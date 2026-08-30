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Πυροβολισμοί σε rave party στην βόρεια Ελβετία: Νεκρή μια 22χρονη, πέντε τραυματίες
Πυροβολισμοί σε rave party στην βόρεια Ελβετία: Νεκρή μια 22χρονη, πέντε τραυματίες
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 03.00 τοπική ώρα στο «Aarauer Rave», ετήσιο πάρτι με την συμμετοχή 3.500 ατόμων στο ιπποδρόμιο του Ααράου
Μια γυναίκα 22 ετών σκοτώθηκε και πέντε ακόμη άτομα νεαρής ηλικίας τραυματίσθηκαν από πυροβολισμούς κατά την διάρκεια της νύκτας σε rave party στο ιπποδρόμιο της πόλης Ααράου της βόρειας Ελβετίας.
Ο εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας, Πασκάλ Βέντσελ, αρνήθηκε να σχολιάσει αν οι τραυματίες βρίσκονταν σε κατάσταση που απειλούσε τη ζωή τους, σε ενημέρωση που έγινε λίγο μετά τις 09:30 το πρωί. «Τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα, ηλικίας μεταξύ 24 και 27 ετών, νοσηλεύονται στο νοσοκομείο με τραύματα που κυμαίνονται από ελαφρά έως σοβαρά», δήλωσε.
Ο δράστης ή οι δράστες της επίθεσης διαφεύγουν και αναζητούνται. «Τα τυχόν κίνητρα καθώς και οι ακριβείς συνθήκες της ενέργειας δεν έχουν διευκρινισθεί», αναφέρεται σε ανάρτηση της αστυνομίας του καντονίου του Άαργκαου.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Blick, οι πυροβολισμοί έπεσαν περί τις 03.00 τοπική ώρα κατά την διάρκεια του «Aarauer Rave», ετήσιου techno πάρτι με την συμμετοχή 3.500 ατόμων στο ιπποδρόμιο του Ααράου. Η εκδήλωση διαρκεί από το νωρίς απόγευμα μέχρι τις 02.00 την νύκτα.
Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε νωρίτερα ότι «η αστυνομία είναι σε θέση να επιβεβαιώσει πυκνά πυρά εντός μεγάλης ομάδας ανθρώπων». Σύμφωνα με την Blick, αυτόπτης μάρτυρας έκανε λόγο για «πυρά κατά ριπάς».
Ο εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας, Πασκάλ Βέντσελ, αρνήθηκε να σχολιάσει αν οι τραυματίες βρίσκονταν σε κατάσταση που απειλούσε τη ζωή τους, σε ενημέρωση που έγινε λίγο μετά τις 09:30 το πρωί. «Τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα, ηλικίας μεταξύ 24 και 27 ετών, νοσηλεύονται στο νοσοκομείο με τραύματα που κυμαίνονται από ελαφρά έως σοβαρά», δήλωσε.
Ο δράστης ή οι δράστες της επίθεσης διαφεύγουν και αναζητούνται. «Τα τυχόν κίνητρα καθώς και οι ακριβείς συνθήκες της ενέργειας δεν έχουν διευκρινισθεί», αναφέρεται σε ανάρτηση της αστυνομίας του καντονίου του Άαργκαου.
JUST IN: Shots heard at event in Aarau, Switzerland. Police confirm there are multiple victims. (Video: Blick) pic.twitter.com/nZMKcGtMGD— Open Source Intel (@Osint613) August 30, 2026
Σύμφωνα με την εφημερίδα Blick, οι πυροβολισμοί έπεσαν περί τις 03.00 τοπική ώρα κατά την διάρκεια του «Aarauer Rave», ετήσιου techno πάρτι με την συμμετοχή 3.500 ατόμων στο ιπποδρόμιο του Ααράου. Η εκδήλωση διαρκεί από το νωρίς απόγευμα μέχρι τις 02.00 την νύκτα.
Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε νωρίτερα ότι «η αστυνομία είναι σε θέση να επιβεβαιώσει πυκνά πυρά εντός μεγάλης ομάδας ανθρώπων». Σύμφωνα με την Blick, αυτόπτης μάρτυρας έκανε λόγο για «πυρά κατά ριπάς».
SWITZERLAND| Multiple victims reported in a shooting that occurred at a rave party in Aarau. A major rescue operation is currently underway. pic.twitter.com/xOTVWLRpC9— Breaking X (@BreakingXAlerts) August 30, 2026
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