενέργειας δεν έχουν διευκρινισθεί», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας χωρίς να προσδιορίσει τον αριθμό των δραστών ή το είδος των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν.

Η αστυνομία διεξάγει μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό των δραστών η οποία έχει διευρυνθεί και πέραν του καντονίου του Άαργκαου.

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Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στην εφημερίδα Blick ότι οι πυροβολισμοί ακούστηκαν περί τις 02.30 καθώς το πάρτι συνεχιζόταν και ότι πολλοί άνθρωποι, αφού αρχικά θεώρησαν ότι επρόκειτο για πυροτεχνήματα, κατέφυγαν σε κοντινό γυμναστήριο. Ενας από τους μάρτυρες έκανε λόγο για «πυρά κατά ριπάς».

Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα και κάλεσε τον πληθυσμό να αποφύγει την περιοχή. Κάλεσε επίσης όποιο άτομο διαθέτει βίντεο ή ηχητική καταγραφή να τα στείλει στον λογαριασμό της αστυνομίας στο Instagram.

Η περιοχή που περικλείει το ιπποδρόμιο, την πισίνα και τις αθλητικές εγκαταστάσεις έχουν αποκλειστεί.

Τα θύματα είχαν ως τόπο κατοικίας την Ελβετία, σύμφωνα με την αστυνομία.

Στην Ελβετία, όπου οι ένοπλες επιθέσεις είναι πολύ σπάνιες, η παράδοση της παλλαϊκής άμυνας σημαίνει μεταξύ άλλων ότι οι κληρωτοί του στρατού κρατούν το τουφέκι τους στο σπίτι (αλλά όχι τα φυσίγγια). Εκ του γεγονότος αυτού, τα όπλα είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα στη χώρα, αν και, ελλείψει ομοσπονδιακού μητρώου, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ο ακριβής αριθμός τους.

Σύμφωνα με το ερευνητικό κέντρο Small Arms Survey, με έδρα τη Γενεύη, το 2017, περισσότερα από 2,3 εκατομμύρια όπλα βρίσκονταν στην κατοχή πολιτών στην Ελβετία, δηλαδή σχεδόν τρία όπλα ανά δέκα κατοίκους. Με βάση το κριτήριο αυτό, η χώρα κατείχε τότε την 16η θέση παγκοσμίως ως προς τον αριθμό όπλων ανά κάτοικο.

Η τελευταία μεγάλης έκτασης ένοπλη επίθεση στην Ελβετία σημειώθηκε το 2001, όταν ένας διαταραγμένος ψυχικά άνδρας σκότωσε 14 μέλη του κοινοβουλίου και της τοπικής κυβέρνησης του καντονίου του Τσουγκ, στην κεντρική Ελβετία, κοντά στη Λουκέρνη, και τραυμάτισε δέκα ακόμη ανθρώπους κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της τοπικής κοινοβουλευτικής συνέλευσης. Στη συνέχεια αυτοκτόνησε.
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