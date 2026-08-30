Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι προετοιμάζει μαζικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία
Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι προετοιμάζει μαζικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία
Η Μόσχα μιλά για αντίποινα στις επιθέσεις του Κιέβου κατά ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων
Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι προετοιμάζει «μαζικές επιθέσεις» κατά των «εγκαταστάσεων του ενεργειακού τομέα » της Ουκρανίας, σε μία συγκυρία ενίσχυσης των επιθέσεων εδώ και πολλούς μήνες.
«Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ξεκίνησαν προετοιμασίες για μαζικές επιθέσεις κατά των εγκαταστάσεων του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας σε απάντηση των συνεχιζόμενων επιθέσεων του καθεστώτος του Κιέβου κατά μη στρατιωτικών υποδομών και του πετρελαϊκού και ενεργειακού συμπλέγματος της Ρωσίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Αμυνας στο Telegram.
«Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ξεκίνησαν προετοιμασίες για μαζικές επιθέσεις κατά των εγκαταστάσεων του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας σε απάντηση των συνεχιζόμενων επιθέσεων του καθεστώτος του Κιέβου κατά μη στρατιωτικών υποδομών και του πετρελαϊκού και ενεργειακού συμπλέγματος της Ρωσίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Αμυνας στο Telegram.
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